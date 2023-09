¿Dirá Apple que USB-C en el iPhone 15 es una gran evolución?

Menos de 24 horas nos separan de Wonderlust, el evento de Apple en el que veremos, por fin, la próxima generación de su smartphone, el iPhone 15 en sus más que previsibles cuatro variantes. No serán los únicos protagonistas, claro, pues como te contábamos ayer, compartirán cartel como mínimo con la nueva generación del smartwatch de los de Cupertino, y quizá también con unos nuevos AirPods, si bien esto ya es entrando en aguas un poco más profundas del mar de la especulación. Sea como fuere, sin duda será uno de los eventos más importantes del año en el mundo tecnológico.

Con respecto a los iPhone 15, hace más de un año que empezaron a llegar los primeros rumores (sí, antes incluso de que tuviera lugar la presentación del iPhone 14) y, como ya es tradición, este año también llegamos al evento de Apple con una lista realmente completa de las especificaciones de esta futura generación. Apple ha demostrado, con los años, que tiene mucho más talento para la tecnología que para guardar secretos.

Así, en un punto en el que casi podemos dar por completamente desveladas las principales novedades de lo más nuevo de Apple, parte del interés se centrará en otros aspectos, y en este caso concreto en uno que puede tener lecturas muy distintas a ambos lados del Atlántico. Me refiero, por supuesto, a que la del iPhone 15 apunta a ser la generación en la que Apple finalmente dejará atrás su conector propietario, Lightning, para adoptar el ya prácticamente universal USB-C.

En Europa somos, desde hace ya tiempo, muy conscientes de que este cambio no se va a obrar por el interés de Apple en adoptar el puerto universal. No, de hecho la tecnológica lleva años expresándose en contra de esta medida, lo que no obstante no le ha servido de mucho en esta orilla del Atlántico, ya que la UE aprobó el cargador único USB-C en octubre de 2022. Esto significa que, dado que se aprobó una moratoria de dos años, todos los smartphones vendidos en la Unión Europea a partir del 4 de octubre de 2024 deben tener, obligatoriamente, un puerto de carga USB-C.

A principios ya de este año se filtró que Apple estaría pensando en limitar la velocidad de carga por el puerto USB-C si el usuario no emplea un cable oficial (de Apple o del programa Made for iPhone), pero aunque no llegó a confirmarse oficialmente (al menos de manera pública), los reguladores europeos se apresuraron a indicarle a la compañía que esto tampoco estaría permitido con la nueva normativa. Así, parece que a Apple no le quedará más remedio que adoptar el estándar del mercado, y hacerlo en igualdad de condiciones al resto de fabricantes.

Así, sabiendo que esta es la situación, ¿cómo crees que se anunciará, en el evento, el salto de Lightning a USB-C? Personalmente, no descarto que se evite referirse al conector de este modo, y que en su lugar hablen del nuevo puerto Thunderbolt, y que introducido este cambio, nos lo «vendan» como una innovación más de las muchas que lleva a cabo la compañía de manera habitual. Y a este respecto debemos tener en cuenta que aunque el alcance del evento es global, se dirige especialmente al mercado estadounidense, en el que las regulaciones europeas son mucho menos conocidas.

Así, y aunque obviamente puedo equivocarme, pienso que o bien no lo mencionarán en absoluto o que, de hacerlo, lo venderán como si fuera una medida adoptada por decisión propia, lo que supondría todo un giro de 180 grados.