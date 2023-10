Alan Wake 2 tendrá DLCs gratuito de gran tamaño

Hemos tenido que esperar 13 años desde que Remedy nos pusiera los pelos de punta con el original, hasta la llegada de Alan Wake 2, dando así continuidad a uno de los mejores juegos de suspense de la historia del videojuego (todavía recuerdo la sensación de angustia con el original de 2010). Obviamente las preferencias varían de persona a persona, pero en mi opinión se trata de uno de los juegos más esperados del año, con todo lo bueno y lo malo que esto conlleva.

No creo que sea necesario profundizar mucho en lo malo, pues las desarrolladoras y distribuidoras ya se han encargado, muy a nuestro pesar, de demostrarnos lo peligroso que es confiar (y más aún precomprar) un juego sobre el que hemos desarrollado expectativas. No voy a dar nombres concretos, pero solo en 2023 ya hemos tenido unos cuantos ejemplos de la absoluta falta de respeto a los usuarios, pero todos tenemos una espina (o varias) clavada a este respecto.

No obstante, y aunque siento verdadero pánico al afirmar esto, hay algunas razones para pensar que Remedy ha hecho bien sus deberes y que, por lo tanto, el día de su lanzamiento, el próximo 27 de octubre, nos encontraremos con un título bien pulido, que estará a la altura de las expectativas (al menos en el plano técnico), y que por lo tanto será disfrutable desde el primer momento. Obviamente, podemos esperar algún bug, esto es inevitable, pero estos deberían ser de orden menor, y por lo tanto no deberían marcar la experiencia.

Sam Lake confirms there is FREE DLC coming to Alan Wake 2 post-launch as well as the paid DLC projects! @EGX @SamLakeRMD #alanwake2 #EGX2023 #HorrorCommunity pic.twitter.com/cH27jO9T7G — John ➡️ is @ EGX 2023! (@TheVoidRetro) October 13, 2023

Estos días se está celebrando el EGX London 2023, un evento dedicado al mundo del gaming en el que el director creativo de Remedy Entertainment, Sam Lake, ha hablado de su nuevo título, dando buenas noticias a quienes lo están (estamos) esperando, y es que, según informa Eurogamer, Alan Wake 2 tendrá DLCs gratuitos de un tamaño considerable y que serán complementarios a otras expansiones (éstas podemos entender que de pago) que ya fueron anunciadas previamente por Remedy.

Obviamente, no ha facilitado más información sobre las mismas, ni de fecha ni de contenidos, esto habría resultado de lo más insólito especialmente si hablamos de lo referido a su contenido, pues seguramente habría revelado elementos de la trama de Alan Wake 2 que, lógicamente, todavía no han sido revelados. No obstante, esto sirve para generar todavía más interés en un juego que, esperemos, nos ponga la piel de gallina por su argumento, y no por los desastres técnicos, como ya han hecho otros tantos durante este año. Por cierto, si eres de las personas que lo están esperando, aquí puedes comprobar sus requisitos técnicos.