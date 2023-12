GIGABYTE TRX50 AERO D, análisis: potencia con estilo

El lanzamiento de los Ryzen Threadripper 7000 ha animado a los principales fabricantes de placas base a presentar nuevos modelos compatibles con esa nueva generación de CPUs, y dentro de la oferta actual que tenemos en el mercado la GIGABYTE TRX50 AERO D posiciona como una de las opciones más interesantes.

A simple vista lo primero que nos llama la atención es el cuidado que ha puesto GIGABYTE en el diseño de esta placa base inspirada en el leguaje AERO de la serie Creator, que combina un PCB de color negro con una gran variedad de detalles en blanco, lo que genera un contraste muy atractivo que le da un toque único a nivel estético.

GIGABYTE ha jugado también a la perfección con el minimalismo que impera en todos los elementos de esta placa base, ya que le confiere un aspecto discreto y elegante, pero al mismo tiempo no nos impide ver que estamos ante un modelo de gama alta con una excelente calidad de construcción, y con un alto nivel de prestaciones.

Gracias a GIGABYTE España hemos tenido la oportunidad de probar la placa base GIGABYTE TRX50 AERO D, y tras varios días de pruebas por fin estamos listos para contaros nuestra experiencia con esta placa base. Para llevarla al límite he utilizado el Ryzen Threadripper 7980X, que es el procesador más potente dentro de la serie HEDT de AMD, y que está configurado con 64 núcleos y 128 hilos.

GIGABYTE TRX50 AERO D: análisis técnico

La GIGABYTE TRX50 AERO D viene en un empaquetado sumamente cuidado que deja constancia de que estamos ante una placa base de gama alta premium, está totalmente protegida e inmovilizada en la caja para evitar daños, y la calidad de construcción que atesora se deja notar desde el momento en el que la sacamos de la caja y la colocamos sobre la mesa.

La GIGABYTE TRX50 AERO D es una placa base con el sello Ultra Durable, toda una garantía de calidad que se deja notar en numerosos detalles, entre los que podemos destacar, por ejemplo, las ranuras PCIe reforzadas con aleación de zinc, las ranuras M.2 reforzadas con acero inoxidable, los bloques de refrigeración pasiva y el PCB de 12 capas con el doble de cobre.

A nivel de estética GIGABYTE ha hecho un trabajo excelente con esta placa base. La combinación de un PCB en color negro con los detalles en blanco de los sistemas de refrigeración pasiva y de los refuerzos metálicos generan un contraste fantástico, y el lenguaje de diseño AERO pone la guinda al pastel. Es, sin duda, una de las placas base más bonitas y mejor construidas que he tenido entre mis manos.

Con una simple mirada desde una perspectiva frontal ya podemos apreciar el cuidado que ha puesto GIGABYTE en el diseño y la construcción de esta placa base. Para que os sea más fácil identificar cada uno de los elementos clave de la GIGABYTE TRX50 AERO D voy a crear una línea divisoria imaginaria, que va a partir de la primera ranura PCIe.

En la primera mitad, encima de esa línea divisoria, tenemos el socket sTR5, que cuenta con un total de 4.844 contactos y utiliza una matriz de contactos de rejilla, también conocida como LGA por sus siglas en inglés. El socket mantiene el mismo diseño y sistema de retención que hemos visto en la generación anterior, lo que significa que es compatible con muchas soluciones de refrigeración diseñadas para el socket sTR4. Si tenéis dudas os animo a repasar la lista oficial publicada por AMD.

A ambos lados del socket tenemos un total de cuatro ranuras de memoria compatible con módulos de DDR5 R-DIMM con tecnología ECC (corrección de errores). Podemos instalar un máximo de 1 TB de memoria, y para activar el modo de cuádruple canal (bus de 256 bits) tenemos que poblar todas las ranuras. La GIGABYTE TRX50 AERO D soporta perfiles AMD EXPO e Intel XMP, y admite memoria a una frecuencia máxima de 7.800 MHz.

Encima del socket hay dos conectores de alimentación CPU de 8 pines, que están reforzados en metal y son imprescindibles para que el procesador reciba toda la alimentación que necesita, y en la parte de la derecha podemos ver el conector ATX de 24 pines, que también está reforzado, los conectores CPU de cuatro pines para ventiladores y bombas de kits de refrigeración líquida, y también los conectores SATA III, que se dividen en dos grupos de cuatro, lo que nos deja ocho en total.

A la izquierda tenemos un VRM digital de 16 (vcore)+8 (SoC)+4 (líneas PCIe a CPU) fases con una intensidad de 108 amperios y una controladora multifase Infineon que, como se puede apreciar, está acompañado de un sistema de refrigeración de primer nivel, que está comunicado por una tubería metálica de 8 mm. Esto es fundamental para controlar las temperaturas de trabajo y para garantizar un buen nivel de rendimiento y una estabilidad total.

Saltamos ahora a la mitad inferior y nos encontramos con un total de tres ranuras PCIe, todas ellas reforzadas, aunque la primera es la que más destaca, ya que trae la certificación UD Slot X, lo que significa que ofrece una mayor resistencia al desgaste y que está reforzada por una aleación de zinc para mejorar la calidad de la señal y reducir las interferencias electromagnéticas. Tiene también una zona gomosa que evita posibles arañazos en el PCB de la tarjeta gráfica, y cuenta con el sistema EZ-Latch, que hace que insertar y extraer la tarjeta gráfica sea muy fácil.

La primera y la segunda ranura son de tipo PCIe Gen5 x16, y la tercera ranura es de tipo PCIe Gen4 x16. En medio de las dos primeras ranuras y entre la segunda y la tercera ranura PCIe se encuentran los conectores M.2 para unidades SSD. Los bloques de refrigeración pasiva que protegen dichas ranuras utilizan también el sistema EZ-Latch, lo que significa que podemos quitarlos y ponerlos con la mano en segundos, sin necesidad de utilizar herramientas.

En total la GIGABYTE TRX50 AERO D tiene cuatro ranuras M.2, de las cuales tres son de tipo PCIe Gen5 x4 y una es de tipo PCIe Gen4 x4. También utilizan el sistema de retención EZ-Latch, y los bloques de refrigeración pasiva que trae la placa mantendrán bajo control el calor que generan este tipo de unidades de almacenamiento, evitando que se acumule en exceso y que se produzcan problemas de estrangulamiento térmico.

Siguiendo con la mitad inferior podemos ver, justo debajo de la última ranura PCIe, diferentes conectores para accesorios, como los clásicos USB 2.0 y también para sonido y ventiladores. En el extremo izquierdo tenemos el sistema de sonido Realtek ALC4080 para el panel trasero, que ofrece soporte de DTS: X Ultra, y el Realtek ALC897 para el panel frontal.

En el extremo de la derecha se encuentran los pines para la interfaz del chasis, tenemos un botón multifunción personalizable y otro que nos permite resetear la BIOS, y justo al final se encuentra la pila CMOS. Justo encima de ella tenemos un puerto USB 3.2 interno.

Con los bloques de disipación pasiva retirados podemos ver con más detalle las zonas dedicadas a las ranuras M.2 para unidades SSD PCIe, así como dos controladoras PHISON. Todas las ranuras están refrigeradas de forma pasiva y hacen contacto con almohadillas térmicas. Las tres ranuras PCIe Gen5 x4 están revestidas por un escudo de acero inoxidable que actúa como refuerzo y maximiza la integridad de la señal.

La GIGABYTE TRX50 AERO D cuenta también con una solución de red inalámbrica Qualcomm QCNCM865, lo que significa que es compatible con Wi-Fi 7, y ofrece conectividad Bluetooth 5.3. La antena de ganancia incluida encaja a la perfección con la estética general de la placa base, y tiene una base imantada que facilita su colocación.

En el panel del lateral izquierdo podemos ver el conjunto de conectores externos que trae la GIGABYTE TRX50 AERO D, y como cabía esperar de una placa base de su nivel ofrece un ecosistema muy completo, ya que tenemos cuatro conectores USB 3.2 Gen2 Type-A marcados en color rojo, dos puertos USB 4 Type-C, cuatro puertos USB 3.2 Gen1 Type-A marcados en color azul, una salida DisplayPort, dos conectores jack de 3,5 mm (uno para entrada y otro para salida de sonido), dos tomas de ganancia para la antena incluida y dos conectores LAN, uno 10 GbE y otro 2,5 GbE. También está presente un botón Q-Flash que puede ser de gran ayuda a la hora de actualizar la BIOS sin CPU ni memoria RAM.

Especificaciones de la GIGABYTE TRX50 AERO D

Placa base en formato E-ATX (30,5 x 26,4 cm) con socket sTR5.

Compatible con los procesadores Ryzen Threadripper 7000 HEDT y Ryzen Threadripper 7000 Pro.

Chipset AMD TRX50.

Soporta overclock tanto a nivel de CPU como de memoria RAM.

VRM digital de 16 (vcore)+8 (SoC)+4 (líneas PCIe a CPU) fases con una intensidad de 108 amperios.

Dos conectores de alimentación adicional CPU de 8 pines con refuerzo metálico.

Conector de 24 pines con refuerzo metálico.

Sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard de gran tamaño conectado con una tubería de 8 mm para disipar el calor generado por el VRM.

Sistema de retención EZ-Latch Click y EZ-Latch Plus que nos permite retirar los bloques de refrigeración pasiva y utilizar el sistema de retención de unidades SSD M.2 sin herramientas.

Cuatro ranuras R-DIMM para memoria DDR5 con tecnología ECC (corrección de errores) a un máximo de 7.800 MHz. Podemos instalar un máximo de 1 TB en cuádruple canal (256 bits), y es compatible con perfiles AMD EXPO e Intel XMP 3.0.

Conectividad cableada: cuatro conectores USB 3.2 Gen2 Type-A marcados en color rojo, dos puertos USB 4 Type-C, cuatro puertos USB 3.2 Gen1 Type-A marcados en color azul, una salida DisplayPort, dos conectores jack de 3,5 mm (uno para entrada y otro para salida de sonido), dos tomas de ganancia para la antena (incluida) y dos conectores LAN, uno 10 GbE y otro 2,5 GbE.

Solución de red inalámbrica Qualcomm QCNCM865 compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3.

Tres ranuras PCIe para tarjetas gráficas y de expansión, todas con refuerzo metálico. Las dos primeras son PCIe Gen5 x16 y la tercera es PCIe Gen4 x16. La primera ranura está reforzada con aleación de zinc bajo el diseño UD Slot X y utiliza el sistema de retención EZ-Latch, que hace que quitar y poner la tarjeta gráfica sea mucho más sencillo.

Cuatro ranuras M.2 para unidades SSD NVMe. Las tres primeras son compatibles con el estándar PCIe Gen5, funcionan en modo x2 y x4 y están reforzadas por un escudo de acero inoxidable que mejora la integridad de la señal. La cuarta ranura es de tipo PCIe Gen4 y puede trabajar en modos x2 y x4.

Sonido integrado Realtek ALC4080 para el panel trasero, que ofrece soporte de DTS: X Ultra, y sonido integrado Realtek ALC897 para el panel frontal.

Ocho conectores SATA III a 6 Gbps.

Tecnología Q-Flash Plus que nos permite actualizar la BIOS sin tener instalados componentes como la CPU, la GPU y la memoria RAM.

Incluye una antena de ganancia con base imantada para mejorar el alcance y el rendimiento en conexiones Wi-Fi 7.

Tecnología Smart Fan 6, con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con función «FAN STOP» y detección de ruido.

Compatible con GIGABYTE Control Center.

Precio: 599,99 dólares en Estados Unidos, sin confirmar en España.

Más información en la web de GIGABYTE.

Configuración, BIOS y experiencia de uso

La GIGABYTE TRX50 AERO D es una placa base dirigida al sector HEDT, es decir, a usuarios que necesiten montar una configuración de alto rendimiento que les permita trabajar con aplicaciones profesionales que hagan uso de un multihilo intensivo, y que les permita disfrutar de un amplio abanico de opciones de conectividad de última generación.

Sin embargo, el proceso de instalación y de configuración es muy sencillo y no se aleja del de cualquier placa base convencional, lo que significa que si nunca habéis montado un equipo basado en los procesadores Threadripper no tenéis nada que temer. En nuestro caso hemos utilizado un banco de pruebas externo, así que no hemos tenido problemas de espacio. Vosotros debéis tener en cuenta que es una placa base con formato E-ATX, y que por tanto requiere de un chasis compatible.

El primer paso es atornillar la placa base al chasis utilizando los tornillos elevadores, y una vez que hayamos terminado podemos pasar a instalar el procesador, el kit de refrigeración y la memoria RAM. Es recomendable seguir ese orden porque la memoria RAM se instala alrededor del socket y deja poco espacio libre, lo que significa que instalar primero la RAM y después la refrigeración hará que esto último sea mucho más incómodo.

No tiene misterio, para instalar el procesador solo tenemos que asegurarnos de que los dos triángulos (placa base y CPU) coincidan, deslizar la CPU en las guías del sistema de retención y cerrar con la herramienta incluida siguiendo el orden establecido, que aparece indicado en el propio socket. Para abrirlo debemos seguir el orden de tornillos 3-2-1, y para cerrarlo debemos seguir el orden inverso, es decir, 1-2-3.

Con el procesador insertado procedemos a aplicar la pasta térmica. Lo ideal es hacer una «X» y poner pequeñas bolitas de pasta térmica en las cuatro zonas internas de esa «X», como se ve en la imagen adjunta. Esta es la manera más efectiva de cubrir toda la superficie necesaria del IHS para asegurar un buen contacto y una correcta transferencia de calor. En este análisis hemos utilizado el kit de refrigeración líquida AIO NZXT Kraken 360 con tres ventiladores de 120 mm cada uno. Os dejo la lista completa de componentes utilizados:

Procesador Ryzen Threadripper 7980X con 64 núcleos y 128 hilos a 3,2 GHz-5,1 GHz.

Placa base GIGABYTE TRX50 AERO D.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno NZXT Kraken 360.

128 GB (4 x 32 GB) de memoria DDR5 G.Skill Zeta R5 Neo con perfil AMD EXPO a 6.400 MHz y latencias CL32.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX de referencia con 24 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Pro actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Tras completar el proceso de instalación lo primero que hice fue actualizar la BIOS a la versión F2, y todo funcionó a la perfección. No tuve ningún problema para activar el perfil AMD EXPO a 6.400 MHz con latencias CL32 con solo un par de clics, y la BIOS UEFI de la GIGABYTE TRX50 AERO D hizo que todo fuese muy fácil gracias a su interfaz, que es muy sencilla e intuitiva.

Como podéis ver en la galería adjunta la interfaz de la BIOS raya a un gran nivel, y el diseño AERO le da un toque profesional y elegante. A través de ella encontraremos todas las opciones de configuración necesarias para aprovechar al máximo nuestro equipo, incluyendo el clásico Resizable BAR, y también podremos visualizar el estado general de algunos de los componentes más importantes del sistema, como la CPU y la memoria. Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

Una vez que tenemos todo configurado en la BIOS, en mi caso el perfil AMD EXPO y Resizable BAR activados, estamos listos para empezar pasar pruebas de rendimiento, y para medir los valores de temperatura y de estabilidad de la GIGABYTE TRX50 AERO D. Como os conté en mi análisis del Ryzen Threadripper 7980X este es un procesador muy potente, y necesita una placa base con un VRM capaz de ofrecer una alimentación a su altura.

Para probar de verdad la GIGABYTE TRX50 AERO D pasé dos ciclos seguidos de 10 minutos cada uno en Cinebench R23 bajo la prueba multihilo que, como ya sabrán nuestros lectores habituales, lleva a la CPU al 100% de uso. Esto hace que el Ryzen Threadripper 7980X utilice todo el PPT que tiene disponible, y nos deja picos máximos de consumo de 350 vatios, que es el valor que trae de casa. Como he utilizado un kit de refrigeración líquida AIO de 360 mm no he realizado overclock de forma manual, ya que el margen real que me deja dicho kit es muy pequeño, y las temperaturas entrarían en valores nada recomendables.

