Chrome te permitirá borrar los últimos 15 minutos del historial

La supremacía de Google Chrome en el mercado de los navegadores es algo que ya viene de lejos (en mayo de 2012 se impuso, por primera vez, al entonces líder Internet Explorer, pocos meses después de haber superado también a Firefox), y que al menos de momento no apunta a remitir, pues el más cercano de sus rivales es Apple Safari, algo que debemos atribuir a que todos los navegadores disponibles en iOS, aún con las personalizaciones de sus desarrolladores, deben basarse en la tecnología de Apple para ser aprobados en la App Store.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Obviamente, la relación del navegador con el buscador jugó un papel clave en su éxito inicial, y a esto también debemos sumarle la decadencia de Internet Explorer, que por aquellos tiempos ya era un navegador muy duramente cuestionado por multitud de razones. No obstante, y aunque soy muy consciente de que hay muchos usuarios que rechazan Google Chrome con la fuerza de los mares y con el ímpetu del viento, es innegable que Google ha sabido mantenerlo en la palestra al dotarlo de nuevas e interesantes funciones, que en más de un caso hemos visto saltar posteriormente a otros navegadores. Y sí, sé que muchas innovaciones tienen su origen en Opera, pero Google también ha innovado a lo largo de estos años.

Algunas novedades, las menos en realidad, suelen ser de lo más sonadas, y por norma general resultan bastante interesantes. Sin embargo, y ya lo he comentado en anteriores ocasiones, muchas veces son los pequeños cambios, las mejoras menores, las que suponen una gran mejora para muchos usuarios, pues abordan aspectos muy concretos que, sin duda, han sido compartidos con la compañía, en este caso con Google, por una cantidad considerable de usuarios.

Tal es el caso, estoy seguro, de esta novedad sobre la que informa MSPowerUser, que nos cuenta que Google Chrome permitirá borrar los últimos 15 minutos del historial. Obviamente no voy a entrar a valorar las razones por las que alguien puede estar interesado en borrar ese rango en particular de su historial, pero lo cierto es que se me ocurren bastantes y, de hecho, mirando algo atrás en mi vida, lo cierto es que me habría encantado contar con una opción que me permitiera borrar, exclusivamente, los últimos minutos.

Actualmente, al acceder al historial, se nos ofrece la posibilidad de borrar la última hora, las últimas 24 horas, los últimos siete días, las últimas cuatro semanas o todo el historial. Sin embargo, el nuevo rango temporal ya se está probando en Chrome Canary. Si empleas esta versión del navegador, puedes activarlo accediendo a chrome://flags. Busca #cbd-timeframe-required y selecciona el estado «Enabled». Reinicia entonces el navegador y, a partir de ese momento, ya podrás eliminar exclusivamente los últimos 15 minutos de navegación.