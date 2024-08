Ocho procesadores que no debes comprar y alternativas que son una buena compra

El mercado CPU ha recibido importantes lanzamientos durante los últimos meses, y no todos son productos de nueva generación. Esto ha complicado todavía más la realidad del mercado de los procesadores de consumo general, donde concurren modelos muy diferentes con precios muy distintos, y que encima se dividen en una gran variedad de generaciones.

Para un usuario con pocos conocimientos comprar un buen procesador puede ser muy complicado, pero es que la situación actual es tan compleja que incluso con una persona con ciertos conocimientos puede llegar a equivocarse. Os pongo un ejemplo, el Ryzen 7 5800XT ha sido lanzado como un procesador nuevo, y tiene un precio muy alto, dos claves que pueden generar confusión en el usuario.

En realidad ese procesador no es más que una simple revisión del Ryzen 7 5800X que llegó al mercado en 2020, y las diferencias que presenta frente a este son mínimas y se limitan a una pequeña subida de frecuencia. A pesar de que ambos son prácticamente iguales el modelo XT es mucho más caro, y como habréis podido imaginar esto lo convierte en carne de cañón para mi nueva recopilación de procesadores que no debemos comprar.

El lanzamiento de los Ryzen 9000 y los últimos movimientos de precio que se han producido en el mercado también han generado muchas dudas, y por eso creo que este es el momento ideal para publicar este artículo. Como siempre, el criterio principal para elegir los procesadores que no debéis comprar ha sido el valor que ofrecen en relación precio-rendimiento, y junto a cada modelo a evitar encontraréis alternativas recomendadas tanto de Intel como de AMD.

Ocho procesadores que no debemos comprar

1.- AMD Ryzen 3 4100

Este es un procesador de gama baja que utiliza la arquitectura Zen 2, pero en su versión APU, lo que significa que tiene un diseño de núcleo monolítico y que viene con la iGPU desactivada. Tiene el mismo número de núcleos e hilos que un Ryzen 3 3100, pero la mitad de caché L3 (8 MB), así que su rendimiento es inferior.

Especificaciones

Arquitectura Zen 2.

Fabricado en 7 nm.

4 núcleos y 8 hilos a 3,8 GHz-4 GHz.

8 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Soporta overclock.

Incluye ventilador Wraith Stealth.

Compatible con el socket AM4.

GPU integrada deshabilitada.

Precio: 69,99 euros en oferta.

¿Por qué no debes comprarlo?

Por su nomenclatura este procesador da a entender que esta una generación por encima del Ryzen 3 3100X, pero nada más lejos de la realidad. Aunque ambos utilizan la misma arquitectura el Ryzen 3 3100X tiene el doble de memoria caché L3, y rinde menor en juegos.

El Ryzen 3 4100 es una mala compra porque rinde peor que el Ryzen 3 3100X, y porque ofrece un valor precio-rendimiento muy pobre comparado con lo que podemos encontrar actualmente en el mercado dentro de su rango de precios, tanto por parte de Intel como por parte de AMD.

Si no tuviera la iGPU desactivada no tendría un valor global tan malo como para entrar en esta lista, pero como ya hemos visto no es el caso. Por rendimiento en general está más cerca de los Ryzen 2000 que de los Ryzen 3000, y hay opciones mejores en el mercado. Si estamos dispuestos a gastar un poco más de dinero podremos comprar procesadores mucho más potentes que juegan directamente en otra liga.

Alternativas que sí son una buena opción

Por el lado de AMD la mejor alternativa es el Ryzen 5 5500, que es un poco más caro pero rinde mucho mejor gracias a su arquitectura Zen 3. Tiene 6 núcleos y 12 hilos y 16 MB de caché L3, y se puede comprar desde 97,99 euros. Uno de los mejores procesadores de gama baja que hay disponibles ahora mismo.

Intel también tiene opciones muy interesantes, como el Core i3-12100F, que rinde muchísimo mejor y solo cuesta 89 euros, o el Intel Core i3-10105F, que también rinde mejor y cuesta 68,90 euros.

