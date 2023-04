El Ryzen 7 7800X3D es el procesador más esperado dentro de la nueva familia de CPUs con caché L3 apilada en 3D de AMD, y por una razón muy sencilla, porque es la opción más interesante para los amantes del gaming tanto por su configuración como por su facilidad de uso y precio. También posiciona en un nivel que es mucho más atractivo y competitivo comparado con sus hermanos mayores.

Tenía muchas ganas de probarlo, pero la verdad es que he tenido que hacer malabares para poder llegar a tiempo con el análisis del Ryzen 7 7800X3D, y es que las últimas dos semanas han sido una auténtica locura. Por suerte he podido completar las pruebas a tiempo y he conseguido llegar para que tengáis este análisis justo en el momento en el que vence el NDA.

Para que este análisis os resulte útil, y para que tengáis una visión más clara de lo que puede dar de sí el Ryzen 7 7800X3D, he realizado una comparativa completa enfrentándolo con el Ryzen 7 7700X y con el Intel Core i9-13900K, tanto en juegos como en pruebas sintéticas, y he realizado cálculos medios que os ayudarán a poner en perspectiva todos los datos.

Antes de entrar de lleno en el análisis quiero agradecer a AMD que nos haya facilitado una unidad del Ryzen 7 7800X3D con suficiente antelación. Dicho esto, os invito a que os pongáis cómodos, porque tenéis muchas cosas interesantes que leer. Os recuerdo que los nuevos procesadores Ryzen 7000X3D son compatibles con las placas base AM5 actuales, pero que es necesario actualizar la BIOS para que funcionen correctamente.

Ryzen 7 7800X3D «bajo la lupa»: análisis técnico

El Ryzen 7 7800X3D utiliza la arquitectura Zen 4, lo que significa que la base de este procesador es la misma que encontramos en el Ryzen 7 7700X. Tenemos, por tanto, una unidad CCD fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC que integra 8 núcleos Zen 4 y 32 MB de caché L3. Cada núcleo tiene 1 MB de caché L2, y puede acceder esos 32 MB de caché L3 disponibles en el chiplet.

También viene con el mismo chip I/O, que está fabricado en el nodo de 6 nm, donde se integran tanto las controladoras de memoria como el subsistema PCIe Gen5, y también la GPU integrada RDNA2 con dos unidades de computación, lo que equivale a 128 shaders. No es muy potente, pero es suficiente para poder utilizar el Ryzen 7 7800X3D sin necesidad de recurrir a una tarjeta gráfica dedicada.

Por tanto, el Ryzen 7 7800X3D mantiene el salto de un 13% en términos de IPC frente a la generación anterior (Ryzen 5000 basados en Zen 3), utiliza el mismo encapsulado que hemos visto en la serie Ryzen 7000 y 7000X3D y es compatible con el socket AM5, aunque para funcionar sin problemas necesitaremos actualizar la BIOS a la última versión que los principales fabricantes de placas base lanzaron en marzo.

La diferencia más importante que presenta el Ryzen 7 7800X3D la encontramos en el chiplet con 64 MB de caché L3 apilada en 3D que trae, y que eleva el total de caché L3 a 96 MB. Todos los núcleos pueden acceder a esos 64 MB de caché L3 adicionales, y esto permite mejorar en gran medida el rendimiento en aquellas aplicaciones que tienen una mayor dependencia de dicho componente, entre los que destacan algunos juegos.

Al introducir ese chiplet con caché L3 adicional apilado en 3D se reduce notablemente la capacidad de transferencia de calor, y esto afecta a la disipación del procesador. Para contrarrestar este problema, y evitar daños derivados de un exceso de calor, AMD ha reducido las frecuencias máximas de trabajo en el Ryzen 7 7800X3D, si lo comparamos con el Ryzen 7 7700X, y también ha fijado un valor máximo de temperatura «TjMax» inferior al de dicha CPU, que pasa de los 100 a los 89 grados C.

Reducir las frecuencias tendrá un impacto considerable en pruebas que no se beneficien de la caché L3 adicional, pero al mismo tiempo nos permitirá disfrutar de unas temperaturas de trabajo mucho más bajas, y de un consumo sensiblemente inferior. Si ponemos todo esto en conjunto la conclusión que podemos sacar es clara, el Ryzen 7 7800X3D debería ser más eficiente y más fresco que el Ryzen 7 7700X.

