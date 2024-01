La tienda de ChatGPT se abrirá la semana que viene

Ya han pasado varios meses desde que OpenAI presentara los GPTs para ChatGPT, en el que fuera el más interesante de los anuncios que se dieron en la keynote inaugural del OpenAI DevDay, que tuvo lugar a principios de noviembre del año pasado. Como ya te contamos en aquel momento, un GPT es un chatbot personalizado, un ChatGPT al que podemos añadir otras fuentes de datos adicionales a GPT, así como condicionar las respuestas a los parámetros que consideremos oportunos.

Aunque nada nos impide crear uno de estos GPTs para nuestro uso personal o para nuestro entorno profesional, lo más interesante es que los desarrolladores que creen estos chatbots personalizados podrían monetizarlos a través de una tienda que, según se indicó en aquel momento, iniciaría su despliegue en pocos días (desde el anuncio). Y esto resulta muy interesante porque un chatbot con un alto nivel de especialización y, al tiempo, de fiabilidad, puede ser una herramienta muy interesante y por la que, por lo tanto, puede merecer la pena pasar por caja.

Todavía estábamos esperando al lanzamiento de la tienda de ChatGPT cuando, de repente, se produjo un tsunami en OpenAI con el despido y la posterior reincorporación de Sam Altman. Una crisis que, sin duda, afectó a todos y cada uno de los planes de la compañía, y en esto podemos incluir también el despliegue de la tienda. Y, aunque no fue por sorpresa, poco después de la reincorporación de Altman, dio comienzo el esperado juicio por la demanda interpuesta por un enorme colectivo de autores. Podemos entender que la compañía tenía demasiados frentes abiertos, a lo que además debemos sumar preocupaciones por la privacidad de los GPTs… vamos, que no parecía ser el mejor momento para un lanzamiento como éste.

Parece, sin embargo, que en la compañía han empezado a ver algo de cielo abierto y, en consecuencia, están retomando sus planes. Así, según podemos leer en The Verge, OpenAI está informando a los desarrolladores de que la tienda de ChatGPT se abrirá la semana que viene. Más concretamente dicha información se está remitiendo a los denominados GPT Builders y, en la misma, se les recuerda las condiciones que deben cumplir para poder ofrecer sus GPTs en la tienda del chatbot.

En este punto, no obstante, es importante reseñar que OpenAI todavía no ha explicado a los desarrolladores qué remuneración recibirán por el uso de los chatbots personalizados. Sí que ha manifestado su intención de que los desarrolladores reciban una remuneración en función del uso de los mismos, pero todavía no se ha desarrollado, al menos públicamente. De este modo, podemos entender que el uso de los GPTs será gratuito para los usuarios de ChatGPT Plus, y que por lo tanto los pagos a los GPT Builders saldrán de la recaudación que hace OpenAI de las cuotas mensuales de sus usuarios premium.