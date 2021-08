Windows 11 complicará el cambio de navegador por defecto

Pese a que todavía no ha llegado a los usuarios finales, Windows 11 no ha parado de dar que hablar desde que fuera anunciado oficialmente o, en realidad, antes incluso, por las filtraciones que se produjeron las semanas anteriores. Y a día de hoy, aunque evidentemente todavía quedan semanas en las que el sistema operativo puede experimentar cambios, gracias a las versiones de prueba ya vamos teniendo una foto bastante concreta de lo que nos espera, probablemente, a mitades de octubre.

Y la última noticia al respecto no parece haber hecho demasiada gracia (y con razón) a los responsables de los navegadores web, puesto que según podemos leer en The Verge, en Windows 11 será más difícil cambiar al navegador configurado por defecto en el sistema. Obviamente seguirá siendo posible hacerlo, pero según han comprobado en la última versión de prueba, ya no se podrá hacer como hasta ahora en Windows 10.

Si no lo has probado nunca, en Windows 10 puedes cambiar las aplicaciones predeterminadas de una manera muy sencilla: tan solo tienes que escribir precisamente eso, aplicaciones predeterminadas, en el apartado de búsqueda de la barra de inicio, y se abrirá una nueva ventana en la que podrás seleccionar la aplicación por defecto para determinados usos: visualizar imágenes, navegador web, reproductor de música, etcétera. Este apartado, según podemos deducir de lo afirmado en esa publicación, será sustancialmente modificado en Windows 11.

Y es que si en la actualidad hay que seleccionar una única entrada para elegir el navegador web por defecto, en Windows 11 será necesario hacer esta elección para cada tipo de extensión y protocolo asociados al navegador. Es decir, que en vez de simplemente seleccionar la aplicación que sea como navegador web predeterminado, habrá que asociarlo a las entradas HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP y HTTPS.

Con este cambio, podemos pensar que Microsoft pretende ofrecer más control a los usuarios, y en parte esto es cierto. Sin embargo, eliminar la posibilidad de modificar el navegador por defecto en un solo paso, probablemente haga que más de un usuario encuentre la tarea un tanto tediosa y opte por no hacerlo. Windows 11 debería mantener el formato actual y, en todo caso, ofrecer un modo de configuración avanzado, que permita realizar las asociaciones de manera individual.

Es evidente que Microsoft ha puesto un gran esfuerzo en Microsoft Edge, y ya he afirmado en varias ocasiones que me parece un gran trabajo y un excelente navegador. Y entiendo, por supuesto, que deseen que sea usado por la mayor cantidad posible de personas. Sin embargo, dificultar el cambio a otro navegador por defecto en Windows 11 no me parece la mejor opción y, personalmente, creo que es injusto con Edge, que puede brillar y crecer con luz propia (y es lo que lleva haciendo ya un tiempo) sin necesidad de este tipo de «ayudas».