Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y el repaso en esta ocasión va a ser breve y contundente, porque solo hay una pieza de caza mayor… O sea, One Pice (bueno, en realidad hay más que eso).

Netflix

Con todo, Netflix la lleva, y es que One Piece son palabras mayores por varios motivos, pero con uno vale, en esta ocasión: parece que, ¡oh, sorpresa! la jugada ha salido bien en esta ocasión.

Sí, señor: el One Piece de Netflix, parece, ha salido bien. Todo un puntazo no solo por lo que significa haber adaptado de una vez una anime con decencia, que habida cuenta del historial de la plataforma con sus megatruños, véase Death Note, pero también otros más recientes como Cowboy Bebop, es ya algo digno de mención, sino por la obra de la que se trata: el anime, por ventas y extensión, más popular de la historia (en Crunchyroll lo tienes).

Pues bien, la «metacrítica» no puede ser más favorable para con la adaptación en acción real de One Piece y, contra todos los pronósticos, las puntillas más recurrentes no se van por los derroteros habituales, sino por el aspecto técnico, aunque incluso a este respecto brilla en términos generales una recreación que ya destacó desde sus primeras imágenes por lo acertado del reparto elegido y el tono, respetuoso con la obra original.

¿Están realmente estas nuevas aventuras de Luffy y sus compañeros a la altura de tus expectativas? Para comprobarlo, tendrás que verlo. Se comenta que la sombra del mismo Eiichiro Oda ha sobrevolado durante toda la producción, procurando que las cosas se hagan como corresponden, y no como Netflix suele hacerlas. En todo caso, lo que sí es cierto es que las valoraciones positivas han recibido a One Piece como solo los más optimistas podían imaginar. Enjoy! Digo ahoy!

Más contenidos exclusivos:

(Des)encanto ( (T5). «El deber llama a Bean, pero ella solo piensa en beber. La rebelde princesa enfurece al rey y siembra el caos con sus amigos, un demonio y un elfo.»

( (T5). «El deber llama a Bean, pero ella solo piensa en beber. La rebelde princesa enfurece al rey y siembra el caos con sus amigos, un demonio y un elfo.» Corazón de Invictus ( (T1). «Un grupo de veteranos se prepara para competir en los Juegos Invictus de 2022, un evento deportivo internacional creado por el príncipe Enrique para militares lesionados.»

( (T1). «Un grupo de veteranos se prepara para competir en los Juegos Invictus de 2022, un evento deportivo internacional creado por el príncipe Enrique para militares lesionados.» Elijo «Amor» . «El novio formal, el chico al que dejó escapar, la carismática estrella del rock… ¿a quién elegirá Cami? En esta comedia romántica interactiva, la decisión es tuya.»

. «El novio formal, el chico al que dejó escapar, la carismática estrella del rock… ¿a quién elegirá Cami? En esta comedia romántica interactiva, la decisión es tuya.» La gran seducción . «Los habitantes de un pueblo pesquero olvidado ponen en marcha sus dotes de persuasión cuando se les presenta una oportunidad de oro para cambiar sus destinos.»

. «Los habitantes de un pueblo pesquero olvidado ponen en marcha sus dotes de persuasión cuando se les presenta una oportunidad de oro para cambiar sus destinos.» Oveja karateca ( (T2). «Dos astutas ovejas usan el kárate y los artilugios más sofisticados para proteger a su rebaño de un lobo decidido a comérselas a todas.»

( (T2). «Dos astutas ovejas usan el kárate y los artilugios más sofisticados para proteger a su rebaño de un lobo decidido a comérselas a todas.» Plan de viernes por la noche (. «Dos hermanos que están siempre riñendo aprovechan que su madre se va de viaje de negocios para ir al fiestón del año sin que se entere.»

(. «Dos hermanos que están siempre riñendo aprovechan que su madre se va de viaje de negocios para ir al fiestón del año sin que se entere.» Romina poderosa ( (T1). «Una apasionada del ciclismo se hace pasar por su hermana gemela para llevar ante la justicia a sus asesinos y descubrir por qué las separaron al nacer.»

( (T1). «Una apasionada del ciclismo se hace pasar por su hermana gemela para llevar ante la justicia a sus asesinos y descubrir por qué las separaron al nacer.» Solo para adultos: Taiwán ( (T1). «Shin Dong-youp y Sung Si-kyung emprenden un viaje desternillante por Taiwán para conocer a fondo su cultura e industria sexuales.»