2.- Intel Celeron G5925

Lo único bueno que tiene este procesador es que viene con una GPU integrada, pero dicha GPU es tan poco potente que solo sirve para un uso muy básico. Su CPU tampoco es muy potente, así que en general es un producto mediocre con un precio que no tiene ningún sentido para lo que ofrece en líneas generales.

Especificaciones

Generación Comet Lake-S.

Fabricado en 14 nm++.

2 núcleos y 4 hilos a 3,6 GHz.

4 MB de caché L3.

TDP de 58 vatios.

No soporta overclock.

Incluye ventilador.

Compatible con el socket LGA1200.

Con GPU integrada Intel UHD 610.

Precio: 70,77 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Es un procesador que no destaca en nada y que tiene un precio demasiado caro para lo que ofrece. Su procesador de 2 núcleos y 4 hilos utiliza la «vieja» arquitectura Skylake y el nodo de 14 nm++, que fueron superados hace tiempo, y solo es capaz de ofrecer un rendimiento aceptable con tareas básicas y juegos de la primera etapa de la generación anterior.

Por el dinero que cuesta no ofrece un rendimiento a la altura de otras soluciones que podemos encontrar en el mercado, sobre todo si miramos el catálogo que tiene AMD, por ejemplo, donde podemos encontrar alternativas mucho más económicas con una potencia similar, o incluso superiores con un precio un poco más bajo.

En general las líneas Celeron y Pentium son dos gamas a evitar. En su momento hubo alguna excepción, como el genial Pentium G4560, que en 2017 fue una buena compra por su valor precio-rendimiento, y porque en aquel entonces dos núcleos y cuatro hilos daban para mucho.

Alternativas que sí son una buena opción

Por el lado de AMD tenemos la APU Athlon 220GE, que tiene una CPU de 2 núcleos y 4 hilos y una GPU Radeon Vega 3 y cuesta 29,99 euros (reacondicionado). Si queremos algo más potente tenemos el Ryzen 3 3200G por 73,47 euros, que tiene una CPU de 4 núcleos y 8 hilos y una GPU Radeon Vega 8. Intel no tiene ninguna alternativa realmente interesante en este rango de precio, lo más cercano sería un Intel Core i3-10105 por 95,04 euros, pero no vale la pena.

3.-AMD Ryzen 5 3500X

Este procesador fue una rareza por parte de AMD, porque básicamente es un Ryzen 5 3600 capado que viene con el SMT deshabilitado, lo que significa que en vez de tener 6 núcleos y 12 hilos tiene 6 núcleos y 6 hilos. Utiliza la arquitectura Zen 2, y tiene el mismo IPC que su hermano mayor, pero su precio es demasiado alto.

Especificaciones

Arquitectura Zen 2.

Fabricado en 7 nm.

6 núcleos y 6 hilos a 3,6 GHz-4,1 GHz.

32 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Soporta overclock.

Incluye ventilador Wraith Stealth.

Compatible con el socket AM4.

Sin GPU integrada.

Precio: 95,20 euros en oferta.

¿Por qué no debes comprarlo?

Su rendimiento no es malo, pero al no contar con la tecnología SMT queda por detrás del Ryzen 5 3600 y del Ryzen 5 5500 en aplicaciones sintéticas y profesionales, y también en juegos que ya son capaces de escalar en 8 o más hilos. Es un factor que ya está limitando su rendimiento, y que tendrá un impacto importante en su vida útil.

También hay que tener en cuenta el tema del precio, y es que el Ryzen 5 3500 tiene un precio demasiado alto para lo que ofrece, y para lo que podemos encontrar en el mercado. Hay procesadores mejores con un precio más bajo, y otros mucho más potentes que solo cuestan un poco más de dinero, así que prácticamente no tiene sentido.

Si quieres un Ryzen 3000 lo mejor que puedes comprar ahora mismo es un Ryzen 5 3600 de segunda mano, que suelen tener un precio medio de entre 60 y 70 euros, pero pasa totalmente del Ryzen 5 3500X. No vale la pena en absoluto, hay mejores opciones.

