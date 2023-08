Los que tuvimos la oportunidad (por edad y pasión por el género) de jugar al Baldur’s Gate de 1998 nos emocionamos cuando en el verano de 2019 se confirmó el desarrollo de Baldur’s Gate 3. El original, creado por el estudio Bioware en sus mejores años y distribuido por una Interplay que -antes de saltar de siglo- producía algunos de los mejores juegos para PC, fue un antes y un después en el desarrollo de juegos de rol para ordenador, estableció nuevos estándares para los RPG fantásticos y sentó las bases para la llegada de otros títulos a un género que no es el más sencillo de jugar y que puede no gustar a todo el mundo, pero que los convencidos no abandonamos jamás.

Poco después de la confirmación del desarrollo, en un primer anuncio que curiosamente llegó desde Google para promocionar la hoy enterrada plataforma Stadia, supimos que la responsabilidad del juego había recaído en Larian Studios Games, un estudio independiente especializado en RPG que nos había dejado un buen regusto en el paladar por su buen hacer con la serie ‘Divinity’ donde destacó el ‘Original Sin II’. También supimos que el juego estaría basado en las reglas de la quinta edición de Advanced Dungeons & Dragons (AD&D) que tan bien conocen los amantes de los juegos de tablero.

Buenos mimbres para empezar, aunque hemos tenido que armarnos de paciencia desde el anuncio hasta el lanzamiento. El juego ha estado en desarrollo al menos seis años y con una fase de beta pública a modo de acceso anticipado ‘Early Adopter‘ en Steam que ha durado tres años, pero que le ha venido muy bien visto sus inicios (lo hemos ido revisando de cuando en cuando meses atrás) y el resultado final. La verdad es que la falta de tiempo libre me impide probar más juegos y cada vez selecciono más, pero el Baldur’s Gate 3 era de obligada revisión.

Seguramente no podrá ser totalmente objetivo porque como muchos seguidores del género creo que el Baldur’s Gate original sigue siendo lo mejor que se ha hecho nunca en rol digital, pero hay que decir que las buenas impresiones que nos dejó el acceso anticipado se han confirmado. Era uno de los videojuegos más esperados para 2023 y no ha defraudado, en un lanzamiento que ha gozado del favor de crítica y público, lo que no suele ser -lamentablemente- habitual. Los 97 puntos sobre 100 de la media de revisiones profesionales en Metacritic (es número 1 actual en juegos PC) y las ventas millonarias, incluyendo picos de 800.000 jugadores simultáneos en Steam (segundo título actual más jugado tras el Counter-Strike: Global Offensive) hablan de un título singular.

Para finalizar la introducción, recordamos aquí la promoción de los chicos de Larian en el sentido de que BD3 era un título para «jugar durante muchas semanas». Creo que se quedaron muy cortos. Ya te adelantamos que no es un juego fácil, ni rápido, ni accesible y seguramente no sería el que recomendaríamos para iniciarse en el apasionante mundo del rol para ordenador. Pero si tienes algo de experiencia o tiempo y voluntad para acercarte al género, te aseguramos que lo vas a disfrutar muchísimo. La opinión general dice que BD3 va a establecer nuevos estándares en rol digital, lo mismo que en su día consiguiera el original.

Requisitos de hardware

Con los fiascos recientes por falta de optimización en lanzamiento de juegos para PC, hay que hablar para empezar del apartado técnico y de las necesidades de hardware para PC. Los requisitos mínimos son bastante accesibles si exceptuamos el apartado del almacenamiento:

CPU: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

GPU: NVIDIA GTX 970 o AMD RX 480 (4 GB o más de VRAM)

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible con SSD requerida

DirectX: Versión 11

S.O: Windows 10/11 64 bits

Los requisitos recomendados son más reales para gozar de una buen experiencia. Baldur’s Gate 3 no es un shooter, pero es un juego exigente:

CPU: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

GPU: NVIDIA GTX 2060 SUPER o AMD 5700 XT (8 GB o más de VRAM)

Memoria: 16 GB de RAM

Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible con SSD requerida

DirectX: Versión 11

S.O: Windows 10/11 64 bits

En nuestro caso y para que te hagas una idea, hemos probado el juego en un PC de sobremesa con placa ASUS, procesador Ryzen 7700X, 64 Gbytes de RAM DDR5 y una SSD PCIe 4.0. La gráfica usada es una NVIDIA RTX 3080 moviendo datos a un monitor con resolución nativa de 5120 x 1440 píxeles y frecuencia de 240 Hz. Decir que frente a otros juegos que se autodenominan ‘grandes’ y no soportan estas resoluciones ultra panorámicas, BD3 lo hace perfectamente. Y es una gozada en este tipo de juegos con tantos elementos en pantalla y un mapa con tantos detalles que descubrir.