Con todo, sí que he intentado forzar al máximo posible esta configuración siempre dentro de límites seguros, para ver de qué era capaz realmente la GIGABYTE TRX50 AERO D, y el resultado fue excelente. Esta placa no tuvo ningún problema para mover el Ryzen Threadripper 7980X a plena carga de forma sostenida en la prueba multihilo de Cinebench R23. La estabilidad fue total, y como podemos ver por la puntuación obtenida dicho procesador funcionó de forma totalmente óptima con esta placa base.

Para ir un poco más allá activé la opción de maximizar el PBO que ofrece la herramienta Ryzen Master, y esto hizo posible un aumento claro de la puntuación multihilo en Cinebench R23. Esto tiene una explicación, y es que dicha opción eleva el límite de alimentación del procesador para maximizar las frecuencias de trabajo, siempre que este se mantenga por debajo de los 95 grados C. Sí, esto equivale a llevarlo al límite de una forma segura, y la GIGABYTE TRX50 AERO D pudo con ello sin problema.

En la prueba de estabilidad corrí Cinebench R23 durante 10 minutos con el PBO al máximo. Esto me dejó un pico de consumo de la CPU de casi 600 vatios, y obviamente supuso un reto importante para la GIGABYTE TRX50 AERO D que, a pesar de todo, salió totalmente airosa y no tuvo el más mínimo problema para afrontar este desafío. Prueba de ello lo tenéis en la puntuación final, que fue incluso más alta que con la prueba de una vuelta a frecuencias de stock.

Los valores de temperatura a nivel de chipset y VRM siempre se mantuvieron en niveles seguros. Tened en cuenta que los números que estáis viendo son más altos de lo que cabría esperar por ese ajuste del PBO, que dispara consumo y eleva las frecuencias, lo que se traduce en más calor, y que con el Ryzen Threadripper 7980X funcionando «de casa» las temperaturas serían mucho más bajas. Obviamente con tareas menos exigentes a nivel de CPU, como la ejecución de juegos actuales, el funcionamiento fue también impecable.

Os recuerdo que con la aplicación Ryzen Master podréis monitorizar el estado del procesador y hacer overclock, aplicar perfiles AMD EXPO de forma directa e incluso pasar pruebas de estabilidad para comprobar que todo está en orden. Es una herramienta muy útil, y AMD ha integrado a la perfección en ella su nueva generación de procesadores Threadripper 7000.

Notas finales: un valor sólido precio-prestaciones

Llevo más de 20 años utilizando placas base GIGABYTE en mis equipos y en casi todos los que he montado hasta el día de hoy, así que sé de sobre de lo que es capaz de ofrecer la compañía taiwanesa. Sin embargo, con la GIGABYTE TRX50 AERO D la marca me ha sorprendido gratamente porque ha sabido mejorar en gran medida la experiencia de uso, y sin renunciar a un alto nivel de prestaciones ni a una calidad de construcción de primera.

En este sentido destacan los sistemas EZ-Latch, que nos permiten instalar y desinstalar unidades SSD M.2 sin herramientas y en cuestión de segundos, y también quitar y poner la tarjeta gráfica sin esfuerzo. La interfaz de la BIOS UEFI también representa un claro valor añadido tanto por las funciones que ofrece como por lo fácil que resulta de utilizar. Esta placa está orientada a usuarios exigentes, pero al mismo tiempo ofrece una experiencia de uso cómoda y asequible.

Como hemos visto en las pruebas la GIGABYTE TRX50 AERO D ha podido con el Threadripper 7980X sin despeinarse, manteniendo en todo momento unos valores de temperatura óptimos y una estabilidad total, incluso con el PBO al máximo y el consumo disparado. La memoria RAM tampoco dio el más mínimo problema, aunque los tiempos de entrenamiento siguen siendo largos, y lo mismo ocurre con los tiempos de inicio del equipo. Este es un problema generalizado a toda la plataforma que no resulta grave, pero que obviamente debemos tener en cuenta.

Por calidad de construcción la GIGABYTE TRX50 AERO D es una de las mejores placas base de su categoría y de su gama, eso no admite discusión, y a nivel de opciones de expansión y de conectividad posiciona como un modelo de última generación en todos los sentidos, gracias a la integración de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3, y también a su amplio soporte del estándar PCIe Gen5, a los dos conectores USB 4 y a la integración de un puerto LAN 10 GbE.