Detenido un filtrador de Starfield por vender copias del juego

¿Es Starfield el lanzamiento del año? La respuesta a esta pregunta depende, claro, de las preferencias de cada uno, pues habrá quienes antepongan otros títulos como Diablo IV, otros se quedarán con el destacable Baldur’s Gate 3, más de uno dirá que ha sido Lord of the Rings. Gollum… vale, vale, esto último era una broma, a no ser que la elección del mejor juego del año sea en función de la cantidad de memes que han nacido a su sombra.

Lo que no admite discusión es que Starfield es uno de los títulos más esperados del año, y por varias razones. Tanto que hay una legión de personas interesadas en cualquier información sobre el mismo que pueda ver la luz. Esto, claro, ha dado lugar a filtraciones de todo tipo, que en la mayoría de los casos suelen ser de elementos puntuales del juego. Lo que es menos común es que se filtren nada menos que 40 minutos de gameplay real , y lo verdaderamente inusitado es que el mismo filtrador además haya vendido alguna que otra copia física del juego.

Esto es, podemos pensar, ir demasiado lejos, y eso es lo mismo que han debido pensar tanto Bethesda como las autoridades, lo que ha dado lugar a la detención de Darin Tyrone Harris, el supuesto filtrador y vendedor de copias de Starfield, según podemos leer en Notebookcheck. Al detenido se le imputan tres cargos, dos por «Robo de propiedad» (uno de ellos por menos de 1.000 dólares y otro por entre 10.000 y 25.000 dólares) y un tercer cargo no relacionado con este asunto, por posesión de marihuana.

Harris, según dicha información, subió el gameplay propio de Starfield a su canal de YouTube (ahora ha sido eliminado o al menos ocultado, en este momento el canal no tiene vídeos publicados) y, además, puso a la venta siete copias físicas del juego, que fueron adquiridas por diversos compradores, tal y como podemos ver en la tienda online Mercari, por precios que fueron entre los 70 y los 650 dólares. El ahora acusado, habría promocionado dicha venta a través del mismo canal de YouTube en el que publicó el gameplay.

Sin entrar en la legalidad o falta de la misma de las acciones de Harris, sí que podemos afirmar que no parece que estemos hablando de una persona especialmente cauta. La filtración del gameplay en su canal, per se, ya habría servido para ponerle en el punto de mira, pero lo que sin duda resulta incomprensible, es haber vinculado, de algún modo, dicho contenido subido a YouTube con la venta de las copias físicas de Starfield que, recordemos, todavía tardará unos días en salir a la venta.

¿Piensas que no se podría ser más insensato con lo contado hasta ahora? Pues bien, he hecho un poco de trampa, porque me estaba reservando lo mejor para el final. Y es que cuando decía que había vinculado su canal con las copias a la venta en Mercari, seguro que te has quedado pensando qué vínculo era ese. Harris publicó vídeos en los que se le identifica claramente (a cara descubierta, vaya), introduciendo dichas copias Starfield en sobres para su envío a través de FedEx. Lo dicho, parece que no hablamos del lápiz más afilado del estuche…