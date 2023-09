GeForce Now despide septiembre a lo grande

El catálogo de juegos compatibles con GeForce Now crece, como ya sabrás, todos los jueves del año. Es lo que NVIDIA denomina GeForce Now Thursday y, en ocasiones, la tecnológica aprovecha también este día de la semana para realizar algún anuncio adicional relacionado con el servicio, que además de crecer en catálogo, también lo hace en prestaciones y en alcance. Recordemos que, en sus inicios, su catálogo se limitaba a 50 títulos y solo era accesible desde los dispositivos SHIELD de la marca.

Tras un buen debut dentro de su plataforma, la compañía anunció a principios de 2018 su beta de GeForce Now para PC, y se mantuvo en esa fase, beta, hasta principios de 2020, confirmando tanto el soporte de trazados de rayos, como que el servicio contaría con un nivel de suscripción gratuito. Poco después llegó el salto a Android (los usuarios de iOS tuvieron que esperar algo más por las políticas de Apple) y, desde entonces, hemos visto su alcance crecer de manera exponencial.

En lo referido a juegos compatibles, como recordaba antes, su lanzamiento en 2015 se produjo con 50 juegos compatibles pero, en estos años, hemos visto un crecimiento que no ha cesado, no solo en títulos, también en tiendas digitales compatibles. El ejemplo más reciente de ello lo encontramos en la llegada de los juegos de la tienda de Xbox, que además también ha sumado la posibilidad de disfrutar de los títulos de la suscripción Game Pass para PC en GeForce Now.

GeForce Now cuenta con tres niveles de suscripción. El primero de ellos es gratuito y no cuenta con limitación temporal, es decir, que podrás emplearlo siempre que lo desees. Las sesiones de juego son más cortas, los ajustes gráficos más exigentes no están disponibles y es posible que tengas que esperar unos minutos para obtener un slot para jugar, pero es la opción perfecta tanto si no puedes permitirte una suscripción de pago, como por si quieres hacer una primera prueba del servicio antes de suscribirte.

A continuación están las cuentas prioritarias, en las que desaparecen las limitaciones de las gratuitas, de modo que sí que podrás disfrutar de ajustes avanzados, sesiones de juego mucho más largas y, como puedes deducir por su nombre, te evitarás las esperas para empezar a jugar. El tope de gama lo encontramos con las cuentas Ultimate, que proporcionan una experiencia similar a jugar en un PC de última generación de gama alta, equipado con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4080. Este nivel, y lo digo por experiencia propia, ofrece una experiencia de juego de primer nivel.

GeForce Now Thursday

Esta semana, la última de septiembre, marca un récord, diría que histórico, en lo referido al número total de juegos que ganan compatibilidad con la plataforma. Desde Cyberpunk 2077: Phantom City hasta el clásico Quake II, desde Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai hasta Pizza Possum, nos encontramos con nada menos que 26 nuevos juegos compatibles. De seguir a este ritmo, el hito de los 2.000 juegos compatibles parece más cercano que nunca.