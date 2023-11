Firefox 120, otra versión del navegador centrada en la privacidad

Hoy es el día del lanzamiento de Firefox 120, una nueva versión del navegador de Mozilla para PC (Linux, Mac, Windows) que si tienes instalado y aún no te ha llegado, poco tardará en hacerlo, pero dale algo de margen porque, como sabes, las cosas de palacio van despacio. De hecho, los tiempos con estas cosas nunca están claros y si bien las notas de lanzamiento y la descarga ya están listas, la actualización todavía se demora.

En todo caso, lo que no llegue antes lo hará después y si te pilla en Windows casi ni te enterarás del trámite, porque se actualiza solo y en segundo plano. Así pues, hablemos de las novedades que trae Firefox 120, que es de lo que se trata… aunque como de costumbre, o al menos como sucede con más frecuencia de lo deseable, estamos ante un lanzamiento escueto en cuanto a cambios o nuevas características de relevancia.

Pero novedades haberlas haylas y, acudiendo a las notas de lanzamiento oficiales, Firefox 120 estrena una nueva opción de copiado cuyo nombre lo dice todo: Copiar el enlace sin el rastreo del sitio. La encontrarás en el menú contextual que aparece sobre la barra de direcciones del navegador o sobre cualquier enlace en texto o imágenes y su función es obvia: elimina de la URL copiada toda «información de rastreo». No es nada que uno no pueda hacer manualmente en dos segundos, pero…

Otra novedad relacionada con la privacidad que introduce Firefox 120 es la opción de «decir a los sitios web que no vendan ni compartan mis datos«, una opción adicional al tradicional Do Not Track situada junto a este en la configuración de la aplicación. Por defecto se encuentra desactivada, pero si quieres activarla la tienes en «Ajustes > Privacidad & Seguridad > Preferencias de privacidad del sitio web». Pero no te engañes: al igual de DNT, es una petición que el navegador realiza y que solo será respetada por aquellos sitios que jueguen limpio.

Hay más en este aspecto: la protección contra huellas digitales mejora en el modo de navegación privada y lo mismo sucede como la función Cookie Banner Blocker, pero solo en Alemania (¿por qué solo en Alemania, Mozilla?) y se han añadido atajos de teclado para editar y eliminar una credencial seleccionada en «about:logins». Por supuesto, esta versión viene con su ración de optimizaciones, correcciones y parches de seguridad.

Por último, Firefox 120 estrena una pequeña mejora a nivel práctico: las ventanas flotantes de vídeo, el modo Picture-in-Picture o PiP permite ahora fijar las ventanas en una esquina, de acuerdo a la función de Snap, tanto en Windows como en Linux (mueve la ventana mientras presionas la tecla «Ctrl» para que se fije en el sitio).

Bueno, y una más, exclusiva de Linux y casi que de Ubuntu: Firefox ya puede importar datos desde Chromium, siempre que ambos están instalados como paquetes Snap (¡nada que ver con la función de ventanas Snap!).