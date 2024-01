Cuidado con la beta 2 de iOS 17.3

Tan solo han pasado unas pocas semanas desde que Apple liberara iOS 17.2, la esperada actualización del sistema operativo del iPhone que, como principal novedad, marcaba el debut de la esperada app Diario. Desde entonces, Apple publicó una misteriosa actualización adicional, la 17.2.1, sobre la que apenas proporcionó información, pero que parece ser que se dirigía, principalmente, a solucionar los problemas de rápida descarga de la batería que estaban experimentando algunos usuarios.

En el momento en el que una tecnológica libera una actualización de un sistema operativo, podemos tener claro que ya ha empezado a trabajar en la siguiente. Muy lejos quedan ya los tiempos en los que el de actualización era un proceso muy tranquilo, con grandes plazos entre actualizaciones. A día de hoy son pocos los sistemas operativos que no se actualizan, como mínimo, una vez al mes. Así, desde la llegada de la versión 17.2 era más que obvio que Apple ya estaba trabajando en iOS 17.3.

Apple permite, desde hace mucho tiempo, que los usuarios interesados prueben las versiones beta de iOS en sus propios dispositivos. Es cierto, eso sí, que inicialmente esto estaba dirigido específicamente a la comunidad de desarrolladores, pero durante mucho tiempo los de Cupertino no han puesto restricciones estrictas a este respecto. Sin embargo, como ya te contamos cuando se liberó la primera beta pública de iOS 17, Apple ya estaba trabajando en cambiar esto. Algo bastante lógico, en realidad, ya que las betas públicas están bastante más pulidas y, por lo tanto, son más fiables que las dirigidas a desarrolladores.

¿Y qué riesgos plantea usar una beta? Pues como ha informado la propia compañía, la beta 2 de iOS 17.3 provoca que algunos iPhone entren en un bucle que imposibilita su encendido. Y aunque, en la página web de esta versión, se afirma que este problema solo afecta a una pequeña cantidad de dispositivos, por seguridad de momento la han retirado y ya no es posible descargarla para instalarla, si bien aquellos usuarios que ya la han bajado para instalarla más tarde sí que podrían hacerlo, Si es tu caso, no, no lo hagas.

Para los usuarios afectados, Apple informa de que el problema se puede resolver entrando en el modo de recuperación del iPhone y, desde el mismo, restaurando una versión anterior del sistema operativo, procedimiento que se documenta aquí, y que debería hacer que el dispositivo vuelva a funcionar con normalidad. Ahora bien, sin duda este es un recordatorio más de que no debemos utilizar versiones beta en dispositivos de los que dependemos en nuestro día a día, pues de lo contrario nos podemos encontrar, por sorpresa, con un susto como este.