( (T1). «Shin Dong-youp y Sung Si-kyung emprenden un viaje desternillante por Taiwán para conocer a fondo su cultura e industria sexuales.» Un día y medio (. «En un intento desesperado por volver a ver a su hija, un hombre armado irrumpe en el centro médico donde trabaja su exesposa y la secuestra.»

(. «En un intento desesperado por volver a ver a su hija, un hombre armado irrumpe en el centro médico donde trabaja su exesposa y la secuestra.» Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules( (T1). «El escritor Dan Buettner viaja por el mundo para explorar cinco lugares muy especiales donde la gente disfruta de una vida extraordinariamente larga y activa.»

Entra en catálogo:

Domestic

El amor tiene dos caras

El clan de los rompehuesos

Fences

Inferno

Jack Reacher

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

La visita

Las ruinas

Late Night

Meet the Blacks

Mr. Deeds

Mujercitas

Notting Hill

Pequeños detalles

Power Rangers

Solos (T2)

The Italian Job

The Perfect Match

Un momento en el tiempo: Waves

Una madre imperfecta

Vacaciones

Amazon Prime Video

Seguimos con la oferta de Amazon Prime Video para esta semana, que tampoco está nada mal: nueva temporada de La rueda del tiempo, montonazo de películas y alguna serie entrando en catálogo…

Contenidos exclusivos:

La rueda del tiempo (T2). «Aunque Rand creía haber destruido al Oscuro, el mal no ha desaparecido del mundo. Nuevas y antiguas amenazas acechan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora dispersos por el mundo.»

(T2). «Aunque Rand creía haber destruido al Oscuro, el mal no ha desaparecido del mundo. Nuevas y antiguas amenazas acechan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora dispersos por el mundo.» Wildflower. «Basada en una historia real. Cuenta la historia de Bea Johnson desde su nacimiento hasta su graduación, y retrata su vida con dos padres mentalmente discapacitados y una familia que no acaba de ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de ayudarla.»

Entra en catálogo:

Bajo la sombra de un árbol

Bananas

Bichos raros

Buffalo 66

Chitty Chitty Bang Bang

Dakota

Django desencadenado

El contador de cartas

El guateque

El misterio Von Bülow

El pequeño vampiro

Forajidos de leyenda

Fugitivos

Gun Shy

IT Capítulo 2

Informe general II

Instinto sádico

Kingdom (T1)

(T1) La cosa del pantano

La guerra de los mundos: El ataque

La semilla

La semilla del silencio

La sombra del crimen

Llévame a casa

Los golfos

Los señores del acero

Maniquí

Mantén la calma

Matched

Mi profesión, ladrón

Miedo silencioso

Mientras la ciudad duerme

Neeyat

Nina en Roma

Pepe Cáceres

Pequeños detalles

Ready Player One

Remo, desarmado y peligroso

Rey Lear

Romance de luna

Seis grados de separación

Sobrevive esta noche

Soy niño

Submarine

The Royals (T2-T4)

UHF

Un puente lejano

Zaalim

Disney+

Disney+, por su parte, afloja un poco el caudal de estrenos.

Contenidos exclusivos:

Adamas (T1). «Los hermanos gemelos Woosin y Suhyeon perdieron a su padre cuando lo mataron hace 22 años. Hoy en día, Woosin es escritor de novelas de misterio y ha descubierto que el arma del crimen es una flecha de diamante llamada «Adamas».»

(T1). «Los hermanos gemelos Woosin y Suhyeon perdieron a su padre cuando lo mataron hace 22 años. Hoy en día, Woosin es escritor de novelas de misterio y ha descubierto que el arma del crimen es una flecha de diamante llamada «Adamas».» Casa Búho (T3). «Luz, una adolescente humana muy segura de sí misma, tropieza por casualidad con un portal a un nuevo mundo mágico donde se hace amiga de una bruja rebelde, Eda, y de un adorable y diminuto guerrero, King.»

Entra en catálogo:

Alas de mariposa

Colgados en Filadelfia (T16)

Gravity Falls (T2)

Impuros(T4)

Uno para todos

HBO Max

Mientras que HBO Max se conforma con lo mínimo.

Contenidos exclusivos:

The Venture Bros.: Radiant Is the Blood of the Baboon Heart. «El último invento de Doc hundirá a los Venture en bancarrota o les dará nuevo impulso.»

Entra en catálogo: