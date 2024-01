Año nuevo y vida… No, no es vida nueva. 2024 y tenemos que seguir hablando del menú del inicio de Windows 11 (horrendo para mi gusto si me permites la opinión). Parece mentira que llevemos más de una década con la misma monserga, pero así estamos. Al menos, nos queda la esperanza de saber que no somos los únicos que así opinamos y que en la misma Microsoft algunos mandamases tampoco están satisfechos.

Qué decirte como introducción que no sepas. Microsoft estrenó el menú de inicio en Windows 95, lo fue mejorando hasta llegar al notable de Windows XP y alcanzar el sobresaliente con Windows 7. A partir de ahí llegó el desastre. Windows 8 simplemente lo eliminó a favor de una pantalla en mosaico similar a la del sistema móvil Windows Phone. En un PC, la usabilidad rozaba el cero absoluto, ya que ni siquiera contaba con un botón accesible para apagar o reiniciar el equipo. Las críticas fueron furibundas y Microsoft lo devolvió con Windows 8.1. En Windows mejoró, pero también estaba por debajo de los de XP o 7. En Windows 11, mucho peor.

Los usuarios no son los únicos que cuestionan la utilidad del menú de inicio de Windows 11 tal y como está diseñado, y al menos podemos agradecer que en Microsoft escuchen. Resulta que en respuesta a uno de los múltiples comentarios de súplica en X que se encabezaba con un «simplemente arreglen el menú de inicio» para poder desplazarse por todas las aplicaciones, el mismísimo jefe de Windows, Mikhail Parakhin, entró al debate: «a mí también me molesta muchísimo», prometiendo «hacer que el menú de Inicio vuelva a ser fantástico».

La franqueza de Parakhin es refrescante, si se compara con la legendaria mala comunicación del propio equipo de Windows. El ejecutivo también respondió a las quejas sobre el cambio de aplicaciones y las opciones de posicionamiento de la barra de tareas que desaparecieron entre Windows 10 y 11, por culpa de los widgets y el Copilot.

El jefe de Windows tiene tarea por delante y viendo el impulso que está recibiendo la IA, botón de teclado de Copilot incluido por primera vez desde 1994, miedo nos da que todos estos componentes emborronen otros muy necesarios.

¿Tan difícil es coger el menú de Windows 7 y adaptarlo a la interfaz general de Windows 11? El usuario que inició el hilo en Twitter fue muy claro con Parakhin cuando le dijo que «comprara una licencia para Start11«, uno de los mejores diseños alternativos que han ido apareciendo ante la incapacidad de Microsoft de satisfacer las necesidades de los usuarios. Y si quieres hacértelo tú mismo, consiguiendo el menú de Windows 7 completamente gratis, nada mejor que usar el desarrollo de código abierto, Open Shell.