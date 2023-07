Ya puedes probar iOS 17 con su primera beta pública

Ya ha pasado algo más de un mes desde la presentación de iOS 17 durante la keynote de Apple en la que gran parte del protagonismo recayó sobre Apple Vision Pro. Fue, como ya te contamos en su momento, un evento cargado de novedades interesantes, en el que el avance de las futuras versiones de todos los sistemas operativos de Apple tuvo un tono un tanto secundario en comparación con todas las novedades de dispositivos que se habían reservado los de Cupertino para el evento.

No obstante, y aunque los dispositivos sin duda despiertan más interés informativo, lo cierto es que el alcance de las actualizaciones de software, y especialmente de los sistemas operativos, es mucho más amplio, de modo que pasado el efecto deslumbrante de nuevos ordenadores, visor y demás, los usuarios de dispositivos de la marca empiezan a preguntarse si podrán actualizar sus dispositivos y, claro, qué obtendrán con ello en caso afirmativo.

La primera pregunta obtuvo respuesta de inmediato, tal y como te contamos en su momento, y en cuanto a la segunda, ya tuvimos un primer avance en la citada presentación, aunque sin duda el tiempo y las actualizaciones de iOS 17 nos irán revelando más novedades. Esto ya ha empezado a ocurrir con las betas dirigidas a los desarrolladores que, como te contamos hace un par de semanas, ya nos han revelado alguna función más del sistema operativo.

Así, los usuarios tienen dos opciones (que en realidad son complementarias) para descubrir las novedades: permanecer atentos a los medios que, como hacemos en MuyComputer, informamos sobre las mismas, o bien lanzarse ellos mismos a probar una beta. Y quienes se animen con esta segunda opción están de enhorabuena, puesto que Apple ya ha publicado la primera beta pública de iOS 17, que puede ser descargada e instalada en sus iPhones por todos aquellos usuarios que lo deseen.

Apple distingue entre dos tipos de versiones beta, las dirigidas exclusivamente a desarrolladores, que las necesitan para ir adaptando sus apps a la nueva versión, y las públicas, que generalmente están bastante más pulidas y que se dirigen a todos aquellos usuarios que quieran adelantarse al resto del mundo probando las novedades. Actualmente un usuario particular no lo tiene difícil para poder probar una beta para desarrolladores, pero esto es algo que Apple va a cambiar próximamente.

No obstante, no debemos olvidar nunca que estamos hablando de una versión beta, es decir, que no es ni tan fiable ni tan estable como una versión final. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es recomendable emplearla en un dispositivo, en este caso un iPhone, de cuyo buen funcionamiento dependas en uno o varios aspectos. Ahora bien, si dispones de un teléfono con el que puedas «cacharrear» sin temor a los posibles fallos, y tienes curiosidad por empezar a probar ya mismo iOS 17, la preview te está esperando aquí.