En los Ryzen 9 7900X3D y Ryzen 9 7950X3D teníamos dos chiplets interconectados, y el chiplet adicional con caché apilada en 3D iba colocado sobre la primera unidad CCD, lo que hacía que la segunda unidad no contase con dicha caché extra. Además hay que tener en cuenta que esos 64 MB de caché extra solo eran accesibles por los 8 núcleos de la primera unidad CCD, y no por los de la segunda unidad CCD.

Esto obligó a AMD a utilizar unos controladores específicos que podíamos ajustar para elegir entre diferentes opciones, como por ejemplo dar preferencia a la unidad CCD con mayor caché o a la segunda unidad CCD sin caché, que a cambio era capaz de alcanzar unas frecuencias de trabajo superiores.

Con el Ryzen 7 7800X3D no tenemos este problema, ya que solo cuenta con una unidad CCD de 8 núcleos y 16 hilos, y sobre ella se apila la caché L3 adicional. Esto quiere decir que estamos ante un diseño más simple y eficiente, y también más interesante en general para el usuario medio, que no tendrá que preocuparse en ningún momento por entrar en complicadas configuraciones.

Ryzen 7 7800X3D frente a Ryzen 7 7700X

El análisis técnico que hemos realizado del Ryzen 7 7800X3D nos ha permitido conocer sus claves más importantes, pero he querido concentrarlas en un resumen donde encontraréis todas sus características técnicas, y realizar una comparación directa con el Ryzen 7 7700X para que sepáis de primera mano qué es lo que podéis esperar de cada uno de estos dos procesadores.

Especificaciones del Ryzen 7 7800X3D

Arquitectura Zen 4, fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo, lo que nos deja un total de 16 hilos.

6.570 millones de transistores por unidad CCD.

Funciona a una velocidad de 4,2 GHz-5 GHz, modo normal y turbo.

32 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD), 64 MB de caché L3 apilada en 3D y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo). 96 MB de caché total.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600.

Instrucciones AVX512.

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders).

TjMax: 89 grados C.

TDP de 120 vatios, PPT de 162 vatios.

Precio: 509,99 euros.

Especificaciones del Ryzen 7 7700X

Arquitectura Zen 4, fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo, lo que nos deja un total de 16 hilos.

6.570 millones de transistores por unidad CCD.

Funciona a una velocidad de 4,5 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo.

32 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo). 40 MB de caché total.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600.

Instrucciones AVX512.

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders).

TjMax: 100 grados C.

TDP de 105 vatios, PPT de 142 vatios.

Como anticipamos ambos utilizan la misma arquitectura, tienen el mismo número de núcleos, vienen con el mismo chip I/O y utilizan la misma plataforma, pero las diferencias son evidentes, y bastante importantes. El Ryzen 7 7800X3D trabaja a menor frecuencia, pero cuenta con 64 MB extra de caché L3 y tiene un PPT más agresivo, aunque curiosamente su valor TjMax es inferior, algo que no me sorprende, ya que todos los Ryzen con caché 3D son más sensibles al calor, y por eso tienen valores máximos de temperatura inferiores.

Equipo de pruebas y configuración

Procesador Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,2 GHz-5 GHz, modo normal y turbo.

32 GB de memoria RAM DDR5 Corsair VENGEANCE RGB DDR5 a 6 GHz con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Placa base AORUS Master X670E actualizada a la última BIOS oficial de GIGABYTE.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro de 1.000 vatios.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

He mantenido prácticamente la misma configuración que en análisis anteriores para que los datos obtenidos sean totalmente fiables, y para que pueda establecer con ellos una comparativa directa sin que se produzcan oscilaciones de importancia. Como dato importante, os puedo confirmar que el kit de memoria G.Skill Trident Z5 Neo a 6.000 MHz que utilicé en el análisis del Ryzen 7 7700X se negaba a arrancar con el perfil AMD EXPO activado bajo la nueva BIOS que me pasó AMD, así que tuve que utilizar el kit de Corsair.

