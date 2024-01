El mercado de los procesadores de consumo general se ha convertido en una auténtica locura por la enorme concurrencia de productos de distintas generaciones que podemos encontrar a día de hoy. No exagero, si echáis un vistazo a los minoristas más importantes os daréis cuenta de que hay disponibles CPUs de hasta cinco generaciones diferentes, y de diferentes gamas y rangos de precio.

Esto es un problema porque, además, esas generaciones utilizan diferentes plataformas, tienen niveles de rendimiento distintos en juegos y aplicaciones profesionales, y demás en el caso de los procesadores más antiguos que fueron gama alta en su momento los precios se han disparado debido a la falta de stock y a que estos son, en muchos casos, la última posibilidad de actualizar sin tener que cambiar de placa base.

Os pongo un ejemplo, el Intel Core i9-10900K se puede encontrar todavía en el mercado con precios que superan los 570 euros, una auténtica locura si tenemos en cuenta lo que podemos encontrar en generaciones más actuales con precios inferiores. La diferencia es tan grande que, con ese dinero, podríamos montar una CPU actual más potente en todos los sentidos, y cubrir además el coste de la placa base y la memoria RAM. Pensad en un Ryzen 5 7600X con placa y RAM, sin ir más lejos.

Toda esta situación me ha llevado a escribir una actualización de nuestra guía de procesadores que no debes comprar. La estructura es la misma, he elegido siete procesadores que son una mala compra, os explicó por qué debéis evitarlos y os dejo además dos alternativas a cada uno de ellos para que podáis encontrar una opción de Intel o AMD que sí son una buena opción. De esta manera ambas marcas reciben un trato igualitario y vosotros tenéis más entre lo que elegir.

Siete procesadores que no debes comprar

1.-Intel Pentium Gold G6400

Este procesador se coloca dentro de la gama de entrada de Intel de la generación Comet Lake-S, y posiciona como una opción muy básica, ya que está configurado con dos núcleos y puede mover cuatro hilos. Está pensado para un nivel de uso muy básico, y cuesta 70,60 euros.

Especificaciones

Generación Comet Lake-S.

Dos núcleos y cuatro hilos a 4 GHz.

Fabricado en el nodo de 14 nm++.

Socket LGA1200.

GPU Intel UHD 610.

4 MB de caché L3.

TDP de 58 vatios.

Precio: 70,60 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Porque es un procesador que ha quedado obsoleto y que ofrece un nivel de rendimiento demasiado bajo si lo comparamos con soluciones actuales que tienen, incluso, un precio más bajo. Es cierto que tiene la ventaja de contar con una GPU integrada, pero incluso con esto en mente hay opciones mucho más interesantes y económicas.

En términos de IPC es cierto que la serie Comet Lake-S sigue posicionada en un nivel que podemos considerar como bueno, y también es verdad que el Intel Pentium Gold G6400 es uno de esos procesadores que puede mover aplicaciones básicas y juegos que no requieran más de cuatro hilos de forma óptima, pero su relación precio-rendimiento es muy pobre, y por eso es una mala opción.

Como os he dicho al principio de este apartado, hoy en día podemos encontrar opciones superiores a este Intel Pentium Gold G6400, tanto si vamos a priorizar el rendimiento CPU como si queremos una opción que mantenga la GPU integrada con un precio razonable, y os las voy a compartir justo a continuación.

Alternativas que sí son una buena opción

Si no nos preocupa no contar con GPU integrada la mejor alternativa es el Intel Core i3-10100F, que se encuadra también en la familia Comet Lake-S y tiene 4 núcleos y 8 hilos a 3,6 GHz-4,3 GHz. Su precio es de 69,20 euros. En caso de que queramos contar con una GPU integrada la mejor opción sería el Ryzen 3 4300G, que tiene una CPU Zen2 de 4 núcleos y 8 hilos a un máximo de 4 GHz y cuenta con una GPU Radeon RX 6. Su precio es de 89,99 euros.

2.-Intel Pentium Gold G7400

Es uno de los últimos procesadores Pentium que Intel lanzó al mercado, y por tanto es uno de los más avanzados de su categoría. No obstante, sigue siendo gama básica, y a pesar de su alto IPC no ofrece un buen valor en relación precio-rendimiento, y se ve superado por otras opciones que son más interesantes y están mejor equilibradas.

Especificaciones

Generación Alder Lake-S.

Dos núcleos y cuatro hilos a 3,7 GHz.

Fabricado en el nodo Intel 7.

Socket LGA1700.

GPU Intel UHD 710.

6 MB de caché L3.

TDP de 46 vatios.

Precio: 97,99 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Si hablamos del IPC está claro que el Intel Pentium Gold G7400 raya a un buen nivel, ya que utiliza dos núcleos Golden Cove, pero su rendimiento en multihilo está muy limitado, puesto que solo puede mover cuatro hilos, y por lo que cuesta podemos encontrar opciones mucho más potentes, como el Intel Core i3-12100F, por poner un ejemplo dentro de su mismo rango de precio.

El Intel Core i3-12100F utiliza también la arquitectura Golden Cove, tiene cuatro núcleos y ocho hilos y funciona a mayor frecuencia, lo que significa que le da sopas con honda en rendimiento, y solo cuesta 95,99 euros. Es cierto que su GPU integrada está desactivada, pero incluso con eso en mente la diferencia en valor precio-rendimiento es tan grande que es una opción muy superior.

Si necesitamos un procesador con una GPU integrada no pasa nada, también tenemos alternativas con un nivel de precio muy parecido que son mejor opción en relación precio-prestaciones, y que ofrecen un rendimiento muy superior tanto a nivel CPU como GPU.

Alternativas que sí son una buena opción

La mejor alternativa ahora mismo si queremos mantener la GPU integrada es el Ryzen 5 4600G, un chip que tiene una CPU Zen 2 de 6 núcleos y 12 hilos a un máximo de 4,2 GHz y que viene con una GPU Radeon Graphics 7. Su IPC es menor, pero está mucho mejor equilibrado en todos los sentidos y se puede comprar por solo 109,90 euros. Si no nos importa prescindir de la GPU integrada debemos ir a por un Intel Core i3-12100F por 95,99 euros o a por un Intel Core i5-10400F por 106,99 euros.

3.-Intel Processor 300

Uno de los nuevos procesadores que Intel ha lanzado dentro de la serie Core Gen 14 no K. Se trata de un modelo de gama de entrada que trae una configuración de dos núcleos de alto rendimiento y puede manejar cuatro hilos gracias a la tecnología HyperThreading. No representa una evolución importante frente al Intel Pentium Gold G7400, y sin embargo es más caro.

Especificaciones

Generación Raptor Lake Refresh.

Dos núcleos y cuatro hilos a 3,9 GHz.

Fabricado en el nodo Intel 7.

Socket LGA1700.

GPU Intel UHD 710.

6 MB de caché L3.

TDP de 46 vatios.

Precio: 109,90 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Porque se trata de un procesador que es demasiado caro para lo que ofrece, y que de hecho choca con muchos modelos que ofrecen un valor muy superior y que son capaces de afrontar incluso cargas de trabajo exigentes con un coste inferior. De nuevo el mejor ejemplo lo tenemos en el Intel Core i3-12100F, que ofrece un valor redondo con su precio actual de 95,99 euros.

Con el Intel Processor 300 no podríamos trabajar de forma óptima con muchas aplicaciones mínimamente exigentes, y de hecho ni siquiera podríamos mover juegos actuales porque no llega al mínimo recomendado de 4 núcleos y 8 hilos. Con él estaríamos limitados, por tanto, a aplicaciones poco exigentes y a juegos de generaciones anteriores.

Las alternativas que podemos encontrar en el mercado dentro de su rango de precio nos permiten hacer todas esas cosas, y ofrecen un valor en relación precio-rendimiento que está muy por encima de este procesador. De nuevo, es cierto que tiene una GPU integrada, pero como ya habéis visto en los puntos anteriores el Ryzen 5 4600G ofrecería también un valor superior.

Alternativas que sí son una buena opción

Ya os he adelantado que los Intel Core i3-12100F y Ryzen 5 4600G son las más cercanas por precio, pero por introducir dos alternativas nuevas os recomiendo, si podéis invertir un poco más de dinero, el Ryzen 5 5600G, que por 139,90 euros es una opción estupenda que ofrece un rendimiento muy superior en todos los sentidos, tanto CPU como GPU, y el Intel Core i5-12400F si no os importa prescindir de la GPU integrada, que por 145,85 euros ofrece un rendimiento excelente gracias a su alto IPC y a sus 6 núcleos y 12 hilos.

4.-AMD Ryzen 5 3600

Fue uno de los mejores procesadores de gama media de su generación (Zen 2), gracias a su configuración de 6 núcleos y 12 hilos y a su buen IPC, pero ha perdido todo su sentido debido a la última subida de precio que ha recibido. Ahora mismo se puede comprar nuevo por 116,52 euros, una cifra que lo coloca en una posición muy complicada.

Especificaciones

Generación Zen 2.

6 núcleos y 12 hilos a 3,6 GHz-4,2 GHz.

Fabricado en el nodo de 7 nm.

Socket AM4.

