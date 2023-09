10 características que pedimos a Valve para la Steam Deck 2

Los mentideros de Internet hablan ya de una Steam Deck 2 o de -al menos- mejoras para el modelo actual. Nosotros queremos ir más lejos y aún entendiendo que la contención del precio obliga repasaremos las mejoras que nos gustaría ver en la segunda generación de la consola portátil.

Ya te hemos venido contando lo animado que está el segmento de máquinas de mano para juegos. Si las ventas de este tipo de dispositivos cayeron estrepitosamente (hasta Sony tuvo que salir del mercado) cuando los móviles inteligentes comenzaron a usarse masivamente para juego en movilidad, hoy viven una segunda juventud. Y es que no hay nada mejor para jugar que una máquina dedicada expresamente a ello.

Aunque la capacidad de la Nintendo Switch para jugar en movilidad ha sido alabada desde su lanzamiento y especialistas chinos como ONE o AYA ya tenían buenas máquinas en el mercado, hay que reconocer que la Steam Deck es la gran responsable de que otros grandes como ASUS, Lenovo, Logitech, Razer o Sony hayan entrado (cada uno con su propia propuesta) en un mercado de gran potencial. Y falta Microsoft con una Xbox portátil que a buen seguro se baraja en los cuarteles de Redmond y más dispositivos de Sony a modo de una PlayStation Vita 2.

10 novedades que nos gustaría ver en la Steam Deck 2

Se calcula que a finales de este año Valve habrá vendido 3 millones de unidades de su máquina de juegos. Nada, nada mal ya que solo la supera en su segmento la propia Switch de Nintendo. Un hardware suficiente; un precio bastante ajustado para la media del sector; un sistema operativo muy capaz y el potencial de la principal plataforma mundial en juegos digitales, han logrado crear un ecosistema de gran éxito.

Valve tiene entre manos un caballo ganador, pero está lejos de ser perfecto y se podrían realizar muchas mejoras para hacerlo aún más atractivo para los clientes. Repasamos algunas de esas características, aunque te prevenimos, quizá esos atractivos 399 dólares de partida no se podrían mantener.

Más batería

Todo dispositivo portátil que depende de una batería tiene en la autonomía un punto crítico. Y este tipo de máquinas de gran rendimiento más todavía. Steam Deck (como la ASUS Ally y el resto) es una máquina exigente que requiere mucha energía. Valve afirma que los usuarios pueden esperar que la batería dure entre dos y ocho horas después de una carga completa. Una gran fluctuación que se debe a la variedad de títulos distintos que puede ejecutar.

Las pruebas reales han mostrado como un triple AAA como ‘God of War’ en su configuración máxima agota la máquina en menos de 90 minutos. Aunque el usuario puede mejorar la autonomía está claro que la Steam Deck 2 sería más atractiva con una batería más grande y eficiente. Por ello apostamos para empezar y como ejemplo los casi 50 WHr de la Legion Go.

Pantalla OLED

La pantalla LCD IPS de la Steam Deck no es lo mejor de la consola (por ser suaves). Y además, Valve limitó su resolución nativa a 720p, aunque el SoC AMD del dispositivo puede generar contenido a tasas más altas como se comprueba cuando se conecta la consola a un televisor.

Las ventajas de los paneles OLED, especialmente en pequeñas diagonales, son cuantiosas, y móviles, tablets o wearables de gama media para arriba las usan de manera general. Las diferencias en una máquina de juegos serían notables como ha mostrado Nintendo con la variante OLED de la Switch, en contraste, brillo o tratamiento del color. Y una resolución 1080p que debería ser la que por defecto usaran este tipo de máquinas.

Mayor capacidad de almacenamiento interna

Los juegos actuales ocupan una enormidad de espacio y está claro que los 64 GB de la versión base de la Steam Deck son insuficientes. Call of Duty: Modern Warfare después de años de actualizaciones ocupa en PC más de 200 GB y un juego de última generación como Baldur’s Gate 3 no se conforma con menos de 150 GB.

Dado que es probable que el tamaño de los juegos siga creciendo, una Steam Deck 2 debería ofrecer mayor capacidad interna ya de base. El almacenamiento flash está tirado de precio y aquí sí sería una buena renovación a bajo coste.

Un dock incluido por defecto

Al igual que la máquina de Nintendo la Steam Deck no es solo un dispositivo portátil y también se puede acoplar a un monitor o televisor que además de mayor capacidad de visualización aporta mayor resolución nativa como veíamos arriba. La base de Valve permite sostenerla de manera segura, cargarla de energía y obtener puertos adicionales.