Esto confirma que AMD todavía tiene trabajo por hacer con las BIOS, aunque al mismo tiempo tengo que decir, en positivo, que una vez instalado el kit de memorias Corsair VENGEANCE RGB y volviendo a la última BIOS de GIGABYTE, no tuve ningún tipo de problema, la estabilidad del sistema fue total. De hecho esto ha sido fundamental para poder llegar a tiempo con el análisis, ya que cualquier problema grave en este sentido me habría hecho perder un tiempo muy valioso.

Especificaciones de la GeForce RTX 4090 Founders Edition

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 11.

Texture Processing Clusters (TPCs): 64.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1,008 GB/s.

Potencia en FP32: 82,58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

Rendimiento del Ryzen 7 7800X3D en pruebas sintéticas

Empezamos nuestra ronda de pruebas con los datos de rendimiento en tests sintéticos y en aplicaciones profesionales. Es importante que tengáis en cuenta que el Ryzen 7 7800X3D es un procesador que está especializado en gaming gracias a sus 64 MB de caché L3 extra, y que viene con un recorte de frecuencias de trabajo considerable debido a lo que os he comentado anteriormente sobre la conductividad térmica y su temperatura máxima.

Con esto en mente, soy consciente de que no va a brillar especialmente en pruebas sintéticas ni en aplicaciones profesionales, porque estas dependen más de las frecuencias de trabajo y del total de núcleos e hilos que de otros aspectos como la caché L3, que es precisamente lo que destaca en este procesador. No obstante, estas pruebas son necesarias para valorar de una manera apropiada el rendimiento de cualquier procesador actual.

He querido daros este contexto porque entiendo que no todo el mundo estará al corriente de esas particularidades, y porque es necesario tenerlo en cuenta cuando tenemos entre manos un componente que ha apostado por la especialización, como es el caso del Ryzen 7 7800X3D, que se enfoca principalmente al sector gaming. Más adelante veremos las pruebas de rendimiento en juegos, en las que sí que debería destacar.

En las pruebas comparo al Ryzen 7 7800X3D con el Ryzen 7 7700X, y también he introducido al Intel Core i9-13900K porque, al final, este será el gran rival a batir en juegos, y quiero daros una visión más completa de los tres procesadores.

Tened en cuenta que el chip de Intel parte con ventaja en las pruebas sintéticas por su mayor número de núcleos y de hilos, y que tiene además unas frecuencias más altas. También hay que destacar que se sitúa en una gama superior, y que su precio es más alto que el de los otros dos procesadores de AMD.

Rendimiento en CPU-Z

Esta primera prueba nos sirve de partida para hacernos una idea de lo que podemos esperar del Ryzen 7 7800X3D en rendimiento sintético. Sus 694 puntos en monohilo quedan por debajo de los casi 770 puntos que logra el Ryzen 7 7700X, debido a que esta prueba no aprovecha la caché L3 extra, y a la mayor frecuencia máxima de este último. Esto hace que gane también en multihilo.

Si comparamos con el Intel Core i9-13900K la diferencia es todavía mayor, como podemos ver en las capturas adjuntas, y sí, esto también nos sirve como un anticipo de la tónica general de esta parte del análisis porque, como he dicho, este tipo de pruebas no se benefician de la caché L3 extra que trae el Ryzen 7 7800X3D, y como este tiene un pico máximo de 5 GHz al final acaba perdiendo incluso frente al Ryzen 7 7700X.

Rendimiento en Cinebench R23

En Cinebench R23 vemos que el Ryzen 7 7800X3D consigue un resultado bastante bueno, tanto en mono hilo como en multihilo, ya que logra 1.809 y 18.226 puntos, respectivamente. Esto lo sitúa un poco por debajo del Ryzen 7 7700X, que consigue 1.966 puntos y 19.635 puntos.

Incluso tomando como referencia la peor puntuación que he obtenido con el Intel Core i9-13900K en esta prueba vemos que, en general, este chip está a otro nivel en lo que a multihilo y paralelizado se refiere, ya que obtiene 2.090 puntos en monohilo y 37.078 en multihilo. En las mejores puntuaciones que he obtenido con este chip he llegado a los 2.238 puntos en monohilo y a los 38.129 en multihilo. Hay que tener en cuenta que este procesador tiene 24 núcleos y 32 hilos, y que por eso estos valores son totalmente normales.

