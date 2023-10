El servicio de juegos NVIDIA GeForce Now subirá de precio en varias regiones, Europa incluida, debido al «aumento de costes operativos en esas áreas», explica el gigante verde.

Qué te vamos a contar que no estés sufriendo… Con la inflación desbocada en todo el mundo y un panorama macro y microeconómico complicado, la industria de la tecnología ha subido precios en casi cualquier tipo de producto. Hay algunas excepciones, como las soluciones basadas en memorias Flash y DRAM, pero la norma general ha sido y -nos tememos- seguirá siendo a corto plazo subida de precios. Los servicios de suscripción no han sido ajenos a la situación económica y prácticamente todos y en todas la áreas han subido. Spotify, YouTube, Amazon Music o más recientemente PlayStation Plus. Ahora nos llega otro, también con los juegos como protagonista.

El NVIDIA GeForce Now es el servicio de juegos en la nube del líder mundial de gráficas dedicadas. Proporciona acceso ilimitado a una biblioteca de juegos alojados en los servidores de la compañía y desde ahí se trasmiten a través de streaming. Soporta todos los sistemas principales (Windows, macOS o Chrome OS, además de móviles como iOS y Android) y su principal activo es que permite conseguir «un potente dispositivo para gaming» sin necesidad de tener un hardware de alto perfil, ya que el trabajo duro lo realiza NVIDIA en sus servidores.

Actualmente cuenta con un catálogo de unos 1500 juegos, aunque debes haberlos comprado previamente en alguna de las plataformas soportadas. Aunque no están todas, NVIDIA llegó a un acuerdo con Microsoft para añadir progresivamente sus juegos y los títulos incluidos en el Microsoft PC Game Pass, lo que indudablemente va a suponer un impulso en juegos soportados. Pero la subida de precios no ayudará.

NVIDIA ha anunciado subida en varias regiones como Canadá y Europa. En el Viejo Continente la suscripción básica pasará de 9,99 a 10,99 euros mensuales, mientras que el paquete Ultimate pasará de 19,99 a 21,99 euros. Puede parecer poco, pero hablamos de un 10% de subida. Y todavía tienes que comprar los juegos por tu cuenta. Y no son nada baratos.

El aumento de precios se implementará el 1 de noviembre. NVIDIA respetará el precio anterior a los suscriptores actuales y a los nuevos que contraten alguno de sus planes antes de esa fecha. También respetará las tarjetas de regalo GeForce Now adquiridas antes de esa fecha.

Teniendo en cuenta que los sueldos no dan para más y que las prioridades se están fijando en productos básicos de alimentación, transporte o vivienda, y que ya existía una saturación de servicios en streaming, no extraña que éstos pierdan suscriptores. O que las ventas de ordenadores personales o teléfonos móviles esté cayendo con fuerza.