El problema es que se vende de manera independiente y cuesta 89 dólares, muy caro para el precio de la consola. Aunque hay alternativas de terceros más económicas, una potencial Steam Deck 2 debería incluir el dock por defecto ya que es fundamental para obtener su potencial completo.

SSD y almacenamiento actualizable

Continuando el apartado anterior, el formato eMMC usado en la versión más barata de la Deck actual debería ser borrado del mapa a favor de una SSD NVMe como montan las versiones superiores. Las ventajas son cuantiosas y no se justifica conformarse con menos ni siquiera por precio. Incluso si como es el caso se puede ampliar con tarjetas externas microSD, mucho más lentas.

Otro punto que valorarían los usuarios sería el poder actualizar esta SSD en el futuro con unidades propias e incluso facilitar el uso de unidades externas que se usan mucho en consolas como PS5 o Xbox X/S Series.

Joysticks desmontables con efecto Hall

La Steam Deck está bien servida en cuanto a controladores. Incluye una pantalla táctil y sensores giroscópicos para más opciones de control. Los joysticks cuentan con sensores táctiles capacitivos y trackpads para imitar el uso de un ratón en una computadora típica. Y es compatible con un buen número de mandos de terceros.

Pero los propios no son desmontables. Aquí la Legion Go de Lenovo (o los propios Joy-Cons de la Switch) deben ser el camino a seguir para jugar sin tener que sostener la pantalla o para usos en el escritorio. En cuanto al efecto Hall, es un componente interesante en mandos ya que no dependen del contacto físico con los sensores, sufren menos desgaste y mejoran la precisión.

Carga inalámbrica

La Steam Deck se carga convenientemente desde un puerto USB Tipo-C (PD 3.0 de 45 vatios) conectado directamente a una toma de energía o al dock opcional. La ventaja de un conector tan versátil como USB es que se podría reemplazar por uno de terceros en caso de necesidad.

La carga de la Deck funciona muy bien, pero no estaría de más el soporte a un sistema de carga inalámbrica que nos librara de cableado y que facilitara la gestión de los mismos en el escritorio. También permitiría a los jugadores no tener que cargar con cable y conector en la mochila. Un plus adicional.

Puertos adicionales

La Steam Deck fue diseñada para funcionar con una amplia gama de periféricos y accesorios. El dispositivo cuenta con el mencionado puerto USB-C y un conector jack para auriculares estándar de 3,5 mm. Además, el soporte para Bluetooth 5.0 permite conectar accesorios adicionales de terceros.

Pero su diseño impide conectar por cable más de un periférico. Vendría muy bien un puerto adicional USB Tipo-C o un USB Tipo-A para aumentar la compatibilidad, como los que dispone el dock adicional. Y otras máquinas competidoras como la Legion Go.

Acceso a redes de banda ancha móvil

La máquina de Valve cuenta con un chip Wi-Fi 5 de doble banda para conexión a Internet, juegos multijugador, chat, mensajes de voz, etc. Suficiente, pero con el impulso de los servicios de juego remoto está claro que una Steam Deck 2 (y el resto de consolas portátiles nuevas) necesitarán una mejor conexión en el futuro.

Una variante opcional con soporte para redes de banda ancha móviles 5G sería bienvenida para un número determinado de usuarios. Las conexiones con datos ilimitados son cada vez más populares y económicas y serían perfectas para jugar en movilidad cuando no tengamos acceso a redes Wi-Fi rápidas y confiables. Por supuesto, damos por sentado que el Wi-Fi incluido se actualizará a Wi-Fi 6E o mejor al incipiente Wi-Fi 7.

Estética y colores

Valve optó por usar un solo acabado de color en negro para agilizar la producción de la máquina y abaratar costes. Hay en el mercado carcasas traseras de terceros fabricantes que aportan un toque de color, pero implica retirar la carcasa original y más costes. No estaría de más que Valve ofreciera otras opciones de color para la máquina oficial o si como proponemos, diseña mandos extraíbles, al menos que éstos ofrecieran distintos toques para mayor personalización.

Dejamos aquí las peticiones para una Steam Deck 2 que seguramente esté ya en camino aprovechando el tirón de la original y el buen estado de ventas de las máquinas de mano para juegos. Es obvio que Valve pondrá al día el apartado del rendimiento con un SoC semipersonalizado por AMD y que usan un buen número de competidores y también revisará el apartado del diseño y seguirá refinando ese SteamOS y el escritorio KDE Plasma con nuevas versiones. Veremos hasta donde llega la revisión porque es obvio que todas estas mejoras elevarán el precio de la consola portátil.