Rendimiento en CPU Mark (Passmark)

Esta prueba me gusta porque nos permite comparar de una manera sencilla y rápida el rendimiento de distintos procesadores en diferentes tareas, y de una manera muy visual, clara y perfectamente estructurada. En la imagen inferior podemos ver que el Ryzen 7 7800X3D pierde por casi 2.000 puntos frente al Ryzen 7 7700X, que roza los 38.000 puntos, una diferencia pequeña que encaja con los resultados que hemos visto anteriormente en otras pruebas.

En la última captura vemos el rendimiento del Intel Core i9-13900K, que vence de forma abrumadora por su mayor IPC, sus elevadas frecuencias de trabajo y su mayor conteo de núcleos e hilos. Nada fuera de lo normal, al contrario, estos resultados entran dentro de lo que cabía esperar porque, como he dicho anteriormente, el chip de Intel tiene una mayor cantidad de núcleos e hilos, y unas frecuencias de trabajo mucho más elevadas.

Rendimiento en V-ray

En la prueba V-ray se mantiene la misma tónica, el Ryzen 7 7800X3D pierde por la mínima frente al Ryzen 7 7700X por esa pequeña diferencia en las frecuencias de trabajo, que inclina la balanza a favor del segundo, y pierde por mucho frente al Intel Core i9-13900K por la mayor cantidad de núcleos e hilos de este último.

Rendimiento en Blender

Saltamos ahora a ver el rendimiento en Blender, una prueba de renderizado importante y muy fiable que no arroja ningún cambio a la tónica que hemos venido viendo. Vuelve a ganar el Ryzen 7 7700X al Ryzen 7 7800X3D por una pequeña diferencia, y el Intel Core i9-13900K arrolla a ambos. Recordar que el rendimiento se mide en muestras por minuto, y que por tanto «más es mejor».

Rendimiento en 3DMark CPU

En esta prueba la diferencia que marca el Ryzen 7 7700X frente al Ryzen 7 7800X3D es bastante considerable, y de nuevo se explica por las mayores frecuencias de reloj del primero, que puede alcanzar los 5,54 GHz con un único núcleo activo, mientras que el segundo toca techo en los 5,04 GHz.

Conforme avanza el número de hilos activos la diferencia se mantiene a favor del Ryzen 7 7700X porque este nunca llega a bajar de los 5,34 GHz, mientras que el Ryzen 7 7800X3D cae hasta los 4,74 GHz con el máximo número posible de hilos activos. El Intel Core i9-13900K vence por su mayor cantidad de núcleos e hilos, y es capaz de mantener de forma estable una frecuencia de 5,5 GHz en todas las pruebas, incluso en la de máximo número de hilos.

Pasamos ahora a echar un vistazo al escalado de frecuencias y de temperatura que ha sido capaz de conseguir el Ryzen 7 7800X3D en esta prueba, y nos damos cuenta de que efectivamente, este procesador viene bastante limitado en lo que respecta al escalado del modo turbo, que no duda en bajar de los 5 GHz cuando la carga total es de cuatro hilos o más.

Con un hilo tenemos una frecuencia bastante inestable que toca techo en los 5.046 MHz, y unas temperaturas de 60,25 grados C.

tenemos una frecuencia bastante inestable que toca techo en los 5.046 MHz, y unas temperaturas de 60,25 grados C. Con dos hilos la frecuencia se mantiene en los 5.045 MHz, y de una manera mucho más estable. La temperatura toca techo en los 65,74 grados C.

la frecuencia se mantiene en los 5.045 MHz, y de una manera mucho más estable. La temperatura toca techo en los 65,74 grados C. Con cuatro hilos tenemos la primera caída de velocidad, que pasa a ser de 4.971 MHz. La temperatura se sitúa en 66,50 grados C.

tenemos la primera caída de velocidad, que pasa a ser de 4.971 MHz. La temperatura se sitúa en 66,50 grados C. Con ocho hilos los valores de frecuencia bajan a 4.845 MHz y la temperatura se mantiene estable en 64,25 grados C, un valor muy bueno este último teniendo en cuenta la carga de trabajo.

los valores de frecuencia bajan a 4.845 MHz y la temperatura se mantiene estable en 64,25 grados C, un valor muy bueno este último teniendo en cuenta la carga de trabajo. Con dieciséis hilos la frecuencia baja a 4.820 MHz y la temperatura sube a 67 grados C, un valor térmico excelente.

la frecuencia baja a 4.820 MHz y la temperatura sube a 67 grados C, un valor térmico excelente. Con el máximo número de hilos tenemos una frecuencia de 4.743 MHz y una temperatura de 66,26 grados C, de nuevo un valor de temperatura sobresaliente, aunque a costa de una frecuencia muy contenida.

Recordad que podéis ampliar todas las imágenes, y las galerías adjuntas, haciendo clic en ellas.

Las conclusiones que podemos sacar de las pruebas de rendimiento sintéticas son muy sencillas, el Ryzen 7 7800X3D pierde frente al Ryzen 7 7700X, y no tiene nada que hacer contra el Intel Core i9-13900K, pero ofrece unos datos de temperatura excelentes, y esto lo convierte en una opción más fresca y fácil de refrigerar. No es un procesador pensado para este tipo de pruebas, así que tienen menos peso que las que veremos a continuación.

Rendimiento del Ryzen 7 7800X3D en juegos

Ya hemos dicho que el Ryzen 7 7800X3D es un procesador especializado en gaming, así que la verdadera prueba de fuego viene ahora, en los tests centrados en juegos. Os voy a ofrecer una comparativa directa frente a los Ryzen 7 7700X e Intel Core i9-13900K para que vayáis viendo las diferencias entre ellos de forma clara, pero no os preocupéis porque en otro apartado haré una media con rendimientos relativos para que podáis apreciar mejor cuál es la opción más potente.

He mantenido la misma rutina que acostumbro a utilizar en mis análisis de rendimiento de procesadores, así que encontraréis mediciones hechas en distintas resoluciones, pero con un mismo nivel de calidad gráfica, que se especificará claramente en cada título. Por si alguien tiene dudas sobre por qué hemos aplicado resoluciones tan diversas os dejo una sencilla explicación antes de entrar a ver los resultados de las pruebas:

En 720p la CPU es la que marca el cuello de botella en juegos, y es donde destaca y se aprecia mejor su mayor rendimiento, ya sea por su IPC, por sus frecuencias de trabajo o por la presencia de una mayor caché. A bajas resoluciones es donde debería brillar más el Ryzen 7 7800X3D.

la CPU es la que marca el cuello de botella en juegos, y es donde destaca y se aprecia mejor su mayor rendimiento, ya sea por su IPC, por sus frecuencias de trabajo o por la presencia de una mayor caché. A bajas resoluciones es donde debería brillar más el Ryzen 7 7800X3D. En 1080p la CPU sigue siendo un cuello de botella importante, sobre todo con tarjetas gráficas muy potentes, y se mantiene todo lo que hemos dicho en el punto anterior, aunque el impacto que tiene este componente es menor, y obviamente esto se deja notar sobre todo en juegos más exigentes.

la CPU sigue siendo un cuello de botella importante, sobre todo con tarjetas gráficas muy potentes, y se mantiene todo lo que hemos dicho en el punto anterior, aunque el impacto que tiene este componente es menor, y obviamente esto se deja notar sobre todo en juegos más exigentes. En 1440p la CPU tiene mucho menos impacto, pero todavía puede marcar una diferencia considerable, especialmente en juegos menos exigentes y con tarjetas gráficas muy potentes.

la CPU tiene mucho menos impacto, pero todavía puede marcar una diferencia considerable, especialmente en juegos menos exigentes y con tarjetas gráficas muy potentes. En 2160p la CPU no suele representar un cuello de botella, salvo en situaciones extremas. En estos casos es la GPU la que asume la mayor carga de trabajo, y por eso las diferencias entre un CPU y otra suelen ser muy pequeñas, incluso entre gamas y generaciones diferentes.

Rendimiento medio frente a Ryzen 7 7700X e Intel Core i9-13900K

En Cyberpunk 2077 vemos que el Ryzen 7 7800X3D escala perfectamente, tanto que al pasar de 720p a 1080p no se produce una pérdida de rendimiento, sino que este aumenta. El resultado es muy bueno, y queda claro desde el principio que es un procesador capaz de acompañar a una tarjeta gráfica tan potente como la GeForce RTX 4090.

Comparado con el Ryzen 7 7700X vemos que la diferencia es abrumadora en 720p y en 1080p, y que el Ryzen 7 7800X3D también gana en 1440p por 7 FPS, pero en 4K ambos logran el mismo resultado.

