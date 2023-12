Comedero Inteligente Vision Catit PIXI: el ojo que todo lo ve

La familia Catit PIXI no para de crecer. Si ya analizamos hace unos meses el Comedero Inteligente y la Cámara Ratón Inteligente de la gama, ahora le llega el turno a la mejor combinación de ambos: el Comedero Inteligente Vision Catit PIXI. La mejor forma de controlar la alimentación de tu gato y que, a su vez, te permite echarle un ojo (o espiarle) de vez en cuando.

Características del Comedero Inteligente Vision Catit PIXI

Dimensiones 32cm x 19cm x 34cm (Profundo x Ancho x Alto) Peso 1782g Capacidad de depósito ± 2,9 L / 1,2 kg Entrada DC 5V 2A, 10W Consumo medio en reposo ± 2,15 W Consumo medio al dispensar alimentos ≈ 3 W Compartimento para pilas de reserva Cuatro pilas C/LR14 para ± 2 meses de dispensación

Contenido del Comedero Inteligente Vision Catit PIXI

Comedero Inteligente Vision Catit PIXI

Plato de acero inoxidable

Cable USB-C

Adaptador adecuado para tu región

Paquete desecante

Manual de instrucciones

De nuevo, en cuanto abrimos la caja tenemos la misma sensación a la que ya nos tiene acostumbrados Catit PIXI, un diseño cuidado que mantiene una estética fiel y armoniosa entre todos sus componentes. De nuevo, un diseño felino con elementos que ya reconocemos, como bigotes y orejas, pero con algunos cambios. En este caso, la cámara pasa a estar integrada en la nariz, desplazando el botón de dispensación automática a un lado, y los bigotes pasan a tener luces LED.

Como comentamos, la principal novedad con respecto a su predecesor es la incorporación de una cámara con calidad HD o SD (según la configures) y que nos permite ver en directo a nuestra mascota, o hacer grabaciones para ver más tarde (para esto necesitaremos tarjeta microSD que no viene incluida). Esta grabación puede activarse bien por detección de movimiento, cuando el gato se acerque al comedero; por un temporizador que configures y que empiece a determinada hora; o simplemente puedes dejar que la cámara grabe continuamente y así no perderte ningún movimiento del gatete.

Ya sabemos que la noche es un momento de mucha actividad para los felinos, por mucho que nos pese (y nos despierte), y como no podía ser de otra forma la cámara cuenta con visión nocturna automática, que se activa cuando detecta que hay poca luz. La calidad es bastante decente y cumple su objetivo: que veamos la locura nocturna de nuestras mascotas.

Para la detección de movimiento que comentábamos, la cámara cuenta con hasta dos zonas. Estas tienen dos funciones principales: activar la grabación en caso de que así lo hayas configurado, o enviarte una alerta vía app para que sepas que ha habido movimiento. En mi caso, por ejemplo, he marcado como zona de detección el propio plato, y tengo configurado que me envíe una notificación. De este modo, la app no solo me avisa cuando se dispensa comida (como ya hacía con el Comedero Inteligente) sino que me envía otra notificación cuando mi gata ha ido a comer.

Conversaciones felinas

Otra novedad que llama mucho la atención es la del micrófono y el altavoz, que dan juego. Podrás grabar y escuchar a tu gato, pero también hablarle. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estás fuera de casa y quieres echarle un ojo, pero está perdido en cualquier rincón de casa echando la séptima siesta del día. Con el micro puedes llamarle y esperar a que te haga caso. O también puedes dispensar comida y saber a ciencia cierta que vendrá.

Una opción del micrófono que me parece muy original es la de personalizar el mensaje de dispensación de la comida. Puedes grabarte (con el micro del comedero, importante) y dejar un mensajito para cuando toque ración de comida. Simplemente un “A comer, Arya”, como podría ser mi caso. O algo más divertido y por lo que tu gato pueda avergonzarse de ti. Acuérdate de desactivarlo cuando tengas visita y listo, nadie tiene que enterarse.

Seguimos con las novedades del Comedero Inteligente Vision Catit PIXI. Para acompañar a la visión nocturna y añadir aún más fantasía a este comedero, los bigotes han pasado a ser luces LED personalizables, que además de iluminar le dan un toque diferente. Por supuesto se pueden desactivar si así lo prefieres. Eso sí, te recomendamos no ponerlos en rojo, ya que otra de sus funciones es la de avisarte si queda poca comida y, efectivamente, la alerta será en color rojo. No hay mucho problema ya que la app también te notificará cuando quede poca comida, pero por si acaso.

Dando paso a la cámara integrada en la nariz, el botón de dispensación automática ahora se encuentra en un lateral de la base, junto a la bandeja de comida. Por supuesto, igual que en su predecesor, puedes desactivar este botón si tu gato ha aprendido a servirse solo.

Sus ventajas con respecto a la alimentación felina siguen siendo las mismas que en el anterior comedero: ayuda con posibles problemas de ansiedad con la comida y permite distribuir las tomas diarias en el mayor número posible (hasta 12 raciones al día, cada una de ellas de hasta 5 gramos aprox, dependiendo del tamaño de la croqueta).

La aplicación PIXI, una vieja conocida

Seguimos integrando a toda la familia Catit PIXI en la misma app, lo que nos permite centralizar toda la domótica de nuestra mascota en un mismo lugar. Hacemos un pequeño recordatorio de las opciones que nos brinda la aplicación, que son básicamente las mismas que con el anterior comedero, más las novedades que hemos comentado anteriormente: dispensar comida, programar comidas, personalizar el tamaño de las porciones, alertas de atasco o llenado, resumen de alimentación, sonido de notificación (y grabación, en este caso), compartir la app, cambiar el color de los bigotes y, por supuesto, todas las acciones multimedia que hemos comentado como ver, grabar e interactuar con tu gato con el micrófono.

En cuando al sistema de alimentación, nos seguimos encontrando con las mismas limitaciones de 12 raciones diarias y un único plan de comida. Como comentábamos en el anterior análisis, echamos en falta quizás que haya más de un plan de alimentación, por si, por ejemplo, quieres darle pienso seco algún día por la mañana (en el mismo horario de siempre) pero quieres modificar o cancelar las tomas automáticas de la tarde para darle comida húmeda y hacer un plan mixto. Se trata de un tema exclusivamente de software que quizás se pueda mejorar en próximas actualizaciones.

Como novedad, desde Catit han creado una herramienta de realidad aumentada con la que podrás:

Ver un modelo 3D de la cámara si lo visualizas desde un ordenador.

Ver cómo quedaría la cámara en tu casa con realidad aumentada.

Puedes verlo aquí.

Conclusiones

El Comedero Inteligente Vision Catit PIXI es, definitivamente, nuestro mejor amigo para la alimentación de nuestros gatetes. Las funcionalidades que nos brindaba su predecesor sumadas a las novedades de la cámara y demás opciones multimedia lo convierten en uno de esos productos que creías que no necesitabas pero que, cuando los pruebas, ya no puedes vivir sin ellos. Seguimos echando en falta alguna mejora de software en la app, pero aun así nos encanta.

Ahora mismo el Comedero Inteligente Catit PIXI puede comprarse en la web de Catit por un precio de 193,99€ y en canales minoristas como Amazon.