32 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Precio: 116,52 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Este es uno de los procesadores que no debes comprar ahora mismo porque su valor precio-rendimiento queda por debajo de otras opciones que podemos encontrar en el mercado. En líneas generales, el Ryzen 5 3600 rinde más o menos al nivel del Ryzen 5 5500, y este último se puede comprar por menos dinero.

Hay que reconocer que en esa comparativa que acabo de hacer el Ryzen 5 3600 tiene una ventaja, y es que soporta PCIe Gen4, lo que puede marcar una diferencia en algunos casos al utilizar ciertas tarjetas gráficas limitadas a PCIe Gen4 x8, pero incluso en el caso de que esto sea problema podremos encontrar opciones mucho más interesantes que nos permitirán acceder, además, a una plataforma más actual.

Podría poneros muchos ejemplos, pero sin duda el más atractivo a día de hoy es el Intel Core i3-12100F, que tiene un precio de 95,99 euros y soporta DDR4, DDR5 y es compatible con el estándar PCIe Gen5. Es verdad que tiene 4 núcleos y 8 hilos, pero tiene un IPC muy superior, y esto le permite marcar una diferencia muy clara tanto en juegos como en la mayoría de aplicaciones sintéticas y profesionales.

Alternativas que sí son una buena opción

Ya os las he adelantado en el apartado anterior porque era necesario para explicar por qué el Ryzen 5 3600 no es una buena compra, pero voy a concretar un poco más. El Ryzen 5 5500 sería una buena alternativa si lo encontramos por menos de 100 euros, pero si vamos a montar una gráfica limitada a PCIe Gen4 x8 debemos tener en cuenta que su rendimiento se verá afectado porque trabajará bajo PCIe Gen3 x8.

Si queremos montar un PC compatible con todos los estándares de nueva generación y asegurar un buen rendimiento con una inversión contenida el Core i3-12100F es, sin duda, la mejor opción por 95,99 euros. Si podéis invertir un poco más lo ideal sería montar un Intel Core i5-12400F por 148,85 euros o un Ryzen 5 5600 por 143,91 euros.

5.-Intel Core i3-14100

Un procesador que se coloca en la generación Raptor Lake-S y que ofrece una configuración de 4 núcleos y 8 hilos a un máximo de 4,7 GHz. Tiene un IPC muy alto y ofrece un buen nivel de rendimiento, pero su precio es exagerado para lo que ofrece y para lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

Especificaciones

Generación Raptor Lake-S.

Cuatro núcleos y ocho hilos a 3,5 GHz-4,7 GHz.

Fabricado en el nodo Intel 7.

Socket LGA1700.

GPU Intel UHD 730.

12 MB de caché L3.

TDP de 60 vatios.

Precio: 169,90 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Si nos centramos en el rendimiento está claro que el Intel Core i3-14100 es uno de esos procesadores que puede sorprendernos gracias a su alto IPC, pero el problema es que su relación precio-prestaciones no es nada buena porque es, simple y llanamente, demasiado caro.

Solo con que Intel redujese su precio en unos 40 euros pasaría a ser una opción interesante, pero como no es así merece ser considerado como una opción a evitar. A día de hoy hay opciones muy interesantes incluso por mucho menos dinero que rinden casi al mismo nivel, como el Intel Core i3-12100F, aunque es cierto que este tiene la iGPU desactivada.

Si buscamos alternativas con GPU integrada lo tenemos muy fácil para encontrar opciones superiores, porque nos estamos moviendo en un rango de precio donde ya tenemos soluciones muy potentes que pueden ofrecer un buen rendimiento incluso en juegos. La iGPU del Intel Core i3-14100 está muy limitada y no sirve para jugar, salvo que utilicemos títulos antiguos o poco exigentes.

Alternativas que sí son una buena opción

La mejor alternativa si necesitamos una GPU integrada la encontraremos en el Ryzen 5 5600G, que tiene una CPU Zen 3 de 6 núcleos y 12 hilos y una GPU Radeon RX 7. Su precio es de 139,90 euros, es decir, es más barato que este Intel Core i3-14100. En caso de que no necesitemos una GPU integrada la mejor alternativa es, sin duda, el Intel Core i5-12400F, que como os dije se puede comprar por 148,50 euros.

6.-AMD Ryzen 7 5800X

Hace unas semanas estuvo disponible a un precio excelente, menos de 200 euros, pero ahora ha subido a 229,90 euros y ha dejado de ser una buena opción. Es uno de esos procesadores que, por rendimiento, todavía tiene mucho que decir gracias a su alto IPC y a sus 8 núcleos y 16 hilos, pero su precio actual lo coloca en una posición demasiado complicada.

Especificaciones

Generación Zen 3.

8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Fabricado en el nodo de 7 nm.

Socket AM4.