Sin embargo, el Intel Core i9-13900K rinde mejor que el Ryzen 7 7800X3D en todas las resoluciones, lo que significa que Cyberpunk 2077 no es un título que sea capaz de aprovechar la mayor caché L3 del nuevo procesador de AMD. Esto también confirma lo que os he dicho en muchas ocasiones, que al final cada juego es un mundo, y que tener más caché L3 no es una garantía absoluta.

Pasamos ahora a ver los resultados de Death Stranding, un juego que tiene en la CPU su principal cuello de botella, y que viene limitado a una tasa máxima de 240 FPS. A pesar de esa limitación es una prueba muy interesante para medir el impacto del procesador y de la caché L3 en el rendimiento, porque incluso en resoluciones altas tiene una gran dependencia de la CPU.

El Ryzen 7 7800X3D logra un resultado fantástico, y arrolla al Ryzen 7 7700X incluso en resolución 4K, donde se impone por 38 FPS. También consigue ganar al Intel Core i9-13900K en todas las resoluciones, y mantiene una diferencia con él de 12 FPS en 4K, lo que confirma justo lo que os he explicado anteriormente, la enorme dependencia de la CPU que tiene Death Stranding.

Pasamos ahora a Red Dead Redemption 2, un clásico en cualquier prueba de rendimiento y un título que tiene también una dependencia considerable del IPC y de las frecuencias de trabajo de la CPU. El Ryzen 7 7800X3D destaca por su buen resultado en 720p y 1080p, pero empata con el Ryzen 7 7700X en 1440p y 2160p, lo que significa que a esas resoluciones su dependencia de la CPU es muy baja.

Comparado con el Intel Core i9-13900K, vemos que este pierde en 720p frente al Ryzen 7 7800X3D, pero le gana en el resto de pruebas. La diferencia en 1440p es especialmente grande a favor del chip de Intel, aunque en 2160p se reduce a solo 2 FPS. Me sorprende la diferencia en 1440p, aunque entiendo que en este caso se debería a que Red Dead Redemption 2 acaba escalando mejor con las frecuencias de la CPU que con la cantidad de caché L3 disponible.

Shadow of the Tomb Raider es un juego que escala bien a nivel de CPU, y que tiene una dependencia notable de dicho componente, especialmente en resoluciones inferiores a 2160p. El Ryzen 7 7800X3D ha logrado unos resultados impresionantes, 387 FPS en 720p, 361 FPS en 1080p y 306 FPS en 1440p. No os puedo negar que me dejó boquiabierto, hasta tal punto que repetí la prueba tres veces.

Si lo comparamos con el Ryzen 7 7700X vemos que la diferencia enorme, tanto que podríamos pensar que estamos ante un generación dos o tres generaciones por encima de aquél, pero no, el Ryzen 7 7800X3D se encuadra en la misma generación que éste. Incluso en 2160p la distancia entre ambos procesadores es grande.

El Ryzen 7 7800X3D también arrolla al Intel Core i9-13900K y gana en todas las resoluciones, aunque como podemos apreciar se reduce mucho al llegar a 2160p, un escenario donde la solución de AMD vence por 5 FPS.

En Gears 5 nos encontramos otra victoria del Ryzen 7 7800X3D frente al Ryzen 7 7700X. La diferencia en resoluciones inferiores a 2160p son notables, 8 FPS más en 1440p, 23 FPS más en 1080p y 13 FPS más en 720p. Al llegar a 2160p tenemos prácticamente un empate entre ambos procesadores.

Frente al Intel Core i9-13900K la cosa está muy reñida. El Ryzen 7 7800X3D gana en 720p, pierde en 1080p, logra casi un empate en 1440p y empata en 2160p. Buenos resultados por parte de ambos procesadores que, al final, acaban quedando en tablas si hacemos una valoración general de los resultados obtenidos en este juego.

En Metro Exodus Enhanced Edition he querido centrar la comparativa frente al Intel Core i9-13900K porque no tengo datos actualizados con el Ryzen 7 7700X, y no me daba tiempo a ponerme a montar y desmontar otra vez.