También lo hemos instalado en un portátil ASUS con CPU Intel Core i7 Gen11, con 16 GB de RAM, una GPU RTX 3060 y una SSD PCIe. Aquí hemos jugado a FHD y 144 Hz. El juego fluye sin problema en esta configuración, si bien el mundo de BD3 es tan gigantesco que en un sobremesa con gran monitor te dará más satisfacciones.

El juego puede ejecutarse sobre las dos APIs gráficas que dominan el desarrollo de videojuegos, DirectX 11 y Vulkan. La fase de acceso anticipado usaba solo el de Microsoft y hubo distintos problemillas, lógicos en esa fase de prueba. Puedes elegir cualquiera de ellos dependiendo de tu tarjeta gráfica. Nosotros apostamos por Vulkan siempre que está disponible y la misma Larian la recomienda por su potencial aumento de rendimiento sobre la API de Microsoft.

Prueba con Vulkan y en caso de problemas selecciona DX11 que debe ser más estable. En nuestro caso, con las configuraciones citadas, los resultados han sido muy buenos, sin problemas de tartamudeos, retardos o bloqueos, incluso al máximo de calidad de imagen y con una resolución elevada. No es perfecto y hay bugs aquí y allá, algún retardo en la carga de zonas nuevas, en el movimiento de los personajes o en combate, pero no hemos encontrado nada que reduzca de manera significativa la gran experiencia con el juego.

NVIDIA ha publicado un driver con optimización especial para el juego y en la misma configuración se puede optar por el postprocesado que ofrece DLSS en modos de calidad, equilibrado o rendimiento. Frente a otros lanzamientos de juegos para PC bastante desastrosos, con un equipo de gama media para arriba no debes tener problema alguno al ejecutar Baldur’s Gate 3.

El juego solo está disponible por el momento para PC Windows (10/11 de 64 bits). Larian está finalizando el desarrollo para el resto de plataformas soportadas. La versión para macOS estará disponible el 6 de septiembre. El juego puede correr en un Mac M1 o M2, pero virtualizado bajo CrossOver. Mejor esperar a la versión nativa. En cuanto a las versiones para consolas, también estarán disponibles pronto, el mismo 6 de septiembre para la PS5, mientras que los que usan Xbox tendrán que esperar algo más porque no hay todavía fecha de lanzamiento.

Terminar el apartado diciendo que los jugadores que hubieran participado en el acceso anticipado deberán eliminarlo antes de instalar la versión final para evitar conflictos entre versiones. También borrar la carpeta \SteamApps\common\Baldurs Gate 3 del juego y los MODs si tenías alguno instalado. No pierdes nada, ya que en ningún caso se pueden transferir partidas guardadas, personajes o logros que tuvieras del ‘Early Access’ del Acto I que era el que podía jugarse.

Baldur’s Gate 3, ¿por dónde empezar?

Estamos ante un juego abrumador, un mundo abierto gigantesco, pero no solo en la extensión física que se puede explorar ya que el calificativo se extiende a todos sus apartados. Hay jugadores que según las estadísticas de Larian terminaron la campaña principal en tres días, en el primer fin de semana del lanzamiento. Por hacerse, bien, pero se habrán perdido el 90% de lo mucho que ofrece el juego. Hay mucho por hacer, muchas zonas en diversas regiones, incluyendo zonas secretas por explorar y la magnífica ciudad de Puerta de Baldur y sus localizaciones que merecerían un capítulo aparte.

Pero con tranquilidad. La curva de aprendizaje es elevada para disfrutar de sus mecánicas, sistemas y controles. No es un juego rápido tipo Diablo IV, donde empiezas a matar desde el primer minuto y cuesta muy poco hacerse con los mandos. Un jugador que se inicie en rol digital con este título seguramente flipará. Aquí hay que currárselo para obtener satisfacciones, que serán muchísimas en cuanto avances un poco y el juego te enganche con total seguridad.

