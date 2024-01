Google Pixel 8 (y 8 Pro): sobresaliente en derecho a reparar

A nadie, especialmente si me lee habitualmente, le sorprenderá leer que pienso que los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, presentados a principios de octubre, son dos de los mejores smartphones de su generación, y aún a falta de meses para su presentación y llegada al mercado, tengo pocas dudas sobre lo igualmente destacable que resultará, en su segmento, el Pixel 8a. Y digo que no supondrá una sorpresa porque hace solo unos días, sin ir más lejos, elegí el Pixel 8 Pro como el mejor smartphone de 2023, algo que tuve cristalinamente claro desde que lo probé.

Obviamente, en esta elección pesa mucho el conjunto de hardware y software, que se complementa y completa con los servicios de Google y, claro, con el ecosistema de dispositivos que extienden la experiencia Pixel más allá del teléfono. A este respecto, evidentemente, juegan un papel clave el smartphone Pixel Watch 2 y los auriculares Pixel Buds Pro. Y, aunque todavía no es posible ampliar la experiencia en España gracias a la misma, también apuesto a que la experiencia mejora aún más con la Pixel Tablet.

Ahora bien, que eso sea muy importante no es lo único, hay otros aspectos que también influyen en esta elección, y hay uno en particular que merece ser destacado, y es la política de actualizaciones prometida por Google para los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, con nada menos que siete años de actualizaciones, un compromiso que no habíamos visto con anterioridad en el mercado y que responde, en este caso de verdad, a la creciente conciencia colectiva sobre la importancia de racionalizar el consumo, de reparar y, de paso, de ahorrar.

Claro, el problema es que de poco sirven siete años de actualizaciones de software si a los tres años se rompe, por ejemplo, la cámara, y no podemos repararla. Pues bien, esto tampoco ocurrirá ya que, según podemos leer en Android Police, Google ofrecerá piezas de repuesto para los Pixel 8 y 8 Pro hasta 2030, y estas podrán ser compradas a través de iFixit. Todas las piezas, que ya están disponibles en dicha tienda, se identifican con la etiqueta verde «Genuine Google Pixel Part», que nos confirma que funcionará sin problemas en el dispositivo reparado.

Manipular un Google Pixel 8 (y también el modelo Pro, claro) no es sencillo, requiere de cierta pericia y no menos mimo, aunque esto es algo inherente a este tipo y categoría de dispositivo, por lo que no serán pocos los usuarios que deban seguir recurriendo a un servicio técnico para las reparaciones. Sin embargo, el compromiso asumido por Google de ofrecer piezas de recambio con este plazo para quienes deseen reparar ellos mismos sus dispositivos es, sin duda, otra más de la formidable lista de puntos positivos de los smartphones de Google.