Alternativas que sí son una buena opción

Y una de esas opciones mejores es sin duda el Ryzen 5 5500, que tiene seis núcleos y doce hilos, utiliza la arquitectura Zen 3 y cuesta 97,99 euros. Rinde mucho mejor, y solo cuesta dos euros más. Por el lado de Intel la mejor opción la tenemos en el Core i3-12100F, que tiene cuatro núcleos y ocho hilos con un IPC muy alto, y cuesta solo 89 euros. De todos los procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos que existen este es el mejor por precio-rendimiento.

4.- Intel 300

Francamente es uno de los peores procesadores de su generación, y no tiene ningún sentido ni por precio ni por rendimiento, ya que podemos encontrar soluciones mucho mejores a precios más bajos. Este chip vendría a ser el sucesor de la gama Pentium y Celeron, y tiene las mismas carencias que aquellos.

Especificaciones

Arquitectura Raptor Cove.

Fabricado en el nodo Intel 7.

2 núcleos y 4 hilos a 3,9 GHz.

6 MB de caché L3.

TDP de 46 vatios.

No soporta overclock.

Incluye ventilador.

Compatible con el socket LGA1700.

Con GPU integrada Intel UHD 710.

Precio: 103,99 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Si tuviera un precio más bajo la verdad es que podría tener su propio espacio, porque en rendimiento monohilo raya a un buen nivel, pero por 103,99 euros no tiene ni pies ni cabeza, ya que podemos encontrar soluciones con un valor precio-prestaciones muy superior, incluso sin tener que renunciar a la GPU integrada.

El precio es el único enemigo real de este procesador. Si costase, por ejemplo, unos 70 euros pasaría directamente a recomendarlo como una buena opción en equipos para ofimática y uso básico donde necesitamos una GPU integrada, y en los que el rendimiento monohilo sea lo más importante.

Podemos encontrar procesadores mejores incluso por menos dinero, así que lo dicho, mal valor en rendimiento por euro invertido, y por tanto un producto que debemos evitar a toda costa, incluso aunque vayamos a montarlo en un PC muy básico.

Alternativas que sí son una buena opción

En el catálogo de Intel tenemos el Intel Core i3-12100, que rinde mucho mejor y mantiene la GPU integrada. Cuesta un poco más, 117,99 euros, pero rinde muchísimo mejor y es un procesador mucho más versátil y más equilibrado. Por el lado de AMD hay muchas opciones interesantes, como el Ryzen 5 4600G, que tiene una CPU de seis núcleos y doce hilos y cuenta con una Radeon Vega 7. Su precio es de 99,99 euros.

5.- Intel Core i3-13100F

Este procesador ha destronado al Intel Core i3-14100F por una razón muy sencilla, tiene un precio demasiado alto, incluso a pesar de las bajadas fue experimentando en los últimos meses. De hecho, ahora mismo es tres euros más caro que el Intel Core i3-14100F, que rinde un poco mejor, aunque tampoco ofrece un buen valor, y es otro de los peores procesadores de su categoría por precio rendimiento.

Especificaciones

Arquitectura Raptor Cove.

Fabricado en el nodo Intel 7.

4 núcleos y 8 hilos a 3,4 GHz-4,5 GHz.

12 MB de caché L3.

TDP de 60 vatios.

No soporta overclock.

Incluye ventilador.

Compatible con el socket LGA1700.

GPU integrada deshabilitada.

Precio: 127,99 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Su valor precio-rendimiento no es bueno, esta es la única razón. Es un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos muy avanzado que tiene un IPC muy alto, ya que se encuadra en la generación Raptor Lake-S de Intel, y es capaz incluso de ofrecer un buen nivel de rendimiento en juegos actuales, pero cuesta demasiado para lo que ofrece.

El Intel Core i3-13100F cuesta casi 38 euros más que un Intel Core i3-12100F, es decir, es un 42,22% más caro, pero solo rinde entre un 3% y un 5% más en juegos y entre un 7% y un 10% más en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas.

Creo que esa sencilla comparativa de rendimiento os ayudará a entender de una manera clara por qué el Intel Core i3-13100F es un procesador que no vale la pena ahora mismo con el precio que tiene. El Intel Core i3-12100F lo arrolla por completo en valor precio-rendimiento.