Con este título he activado el trazado de rayos en ultra y reflejos bajo trazado de rayos, lo que equivale a la configuración máxima en este sentido, pero la calidad global la dejé en ultra, un escalón por debajo del máximo. Para incrementar el impacto de la CPU activé el DLSS2, algo que, como sabrán muchos de nuestros lectores, reduce la resolución base de renderizado (por eso tiene mayor peso el procesador).

Como podemos ver la diferencia a favor del Ryzen 7 7800X3D es sorprendente. En 720p con DLSS2 en modo calidad logra 100 FPS más que el Intel Core i9-13900K, y en 1080p con DLSS2 en modo calidad alcanza los 340 FPS, mientras que el chip de Intel consigue 255 FPS. Incluso en 1440p la diferencia a favor del procesador de AMD es muy grande, gracias al DLSS2 en modo equilibrado que reduce la cantidad real de píxeles renderizados y libera a la GPU, dando más peso a la CPU. En 2160p, con DLSS2 en modo rendimiento, el Ryzen 7 7800X3D completa una victoria total por 5 FPS.

Si ponemos en contexto los resultados de estas pruebas podemos sacar conclusiones muy interesantes. Por un lado, queda claro que el Ryzen 7 7800X3D es un procesador especializado en gaming de verdad, y que ese extra de caché L3 que trae realmente puede marcar una diferencia importante en juegos. No obstante, también hay que reconocer que dicha caché no siempre logra mejorar el rendimiento, y tampoco en la misma medida.

Hay casos donde la mejora de rendimiento es enorme, como por ejemplo en Metro Exodus Enhanced Edition bajo DLSS2 y en Shadow of the Tomb Raider, pero también hay otros casos donde dicha mejora es mínima o inexistente, como Cyberpunk 2077 o Gears 5. Al final, esto depende de cada juego, de su optimización y de las particularidades de la configuración, porque la resolución influye mucho también en el resultado final, como hemos podido ver.

En la gráfica adjunta podemos ver la diferencia porcentual de rendimiento que existe entre estos tres procesadores. El Ryzen 7 7700X es el más lento de los tres en juegos, y el Ryzen 7 7800X3D es el ganador indiscutible, ya que es un 25,6% más rápido que aquél en 720p y en 1080p. La diferencia frente al Intel Core i9-13900K es más pequeña, pero logra ganarle también de forma clara.

Pasamos a 1440p y 2160p, y de nuevo vemos que el Ryzen 7 7800X3D se impone sin problemas. En 1440p es casi un 20% más rápido que el Ryzen 7 7700X, y en 2160p le gana por un 9%. Si lo comparamos con el Intel Core i9-13900K el nuevo procesador de AMD gana por un 9% en 1440p y por un 2,4% en 2160p. Son buenos números, de eso no hay duda, pero tened en cuenta lo que os hemos contado en el análisis, y las variaciones que podemos encontrar en títulos que no aprovechan el extra de caché L3.

Haciendo una media global con los resultados de todos los juegos y todas las resoluciones tenemos las cifras que veis en la última gráfica. El Ryzen 7 7800X3D es un 21% más rápido que el Ryzen 7 7700X en juegos, y gana al Intel Core i9-13900K por un 11,01%.

Temperatura y consumo en diferentes escenarios

El Ryzen 7 7800X3D ofrece un rendimiento inferior al del Ryzen 7 7700X en pruebas sintéticas, pero lo arrolla en juegos, esa es la conclusión que podemos sacar de este análisis, ¿pero qué hay del consumo y de las temperaturas? Como sabrán muchos de nuestros lectores, los procesadores de AMD con caché apilada en 3D siempre se han caracterizado por ser más eficientes y frescos que los modelos tradicionales, y este chip no es la excepción.

Echando un vistazo a las temperaturas en Cinebench R23 ya nos damos cuenta de que el Ryzen 7 7800X3D se mueve en valores más bajos de temperatura, algo totalmente normal teniendo en cuenta que su pico de frecuencias es menor. No obstante, también es evidente dichos valores de temperatura no llegan a ser todo lo buenos que deberían, y creo que esto se debe a lo que ya os he comentado anteriormente, que el añadido de la caché apilada en 3D afecta negativamente a la transferencia de calor al IHS.

