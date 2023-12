Apple libera iOS 17.2, con la esperada app Diario

La primera vez que supimos oficialmente de la app Diario (con anterioridad ya se había filtrado) fue durante el anuncio de iOS 17, que como recordarás tuvo lugar en el evento inicial de la Apple WWDC 2023, el pasado mes de junio. Sin embargo, cuando se produjo el lanzamiento de iOS 17, a mitades de septiembre, pudimos comprobar que la esperada app no estaba presente en el mismo y que, por lo tanto, Apple la liberaría en una de las actualizaciones del sistema operativo.

Cabía desear, pues, que lo hiciera de la mano de iOS 17.1, pero como vimos en aquel momento no fue así. Esto podemos achacarlo a los problemas que tuvieron que afrontar en Cupertino y que afectaban especialmente a los modelos Pro de la familia iPhone 15, principalmente los de sobrecalentamiento, y también los fallos que podían llegar a inhabilitar el chip responsable de RFID, lo que entre otras complicaciones impedía el uso de Apple Pay con el smartphone. Entiendo que Apple decidió priorizar recursos para solventar ambos problemas, hoy por suerte ya solucionados, y de ser así me parecería la opción más sensata.

Así pues, solventados estos problemas, las primeras betas de iOS 17.2 ya nos revelaron que la app Diario llegaría de la mano de esta actualización, y que por lo tanto era cuestión de semanas el poder empezar a darle uso. Como ya planteé con el anuncio de esta revisión mayor de iOS, no nos encontramos frente a un gran salto cualitativo, sino a una actualización «menor» pero interesante, en la que sin duda Diario es uno de los elementos más destacables.

Pues bien, la espera finalmente ha terminado. Apple ya ha liberado iOS 17.2 para todos los dispositivos compatibles, y de este modo ya podemos emplear Diario. La app se instalará automáticamente en el iPhone al actualizar el sistema, y también está disponible en la App Store, si bien solo es posible instalarla en dispositivos actualizados a 17.2. Esto es útil, no obstante, por si en algún momento decidimos desinstalarla y posteriormente queremos recuperarla.

Como ya te contamos en su momento, Diario te permite llevar una bitácora personal en la que podrás combinar tus propias anotación con contenido e información relacionada con el uso de otras apps y métricas del smartphone. En mi caso, por ejemplo, tras abrirla por primera vez me ha sugerido añadir un par de salidas de casa para caminar. Adicionalmente, también se muestran sugerencias de temas sobre los que escribir, todas con una clara orientación al optimismo y la gratitud. Obviamente, es el usuario quien decide qué elementos quiere añadir a su bitácora y, por evidentes cuestiones de privacidad, Apple afirma que todo lo relacionado con Diario tiene lugar a nivel local, que nada del mismo se procesa ni analiza en los servidores de Apple.

Personalmente, como ya comenté en su momento, me parece una propuesta llamativa y si los desarrolladores de apps empiezan a hacer uso de la API que permite «conectar» Diario con sus apps (unidireccional, eso sí, la API no permite a las apps de terceros recuperar información de Diario), Diario puede convertirse en una interesante bitácora social y emocional de nuestras vidas, un concepto que me parece, cuanto menos, interesante. Solo espero, eso sí, que no tengamos que terminar hablando de fallos de seguridad.

