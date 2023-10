Semana espectacular para GeForce Now: 29 nuevos juegos

Quizá lo recuerdes, al revisar los títulos añadidos la semana pasada a GeForce Now, me preguntaba si nos encontrábamos ante el récord de juegos que llegaban al servicio en una sola semana, ya que en aquel momento se anunciaron nada menos que 26 novedades. No estaba, ya lo comenté, en disposición de poder afirmarlo con rotundidad, pues lógicamente no recuerdo el histórico completo del servicio, pero sigo teniendo la sensación de que era un récord. Un récord que ha durado bastante poco.

Siete días, para ser exactos, y es que tan solo siete días después, nos encontramos con un número aún mayor, nada menos que 29, tan alto que, según las previsiones, prácticamente supondrá la mitad de todas las adiciones al catálogo de este mes de octubre, que será de 60 juegos. Recordemos, por ponerlo en perspectiva, que cuando el servicio se lanzó inicialmente, allá por 2015, como algo exclusivo para dispositivos de NVIDIA, contaba con un total de 50 juegos compatibles.

A este respecto, durante las últimas semanas estamos viendo grandes avances en la integración de los juegos Microsoft Store, así como los de Xbox Game Pass, tras el acuerdo firmado entre Microsoft y NVIDIA hace unos meses. Y es que, aunque obviamente el despliegue se lleva a cabo de manera progresiva, ambas compañías ya confirmaron su intención en que el 100% del catálogo de la tienda y el servicio de Microsoft terminen estando disponibles en GeForce Now, una apuesta ambiciosa y muy prometedora.

Recordemos que GeForce Now te ofrece una plataforma en la nube para poder jugar a los juegos que hayas comprado en las principales tiendas digitales. De este modo, la propiedad de los mismos siempre será tuya (salvo en el caso de Xbox Game Pass, claro), y gracias al servicio de NVIDIA podrás disfrutarlos siempre que quieras, en multitud de tipos de dispositivos compatibles (desde televisores hasta smartphones, consolas portátiles, etcétera), ya que todas las tareas de cómputo, que como ya sabes en bastantes títulos son de lo más exigentes, las asume la plataforma, de modo que solo necesitarás una conexión rápida.

GeForce Now Thursday

Pues vamos ya con los lanzamientos de esta semana que, como ya te adelantaba, son nada menos que 29, 21 de ellos desde el mismo día de su lanzamiento: