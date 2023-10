Si eres usuario del conocido gestor de contraseñas Dashlane, pero lo eres de su plan gratuito y no tienes previsto rascarte el bolsillo, el servicio acaba de anunciar un cambio en sus condiciones que muy probablemente te haga abandonar el barco, así que te lo advertimos con antelación.

Estamos hablando últimamente bastante acerca del fin de las contraseñas, un hito que no está claro que lleguemos a ver, pero que con iniciativas como las de Google o Microsoft parece estar más cerca que nunca, cuando no es así. Es por ello que confiar en un buen gestor de contraseñas sigue siendo la mejor opción actualmente para mantener todas tus credenciales a buen recaudo.

Sin embargo, si eres usuarios de Dashlane, una de las soluciones más populares del mercado, tendrás que pensarte bien qué hacer, ahora que ya se conocen las nuevas condiciones del servicio para los usuarios del plan gratuito. En concreto, a partir del 7 de noviembre se limitará el almacenamiento a 25 contraseñas en el único dispositivo en que puedes utilizar la aplicación. Es decir, varias limitaciones de una.

Este nuevo cambio se suma a otros anunciados con anterioridad que también incidían en el recorte de funciones para los usuarios del plan gratuito y que se aplicarán un poco más tarde. Así, en diciembre Dashlane limitará el soporte de correo electrónico y chat a los usuarios de pago; los usuarios del plan gratuito podrán seguir usando el Centro de ayuda para resolver cualquier duda o problema que tengan.

Mientras que esta última medida puede tener más sentido, la tremenda limitación del número de contraseñas que se pueden guardar no lo tiene y es, aunque no lo digan, una forma más que obvia de intentar quitarse a los gorrones de encima, porque pocos usuarios tendrán suficiente con poder guardar apenas 25 claves. ¿Por qué no eliminar el plan gratuito, en vez de llegar a semejante extremo?

¿Y qué pasa si usas el plan gratuito de Dashlane y tienes más de 25 contraseñas guardadas? Nada. Todo lo que tengas se respetará. Pero no podrás añadir ninguna nueva, siempre que superes el número de marras. Dicho con otras palabras, o pagas, lo cual tampoco es el acabose, o te buscas una alternativa. Afortunadamente, las hay tan buenas e incluso mejores y sin restricciones de chiste.

Te dejamos con un artículo de buenas prácticas en el que se incluyen algunas de esas alternativas.