Alternativas que sí son una buena opción

Ya os he dejado una muy clara, el Intel Core i3-12100F si queremos cuatro núcleos y ocho hilos, ya que tiene un precio mucho más bajo y rinde solo un poco menos, pero sin duda la mejor alternativa sería el Intel Core i5-12400F, que tiene 6 núcleos y 12 hilos y cuesta 118,99 euros. Por el lado de AMD tenemos como alternativa el Ryzen 5 5600, que rinde muy bien y tiene 6 núcleos y 12 hilos. Cuesta 130,47 euros.

6.- AMD Ryzen 7 5700

Creo que este ha sido uno de los peores intentos de AMD de renovar el socket AM4, y es sin duda uno de los peores procesadores de su generación tanto por precio como por lo engañosa que resulta su nomenclatura. Sí, utiliza la arquitectura Zen 3 y tiene 8 núcleos y 16 hilos, pero su diseño es de núcleo monolítico, así que es básicamente una APU con iGPU desactivada y con solo 16 MB de caché L3. De los peores procesadores de su clase.

Especificaciones

Arquitectura Zen 3.

Fabricado en 7 nm.

8 núcleos y 16 hilos a 3,7 GHz-4,6 GHz.

16 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Soporta overclock.

Incluye ventilador Wraith Stealth.

Compatible con el socket AM4.

La iGPU integrada está deshabilitada.

Precio: 165,89 euros en oferta.

¿Por qué no debes comprarlo?

Porque es un procesador que rinde mucho menos de lo que cabría esperar, especialmente en juegos. Para que te hagas una idea un Ryzen 5 5600 rinde mejor en juegos gracias a sus 32 MB de caché y es mucho más barato, y es lógico, porque al final este Ryzen 7 5700 no es más que un Ryzen 7 5700G con la iGPU desactivada.

En multihilo el Ryzen 7 5700 rinde mejor que el Ryzen 5 5600 porque tiene más núcleos e hilos, pero es que si nos preocupa esto podemos encontrar soluciones mucho mejores y más equilibradas. No ofrece un buen valor por lo que cuesta, y por ello es un procesador que debemos evitar sin ningún tipo de duda, con independencia del uso que le vayamos a dar.

Si este procesador tuviera un precio más bajo podría ser una alternativa interesante, como lo es por ejemplo el Ryzen 5 5500, que tiene un planteamiento muy parecido. También debería tener una nomenclatura diferente para no confundir al usuario, y no utilizar la numeración «5700», porque se diferencia mucho del Ryzen 7 5700X.

Alternativas que sí son una buena opción

Por el lado de Intel tenemos una alternativa excelente por un precio muy cercano, el Core i5-12600KF, una versión del Intel Core i5-12600K con iGPU desactivada que tiene 10 núcleos y 14 hilos (6 núcleos P y 4 núcleos E), y que ofrece un IPC mucho más alto y rinde, por tanto, muchísimo mejor. La diferencia es enorme, y solo cuesta 177,99 euros.

Por el lado de AMD yo compraría un Ryzen 5 5600 si nos preocupa sobre todo jugar y no queremos gastar más dinero, y el Ryzen 7 5700X sería la opción más cercana con el mismo número de núcleos y un precio un poco más alto. Cuesta 176,90 euros, y rinde mucho mejor en juegos. De todas esas opciones por precio rendimiento el mejor es el Intel Core i5-12600KF.

7.- AMD Ryzen 7 5800X3D

No es un mal procesador en sí mismo, todo lo contrario, es un modelo que todavía ofrece un rendimiento muy bueno en juegos, y que aguanta muy bien el tipo en multihilo, pero tiene un problema, su precio es demasiado alto. Esa es la única pega que tiene, y es tan grave que me obliga a incluirlo en esta lista.

Especificaciones

Arquitectura Zen 3.

Fabricado en 7 nm.

8 núcleos y 16 hilos a 3,4 GHz-4,5 GHz.

96 MB de caché L3.

TDP de 105 vatios.

No soporta overclock.

Sin ventilador.

Compatible con el socket AM4.

Sin GPU integrada.

Precio: 329,90 euros en oferta.

¿Por qué no debes comprarlo?