Como el Baldurs original, el título está basado en las reglas del juego de tablero Dungeons & Dragons, en este caso de su quinta edición. Trasladar el mundo de fantasía de Dragones y Mazmorras desde el papel, bolígrafo y los dados al digital de «ceros y unos» ha debido ser una tarea hercúlea y la verdad es que Larian ha hecho un gran trabajo, seguramente lo más fiel visto nunca en rol para ordenador, pero al mismo tiempo jugable.

Por supuesto, el estudio responsable de un juego notable como Divinity: Original Sin 2, ha incluido su propia visión rolera y se ve perfectamente en las animaciones, movimiento y sistemas de orientación en el mapa. Pero no dudes, BD3 es una versión digital del juego de tablero D&D 5E, en las opciones de clase, raza y habilidades, en las acciones de bonificación, los espacios de hechizos, controles de persuasión o la tirada de dados que tendrás que realizar en abundancia. También en las interacciones con el entorno o en el combate que veremos después.

Y modo multijugador. La campaña de un solo jugador, completísima como verás a continuación, se puede complementar con un modo multijugador on-line para hasta cuatro jugadores. El modo permite combinar el grupo en combate o dividirlo para cumplir determinados objetivos. La verdad es que ni lo hemos probado, pero será otro punto de interés para aumentar su rejugabilidad.

Comenzando la aventura

La campaña para un solo jugador se inicia eligiendo el grado de dificultad entre las tres disponibles, un modo Historia más sencillo donde se prioriza la aventura, un modo Estratega donde encontrarás los combates más duros y entre ambos un Equilibrado que como su nombre indica es el recomendado por defecto para empezar.

El juego comienza con una cinemática que nos pone en situación. Acostúmbrate a ellas porque Larian dice que el juego tiene la friolera de 174 horas de secuencias de vídeo (sí, has leído bien) a modo de narrativa visual necesaria para entender su complejidad y según el personaje que manejes. El mundo de D&D lo vemos nada más comenzar. Un señor ilícido (Mindflayer) introduce renacuajos en los ojos de varias personas encerradas en vainas de azotamentes para devorar el cerebro de su anfitrión y finalmente alcanzar su cuerpo por completo, convirtiéndolo en un ilícido de pleno derecho.

Larian nos introduce a continuación en la creación de nuestro personaje principal y tiene tela porque hay una cantidad amplísima donde elegir como veremos después. Para empezar rápido, puedes optar por algunos de los predefinidos que el juego llama «personajes con origen». La historia puede ser bastante diferente con uno u otro, aunque su actuación final dependerá más de las decisiones que el jugador tome a lo largo del juego.

Un mundo enorme, colorido y detallado

Un ataque externo a la nave donde nos tienen encerrados permitirá liberarnos y ahí es donde empieza verdaderamente la aventura. El recorrido por la misma nave (un nautiloide) ya nos muestra que visualmente el juego es una maravillosa explosión de luz y color. Larian usa una versión mejorada del motor gráfico Infinity 4.0 y una interfaz que muestra los personajes activos, el cuadro de cada uno de ellos y un mapa.

El movimiento de los personajes que usemos en cada momento se realiza a golpe de ratón, mientras que la cámara se puede mover con teclas de acceso y también con el ratón usando la rueda para acercarse, alejarse o girarla. Por si te pierdes en la vista isométrica, un doble clic en la imagen del personaje centra la cámara en él. La verdad es que no es difícil de manejar (una vez te acostumbras), aunque la intrincada complejidad de algunas zonas no facilita llegar rápido al punto deseado.

Para guiarnos, podemos usar el mini mapa de la interfaz principal y ver la situación de los objetivos principales o los secundarios que son como todo en este juego, amplísimos. El jugador puede añadir marcadores propios en distintas localizaciones y desbloquear puntos de ruta para usarlos como teletransporte y así acceder más rápidamente a las distintas zonas que pueblan las regiones, también diversas. Su tamaño en conjunto es colosal, incluyendo la magnífica ciudad de Puerta de Baldur.