Las temperaturas en juegos son también muy buenas, de hecho en otros títulos he registrado valores de entre 50 y 60 grados, para que tengáis más referencias además de la de Cyberpunk 2077, que es el que he utilizado como ejemplo para la gráfica porque es uno de los títulos más exigentes de la presente generación.

Pasamos ahora a ver los datos de consumo, y aquí sí que nos llevamos una auténtica sorpresa. El Ryzen 7 7800X3D, configurado de stock, sin tocar nada, registra un consumo de solo 30 vatios en la prueba monohilo de Cinebench R23, y apenas llega a los 83 vatios en la prueba multihilo. Si comparamos con los 309 vatios del Intel Core i9-13900K la diferencia es abismal.

En cargas de trabajo menos intensas la diferencia entre el Ryzen 7 7700X y el Ryzen 7 7800X3D es mínima, pero si comparamos con el Intel Core i9-13900K vuelve a ser enorme. No hay duda de que AMD sigue liderando en materia de eficiencia con la arquitectura Zen 4, y que el Ryzen 7 7800X3D ofrece un valor excelente en juegos siguiendo la relación rendimiento por vatio consumido.

Conclusiones finales

El Ryzen 7 7800X3D es un procesador muy interesante, y recomendable, para los amantes del gaming que pone sobre la mesa una vez más el valor de la especialización. Su configuración con 64 MB de caché L3 adicionales apilados en 3D le permite superar en juegos de forma contundente al Ryzen 7 7700X, e incluso se impone al Intel Core i9-13900K en muchos casos, como hemos visto en este análisis.

Para poder introducir esos 64 MB de caché L3 apilados en 3D, AMD ha tenido que volver a hacer sacrificios importantes que ya vimos en el Ryzen 7 5800X3D. Las frecuencias de trabajo se han reducido notablemente, el escalado del modo turbo es mucho más limitado que el del Ryzen 7 7700X, y la conductividad térmica del chiplet ha empeorado por el apilado de la caché, lo que hace que a pesar de esa bajada de frecuencias las temperaturas máximas a plena carga registren picos de 83 grados, incluso con un kit de refrigeración líquida con tres ventiladores.

El Ryzen 7 7800X3D solo soporta overclock a través de Precision Boost Overdrive (PBO) y Curve Optimizer (CO), pero teniendo en cuenta que a frecuencias de stock ya alcanza picos de 83 grados, y que el límite térmico recomendado por AMD está en 89 grados, no es para nada recomendable subir sus frecuencias. La ganancia de rendimiento que conseguiremos será mínima, y estaremos corriendo un riesgo importante.

Como consecuencia de esa reducción de frecuencias el Ryzen 7 7800X3D pierde rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales, y como hemos dicho no vale la pena subir su velocidad de trabajo, pero compensa sus carencias con otras virtudes importantes, entre las que destacan su excelente rendimiento en juegos, un consumo muy bajo y unas temperaturas muy buenas cuando no trabaja a plena carga. Incluso en 2160p puede marcar una diferencia considerable cuando se acompaña de una GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica tan potente que puede sufrir un cierto cuello de botella incluso en 4K.

Si tu objetivo principal es jugar, y si vas a utilizar una tarjeta gráfica muy potente, como una GeForce RTX 4080 o superior o una Radeon RX 7900 XTX, el Ryzen 7 7800X3D es una opción muy interesante porque te permitirá sacarles el máximo partido, y porque marcará una importante diferencia cuando actives tecnologías como el trazado de rayos y el DLSS o el FSR.

Ten cuenta que el FSR y el DLSS reducen el número de píxeles renderizados, lo que al final libera a la GPU de una cierta carga de trabajo y hace que el procesador tenga una mayor importancia. Por eso podemos encontrarnos con situaciones en las que, al mover un juego en 4K con DLSS o FSR en modo rendimiento, vemos una bajada de la tasa de uso de la GPU y un claro cuello de botella a nivel de CPU.

En ese tipo de escenarios el Ryzen 7 7800X3D marca una diferencia importante, como hemos podido ver con los resultados que hemos obtenido en Metro Exodus Enhanced Edition, y esto hace que resulte todavía más atractivo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, ya que tanto el FSR como el DLSS se han convertido en dos estándares clave dentro del gaming en PC. Con todo, creo que AMD podría haber afinado el precio de venta un poco mejor, y que 509,99 euros es una cifra demasiado alta.