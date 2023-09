Windows 11 ya no te obligará a utilizar Edge, pero solo en Europa

La última build de Windows 11, identificada como Insider Preview Build 23531, ha llegado al canal insider con un cambio importante que pone fin al uso obligatorio de Edge al abrir enlaces procedentes de determinadas fuentes. Con esta build todos los enlaces que vengan de Outlook y Teams, y de otras fuentes como el panel de ajustes y las historias en Widgets, en los que hagamos clic se abrirán con el navegador que tengamos elegido por defecto, y no con Edge.

Actualmente, los enlaces que abrimos en Windows 11 se ejecutan con Microsoft Edge, un navegador que no ha tenido el éxito esperado, y que el gigante de Redmond ha intentado «forzar» de todas las maneras posibles entre los usuarios. Utilizar el navegador para abrir esos enlaces ha sido una de las cosas que ha hecho Microsoft, pero el gigante de Redmond también ha recurrido a otras artimañas.

Os pongo uno de los mejores ejemplos que recuerdo, cuando llegó al mercado Windows 11 cambiar el navegador por defecto resultaba muy complicado, ya que obligaba al usuario a hacer clics individuales en la ventana de selección de navegador en cada opción, algo que por suerte cambió el año pasado con la llegada de una actualización que hizo que fuese más fácil cambiar el navegador predeterminado.

Como os he dicho al principio del artículo, esta nueva build cambia por completo el panorama y nos liberará de Edge de una vez por todas. Todavía se encuentra en el canal Insider, pero una vez que se produzca su lanzamiento en el canal general todos los enlaces en los que hagamos clic se abrirán con el navegador que tengamos configurado por defecto, y no con Microsoft Edge. No obstante, hay que destacar que de momento este cambio solo afectará a los usuarios que residan en territorio de la Unión Europea.

Esto ha generado una respuesta negativa por parte de muchos usuarios que consideran injusta esta discriminación, pero es sabido por todos que las leyes de protección del usuario en sentido amplio, y también las de la competencia, son más rígidas en Europa, y esto probablemente haya sido el factor determinante en esa discriminación.

Resulta curioso leer que, según la fuente de la noticia, algunos usuarios ya están buscando la manera de hacer creer a Windows 11 que residen en la Unión Europea para librarse de Microsoft Edge. Qué puedo decir, a mí tampoco me gusta este navegador, y entiendo la frustración de esos usuarios, pero tampoco creo que sea algo tan grave como para buscar formas de engañar a tu PC sobre tu ubicación.