Hay un tutorial para arrancar, pero es bastante corto y no describe todos los elementos. Ya decíamos que no es un juego sencillo. A partir de aquí y por no destriparte el juego toca lo que en todo título de rol, explorar, conseguir objetos, pociones, armas o armaduras, subir de nivel el personaje a base de combate y completando misiones, y un largo, larguísimo etc, incluyendo acudir de vez en cuando a un campamento para curarse y descansar, almacenar objetos y gestionar a los miembros del grupo que vamos a llevar en cada misión, relacionarnos con ellos (también carnalmente) o reclutar nuevos amigos.

La campaña para un solo jugador ya necesita unas cuantas decenas de horas, pero completarlo todo es, como decían desde Larian, para muchas semanas. Hay ocasiones que necesitarás una llave, una flor o cualquier objeto para superar una determinada zona y resulta que te la has dejado muy atrás, en una zona de otra región que no has explorado. O tienes que enfrentarte a un grupo de enemigos casi imposible de superar cuando si das una vuelta por el mapa podrías pasar por un pasadizo cercano sin luchar. O tienes que superar alguna prueba pasiva para acceder a zonas secretas. Hay mucho de esto en BD3. Bueno, es que hay de todo.

Decir que las cinemáticas van ayudando a introducirnos en los Reinos Olvidados, junto a una buena banda de sonido y mejores efectos. El juego está localizado a 13 idiomas disponibles a elegir en interfaz y subtítulos. Las voces están en inglés y son realmente muy buenas como todo en el juego. Si ves cine o series en VO algunas te sonarán porque han sido realizadas por actores profesionales.

La narrativa es otro de los puntos a destacar. Muy bien diseñada para ir acercándonos al mundo, aquí hay un guión bien pensado y con varios finales dependiendo de las decisiones del jugador. Sí, no todo es tan visual como las cinemáticas y hay que leer mucho en las interacciones con el resto del mundo y tomar decisiones en unos diálogos que tendrás que practicar de manera abundante.

Las decisiones que vayas tomando en esos diálogos irán decidiendo el devenir de tu aventura y algunas opciones exigirán superar una prueba de habilidad a base de tirada de dados como en juego de tablero. Las posibilidades de superarlas se pueden aumentar con bonificadores según las habilidades del personaje. Acostúmbrate a ellas porque tendrás que hacerlo bastante. Y no solo en los diálogos.

Insistimos; no es un juego rápido y hay mucho por hacer por todas partes, desde la interacción con los elementos situados en la misma interfaz (hay una tecla rápida para resaltarlos) a la de los personajes principales, pasando por los NFC que hay en buen número en este mundo y que responderán indistintamente en múltiples situaciones. Todo lo que toques y todo lo que hagas en BD3 tendrá consecuencias y tus elecciones te irán llevando por un camino u otro hasta alcanzar uno de los finales disponibles.

Personajes

La creación de personajes en un juego de rol es importante y en BG3 hay para ‘dar y tomar’. Puedes empezar por algunos de los siete protagonistas predefinidos en el juego y cuyas historias se van entrelazando con la narrativa general. Los elijas o no aparecerán más adelante en la misma aventura y los podrás reclutar para la causa.

Los personajes con origen tienen características fijas como la raza general o la clase, pero puedes personalizar otras como el estilo de combate, así como variar los puntos asignados en fuerza, destreza, inteligencia… y sus competencias con las habilidades. También el tipo de cuerpo entre hombre y mujer y su apariencia en tono de piel, ojos, pelo o sus voces.

Por si no fuera poco, puedes seleccionar un personaje personalizado con todos los aspectos a medida de tus gustos. El juego tiene 11 razas principales distintas que se pueden ampliar con hasta 31 subrazas. Y no acaba ahí la cosa porque hay 12 clases disponibles entre guerreros, magos y otros, y dentro de ellas hasta 46 subclases por seleccionar. No todas varían enormemente sus características, pero este enorme elenco de posibilidades no solo permite crear un personaje al detalle si no que aumenta hasta casi el infinito la rejugabilidad.

Y sí, como detalle se pueden personalizar hasta los genitales de cada uno entre cinco tipos de penes o vulvas. Y es que en un juego de rol, como en la vida misma, hay romances con actividades corporales más o menos explícitas cuando llegue la ocasión. Decir que para los streamers que retransmiten contenido (el juego puede integrarse directamente con Twitch) Larian ofrece una opción que permite desactivar desnudos y/o contenido explícito (o relaciones menos estandarizadas) para que los pusilánimes no se escandalicen cuando vean el contenido. En cualquier caso no es un juego para menores y los amantes del rol no se escandalizarán por nada de lo que vean.