32 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Precio: 229,90 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Como he dicho su rendimiento sigue siendo muy bueno tanto en monohilo como en multihilo, pero su precio actual afecta negativamente a su valor precio-prestaciones. Si nuestro objetivo es actualizar un PC con placa base AM4, o montar un equipo nuevo centrado en juegos, es mejor opción optar directamente por un Ryzen 5 5600, que rinde casi igual y nos costará mucho menos dinero.

El Ryzen 7 5800X solo marcará una diferencia importante en aplicaciones que sean más intensivas en multihilo, pero incluso en estos casos tenemos opciones más interesantes por precios similares o ligeramente superiores, y si estamos limitados al socket AM4 es más inteligente ir directamente a por un Ryzen 7 5700X, que rinde casi igual y es más barato.

En caso de que estemos dispuestos a pagar incluso un poco más para cambiar de plataforma podremos acceder a procesadores mucho más potentes, que ya suponen un salto generacional grande frente al Ryzen 7 5800X. Por todo esto es un procesador a evitar, y el Ryzen 7 5700X solo deberíamos tenerlo en cuenta si realmente vamos a poder aprovechar sus 8 núcleos y 16 hilos.

Alternativas que sí son una buena opción

Hay muchas, la verdad. El Ryzen 5 7600 es una de las más interesantes si nuestro objetivo es montar un PC de alto rendimiento para jugar manteniendo un presupuesto equilibrado, ya que está disponible por 219,91 euros. Tiene un IPC top y 6 núcleos y 12 hilos, así que rinde de maravilla. Otra opción a tener en cuenta si nos preocupa más el multihilo es el Intel Core i5-13400F, que tiene 6 núcleos P, 4 núcleos E y 16 hilos y cuesta 229,98 euros.

Por 10 euros más podemos comprar el Ryzen 5 7600X, lo que hace que sea una alternativa perfecta al modelo no X, aunque ahora mismo la mejor opción precio-rendimiento de esta gama en general es el Intel Core i5-12600KF, que tiene 6 núcleos P, 4 núcleos E, 16 hilos y cuesta 217,99 euros. Rinde un pelín menos que el Ryzen 5 7600 en juegos, pero lo compensa con un mayor rendimiento en multihilo.

7.-Intel Core i9-12900KS

Fue en su momento el procesador más potente del mercado, y sigue siendo uno de los procesadores con mayor rendimiento que podemos comprar a día de hoy, pero su precio es demasiado alto, tanto que incluso se pisa con modelos de generaciones más actuales, y más potentes, de la propia Intel, como el Core i9-13900K.

Especificaciones

Generación Alder Lake-S.

8 núcleos P (Golden Cove), 8 núcleos E (Gracemont) y 24 hilos en total.

Los núcleos P alcanzan un máximo de 5,5 GHz, y los núcleos E pueden llegar a los 2,5 GHz.

Fabricado en el nodo Intel 7.

Socket LGA1700.

GPU Intel UHD 770.

30 MB de caché L3.

TDP de 150 vatios.

Precio: 626,27 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Porque podemos comprar procesadores superiores por mucho menos dinero, tanto si buscamos una opción especializada en sacar el máximo rendimiento en juegos como si lo que nos interesa es algo más equilibrado en gaming y multihilo, y lo mejor es que tenemos alternativas tanto de AMD como de la propia Intel.

También hay que tener en cuenta que este procesador tiene un consumo muy alto, y que alcanza temperaturas elevadas. Las alternativas que podemos encontrar en el mercado son más potentes y más económicas, y además tienen unos valores de eficiencia y de generación de calor mucho más razonables, lo que al final también nos ayudará a ahorrar dinero.

No hay razón alguna para comprar el Intel Core i9-12900KS con lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, salvo que quieras tenerlo como objeto de coleccionista, y aprovechar para darle uso mientras esperas para revenderlo en un futuro. Qué puedo decir, cosas más raras he visto a lo largo de los años que llevo en este mundo.

Alternativas que sí son una buena opción

Hay muchas, la verdad. Si tu objetivo es jugar la mejor opción es el Ryzen 7 7800X3D, que es el procesador más potente para juegos y tiene un precio de 429,90 euros. En caso de que quieras disfrutar también de un excelente rendimiento en multihilo el Ryzen 9 7950X3D sería la mejor alternativa, ya que tiene 16 núcleos y 32 hilos y mantiene el bloque extra de 64 MB de caché L3. Su precio es de 679,90 euros.

Por el lado de Intel las mejores alternativas en procesadores de este rango serían el Core i7-14700KF, que rinde mejor que el Intel Core i9-12900KS en todos los niveles y cuesta 448,90 euros, y el Intel Core i9-14900KF, que supone un salto generacional importante frente al Intel Core i9-12900KS y cuesta 619,90 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.