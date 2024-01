Cuidado con lo que compras, están vendiendo GeForce RTX 4090 sin GPU

Comprar una tarjeta gráfica siempre es una inversión importante, y si hablamos de la GeForce RTX 4090 no hay duda de que son palabras mayores, ya que esta tiene un precio de partida en España de 1.699,99 euros en su versión más asequible. Dependiendo del modelo y de la ensambladora que escojamos el precio puede superar incluso los 2.000 euros.

Con esto en mente es fácil entender por qué se han empezado a popularizar las estafas alrededor de la venta de supuestas GeForce RTX 4090 que, en realidad, no son más que PCBs parcialmente vacíos montados sobre un sistema de refrigeración que intenta emular el aspecto que tendría una tarjeta gráfica real. Esas tarjetas no montan ninguna GPU, así que no sirven para nada.

Si os fijáis en la imagen adjunta os daréis cuenta de que el espacio donde normalmente iría montada la GPU está vacío, y además hay muchos espacios sin ocupar alrededor de la misma en los huecos reservados a la memoria gráfica. Curiosamente, esta trae marcas de pasta térmica en la parte del radiador donde haría contacto una GPU, y vemos también que las almohadillas térmicas están presentes.

Os puedo confirmar que esta es una estafa difícil de evitar, pero no imposible si tenemos cautela. Debemos tener en cuenta también que esta se ha identificado en el mercado de segunda mano y que de momento no se han dado casos en España. He dicho que es difícil de evitar porque la tarjeta gráfica está preparada para que su sistema de iluminación LED RGB se encienda, y como los ventiladores en modo reposo no se mueven es más fácil engañar a posibles compradores.

Eso fue precisamente lo que le pasó a uno de los compradores afectados, quien perdió 1.660 dólares, unos 1.516 euros al cambio, al comprar una de estas GeForce RTX 4090 vacías. Todo estaba bien planeado, de hecho hasta el precio de venta era razonable, es decir, no era muy bajo y por tanto no resultaba «demasiado bueno para ser verdad».

Este tipo de estafas, y otras relacionadas con el mundo de las tarjetas gráficas usadas, se pueden evitar si intentamos probar siempre antes de comprar una unidad de segunda mano. Cuando esto no sea posible debemos extremar las precauciones, ya que podemos encontrarnos con muchos problemas cuando recibamos la tarjeta gráfica que hemos adquirido.

En esos casos yo prefiero recurrir a una tienda de segunda mano aunque tenga que pagar un poco más, porque al final tendré garantía y podré reclamar si el producto no cumple con mis expectativas o si me da algún tipo de problema importante. Si vamos a comprar tarjetas gráficas con un precio inferior a los 100 euros el riesgo es menor porque la pérdida económica es más pequeña, pero incluso en estos casos debemos tener cuidado, ya que os puedo confirmar que he vivido casos de intento de estafa incluso con tarjetas gráficas retro de solo 25 euros.