Y es que las relaciones con los personajes principales en BD3 son importantes e intensas, pero también con la gran cantidad de NPCs que te encontrarás en el viaje y que terminarán marcando el futuro de tu aventura. Cualquier tipo de relación influirá. Las relacionadas con el intercambio comercial son básicas y ahí podrás comerciar con casi todo o simplemente desprenderte de objetos recogidos y que -por peso- te están penalizando. Pero también influyen las relacionadas con la moral o el amor.

Para empezar y como en casi todos los juegos de rol, será más sencillo iniciar la aventura con algún buen luchador (la clase Paladin está siendo una de las más usadas según las estadísticas de Larian) que no magos o hechiceros que quizá exijan más dedicación desde el comienzo. No nos ha dado tiempo a repasarlas todas, pero las tres distintas que hemos probado parecen bien equilibradas en ventajas y defectos y en todo caso permiten terminar el juego bajando el nivel de dificultad si es necesario.

Hablando de niveles de personajes, el máximo en Baldur’s Gate 3 es de 12. Pueden parecer muy pocos respectos a otros juegos de rol de acción como el mencionado Diablo IV en el que nos afanamos por alcanzar el nivel 100, pero hay que decir que el máximo de las reglas de Dungeons & Dragons es de 20 y se considera que en el 13 ya podríamos enfrentarnos con garantías a cualquier enemigo, incluyendo jefes.

En todo caso, es suficiente teniendo en cuenta que la evolución a partir de un cierto nivel cuesta bastante más que al principio. Como detalle, llegará un momento en que puedas optar por crear un personaje multiclase. Está reservado a jugadores con experiencia en las reglas D&D o en rol por ordenador, porque si optas por ello quizá no alcances el nivel exigible en tu clase principal. Y todo se va a complicar, si bien añade otra buena dosis de opciones y aumento de la rejugabilidad por si no hubiera bastante, ya que el aumento de nivel no solo puedes destinarlo a subir tus habilidades básicas (fuerza, destreza, inteligencia…) si no a otras ventajas o competencias.

El inventario es otro capítulo aparte. Hay tantos objetos y tan variados que uno puede volverse loco y desde el principio hay que ir seleccionado lo que vas pillando por el mundo, de la propia interfaz, de los enemigos, por completar misiones, etc. Hay veces que tu inventario está tan lleno que el estado del personaje cambia y verás como prácticamente no puedes moverte por el mapa. O te condiciona los combates.

Además de por ‘gordo’ hay varios estados que te condicionan y tendrás que acudir de vez en cuando a tu campamento para reposar. Por otro lado, hay armas o escudos que si no tienes competencia con su clase no te los debes asignar. Como ejemplo; si asignas un escudo (por bueno que sea) a un hechicero puede significar que llegues al combate y no tengas capacidad de usar tu hechizo principal. Una tragedia a evitar, pero que seguro te va a suceder.

Y hay objetos normales, raros, muy raros, legendarios… Y encima, no solo los tienes que gestionar para tu personaje principal, si no para todo tu grupo de combate. La gestión de inventario, competencias y personajes es como todo en BD3, abrumador.

Combate

El modo de combate en Baldur’s Gate 3 está basado en el sistema de turnos. Es un gran cambio respecto al tiempo real (con pausa) que usaban los Baldur’s Gate 1 y 2 y realmente termina marcando todo el juego. Como gran amante de juegos tipo XCOM a mí me encanta este tipo de modelos que obligan a usar la cabeza y a una estrategia de alto nivel, pero obviamente no es tan dinámico como un mata-mata como el mencionado Diablo IV.

Teniendo en cuenta que el combate se desarrolla por asaltos, con turno para actuar de cada participante, el objetivo básico reside en utilizar los puntos de acción para acercarse lo suficiente a un enemigo y poder usar contra él armas o hechizos. Pero BD3 es mucho, mucho más que eso y hay otras acciones previas o durante el turno de combate que son inherentes a las reglas de un juego de tablero como Dungeons & Dragons.

Larian las ha sumado a los mecanismos propios que vimos en la serie ‘Divinity’ y contamos con acciones de bonificación, espacios de hechizos, controles de persuasión y tirada de dados que -como en los diálogos o en las pruebas pasivas- habrá que realizar en abundancia. Hay más de 600 conjuros y acciones que explotar, multiplicados por las ventajas de cada una de las clases.