Porque su precio es una exageración. Entiendo que todavía rinde muy bien, de hecho en juegos ofrece un resultado tan bueno que es capaz de superar al Ryzen 5 7600X en algunos títulos, y de media ofrece un rendimiento muy parecido a este, pero en multihilo no rinde tan bien, y se ha visto superado por otras opciones que rinden mejor y son mucho más baratas.

Con lo que cuesta podríamos comprar otro procesador con un rendimiento casi idéntico en juegos, e incluso superior en aplicaciones multihilo, y con lo que nos ahorramos podríamos montar un kit de memoria RAM o una unidad de almacenamiento SSD PCIe Gen4 x4. Este sencillo ejemplo os ayudará a entender mejor la realidad del alto precio del Ryzen 7 5800X3D.

Sigue siendo uno de los mejores procesadores para juegos por sus 96 MB de caché L3, pero lo dicho, en el mercado hay opciones mejores por relación precio-rendimiento, y con ellas podremos acceder además a una plataforma actual basada en memoria DDR5.

Alternativas que sí son una buena opción

El Ryzen 7 5700X3D es la mejor si queremos priorizar el rendimiento en juegos y quedarnos con el socket AM4. Rinde casi igual que el Ryzen 7 5800X3D, y tiene un precio de 229,48 euros. Si queremos dar el salto al socket AM5 podemos comprar un Ryzen 5 7600X, que ofrece un rendimiento ligeramente superior y cuesta 100 euros menos, o irnos directamente a por un Ryzen 7 7700X, que rinde mucho mejor y cuesta 321 euros.

Por el lado de Intel también tenemos opciones interesantes, como el Core i7-12700KF, que cuesta solo 238,99 euros, o el Intel Core i9-12900KF, que es una versión del Intel Core i9-12900K con la iGPU desactivada. Esto quiere decir que es una bestia con 16 núcleos y 24 hilos por 325,95 euros.

8.- AMD Ryzen 7 5800XT

Uno de los peores procesadores dentro de su rango de precios, y un lanzamiento que AMD podría haberse ahorrado directamente, porque no es más que una versión del Ryzen 7 5800X con una pequeña subida de las frecuencias de trabajo que, sin embargo, es mucho más caro que aquel. La diferencia de precio entre ambos es absurdamente alta.

Especificaciones

Arquitectura Zen 3.

Fabricado en 7 nm.

8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-4,8 GHz.

32 MB de caché L3.

TDP de 105 vatios.

Soporta overclock.

Sin ventilador.

Compatible con el socket AM4.

Sin GPU integrada.

Precio: 289,99 euros en oferta.

¿Por qué no debes comprarlo?

Pues porque su precio es un disparate, tanto que de hecho prácticamente se pisa con la serie Ryzen 7000. Por lo que cuesta hay infinidad de procesadores mejores con independencia del uso que vayamos a darle, tanto por parte de Intel como de AMD, y esto hace que no tenga el más mínimo sentido.

Es una de las peores compras que podemos hacer, porque su rendimiento es casi idéntico al de un Ryzen 7 5800XT y sin embargo cuesta 100 euros más que este. Para que este procesador tuviera algo de sentido debería costar 190 euros, y aún así se vería superado por otras opciones que podemos encontrar en el mercado a precios más bajos.

Uno de los peores procesadores que existen ahora mismo dentro de su rango de precio, que está colocado en la franja de los 300 euros, aunque ahora mismo se puede comprar por un poco menos porque está en oferta.

Alternativas que sí son una buena opción

Hay muchas, la verdad. Si priorizamos el rendimiento en juegos tenemos el Ryzen 7 5700X3D que ya os he recomendado anteriormente, y si queremos saltar al socket AM5 tenemos tanto el Ryzen 5 7600X como el Ryzen 7 7700X como mejores opciones. El primero es más barato, y el segundo un poco más caro pero más potente en multihilo.

Por el lado de Intel los Core i5-12600KF y Core i7-12700KF serían una excelente opción. Este último tiene 12 núcleos (8 núcleos P y 4 núcleos E) y 20 hilos, su IPC es muy alto y tiene un precio muy atractivo, 238,99 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.