La disculpa por LOTR: Gollum la escribió ChatGPT

¿Recuerdas Lord of the Rings: Gollum? Probablemente sí, ya que ha sido uno de los principales chascos del año en lo referido a lanzamientos de juegos. No podemos afirmar que es el peor de todos, puesto que la competición está muy reñida este 2023, con bastantes lanzamientos que deberían hacer palidecer de vergüenza a sus responsables. Pero sí que podemos afirmar que está en el top tres de la vergüenza ajena de un año que todavía podría reservarnos algunas sorpresas más en este sentido (y no, no, en absoluto estoy señalando a Skull Island: Rise of Kong, en absoluto…).

Estamos a muy pocos casos de que se institucionalice el preceptivo comunicado de disculpas tras el lanzamiento de un nuevo fiasco juego o, mejor aún, de que a algún depredador miserable y carroñero directivo se le ocurra la genial idea de publicarlo, sí, pero como DLC: «¿Quieres que nos disculpemos contigo por haberte vendido una… castaña? Claro, buen gamer, tan solo tienes que pagar 0,99 euros en una compra in-app para descargarte un PDF con nuestras más sentidas disculpas.»

Digo esto porque, no creas, se ve que escribir un comunicado de disculpa debe ser algo terriblemente complicado. Redactar un texto en el que admites que LOTR: Gollum es tan malo que no debería haber ocurrido debe requerir de una pericia con las letras que está fuera del alcance del común de los mortales. Al fin y al cabo, hablamos de el juego que ha marcado el final de Daedalic como estudio de desarrollo, y reconozco que esto me apena mucho, pues hablamos del estudio que firmó títulos como el sensacional Deponia.

A few words from the » The Lord of the Rings: Gollum™ » team pic.twitter.com/adPamy5EjO — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023

«Nos gustaría disculparnos sinceramente por la experiencia decepcionante que muchos de ustedes han tenido con El Señor de los Anillos: Gollum tras su lanzamiento. Reconocemos y lamentamos profundamente que el juego no haya cumplido con las expectativas que nos fijamos a nosotros mismos o a nuestra dedicada comunidad. Acepte nuestras más sinceras disculpas por cualquier decepción que esto pueda haber causado.»

El rol de editor del juego fue compartido por la propia Daedalic junto con Nacon, que parece ser que fue quien decidió publicar el comunicado de disculpa, sin consensuarlo previamente con Daedalic. esto, por sí mismo, ya plantea un problema, pero es que la situación se complica aún más, ya que según podemos leer en VGC, Nacon empleó ChatGPT para escribir el comunicado de disculpa por Lord of the Rings: Gollum.

Estamos ante uno de esos casos en los que uno no tiene claro si sobran las palabras o si, por el contrario, y como decía aquel recordado tweet, necesitamos mayúsculas más grandes. Una disculpa solo tiene valor si es honesta, si sale de dentro, del reconocimiento de aquello que se ha hecho mal, ¿verdad? ¿Y cuánto de eso hay en un texto que le pedimos a ChatGPT con un sencillo prompt? Tú lo sabes, yo lo sé y, evidentemente, ellos también lo saben.