En BD3 los combates no son tan directos como en otros juegos. Hay objetos de la interfaz que se pueden lanzar o usarse en el combate; hay acciones de ocultar o saltar; hay ataques de oportunidad o tiros especiales que en un momento dado pueden salvarte de una muerte segura. Son conceptos que conocen bien los jugadores de tablero y aunque en este videojuego no son necesarios de saberse al dedillo para derrotar a los enemigos, sí es necesario dominarlos mecánicamente.

Hay que decir que hay mucho, mucho combate, especialmente en el modo más difícil. Y no todos se pueden saltar para pasar de zonas, si bien hay algunas específicas donde puedes escabullirte de los enemigos si cuentas con habilidades de sigilo, te mueves a sitios específicos, la zona es lo suficientemente oscura una vez que apagas antorchas o candelabros o simplemente optas por utilizar una ruta más sencilla que en un primer momento hayas pasado desapercibida, como un túnel de acceso.

Los primeros combates serán bastante sencillos contra enemigos simples, pero hay otros contra múltiples enemigos o jefes que exigen una gran preparación estratégica. Y llevar acompañantes porque solos será imposible. Algunos serán obligatorios para ciertas zonas y otros se podrán seleccionar entre los disponibles. Aquí en el equilibrio está la virtud y dependiendo de tu estilo de juego y de los enemigos, es clave seleccionar aquellas clases que mejor te puedan servir para cada ocasión.

Decir que el movimiento de los acompañantes no es automático como en el seguimiento por el mapa y tendrás que manejar cada uno de ellos de manera individual cual escuadra de soldados desplegado en un XCom. Las posibilidades son enormes y como con los personajes podríamos hacer un análisis entero solo de ello. Tendrás que currártelo…

Conclusiones

Baldur’s Gate 3 es un juego de rol con mayúsculas. Grandioso, bello, bien diseñado y narrado, hará las delicias de los amantes del género y seguramente también animará a los de tablero a meterse en los entornos digitales por su gran fidelidad con las reglas de la quinta edición de Dungeons & Dragons.

Profundo y abrumador, seguramente no sería el título ideal a recomendar para los que empiezan con juegos de rol por ordenador y la misma Larian Studios Games tiene en catálogo juegos como Divinity: Original Sin II más sencillo para empezar. Pero es imposible no recomendar una obra maestra que apunta a ‘juego del año’ y más allá, a marcar camino en un género que quizá no apasiona a todo el mundo porque muchos jugadores buscan acción y lo más rápida posible, pero que tiene una legión de seguidores.

No es éste un juego rápido ni sencillo para empezar y su curva de aprendizaje es elevada, pero te aseguramos que merece muy mucho la pena y una vez controladas sus mecánicas principales y acostumbrado a recorrer su bello mundo encantará a cualquier jugador. Si le dedicas el tiempo suficiente lo disfrutarás mucho y lo podrás rejugar ampliamente por las cosas que te habrán quedado por hacer, la gran cantidad de personajes distintos con los que puedes protagonizar la aventura y el modo multijugador.

Baldur’s Gate 3 está disponible para PC Windows en plataformas como Steam o GOG.com por 59,99 euros de la versión base. Larian también distribuye una edición digital y otra de coleccionista que es una auténtica pasada, pero que tiene un precio muy elevado de 259 euros, solo reservado a los más fanáticos.

El juego pronto ampliará el número de plataformas soportadas ya que el 6 de septiembre está previsto el lanzamiento de la versión para macOS y la consola PS5. Las versiones para Xbox también están en desarrollo, aunque todavía no sabemos la fecha de disponibilidad. En cualquier caso, aunque suponemos que las versiones de consolas estarán optimizadas en términos de controladores y, por ejemplo, la versión para la portátil Steam Deck está gustando al personal, creemos que este es un juego creado por y para PC con teclado y ratón.

Concluir diciendo para los que ya tienen el juego que Larian ha anunciado un Parche 1 «gigantesco» para terminar de pulir un juego ya de por sí sobresaliente, solventar bugs conocidos, nivelar clases y demás. Suponemos que se lanzará con las versiones PS5 y Mac. Resumiendo: uno de esos juegos imprescindibles para disfrutar durante mucho tiempo.