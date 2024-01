Seguro que has escuchado hablar de él en más de una ocasión, pero es probable que todavía no tengas claro qué es el SSID. Se trata de un elemento clave en cualquier tipo de conexión Wi-Fi, porque estamos hablando del «Service Set Identifier», es decir, del identificador de servicio, también conocido popularmente como nombre de red.

Entonces, ¿qué es el SSID? Pues dicho de una forma sencilla, y para que todo el mundo lo entienda, se trata del nombre que tiene una determinada red Wi-Fi, y que le permite diferenciarse de otras redes que pueden estar dentro del mismo rango de alcance. Es importante porque conocer el nombre de red nos permite identificar a cuál debemos conectarnos tras hacer un escaneo de redes Wi-Fi disponibles.

El SSID puede tener dos configuraciones diferentes, público o invisible. En el primer caso el nombre de la red aparecerá a cualquier persona que realice un escaneo de redes disponibles, y en el segundo caso este quedará oculto, de manera que no veremos esa red como disponible. Esto último puede ser útil, porque añade una capa de seguridad adicional a nuestra conexión Wi-Fi.

Cómo configurar el SSID y por qué

Por defecto el SSID utiliza un muestreo público, lo que significa que el nombre de nuestra red Wi-Fi aparecerá como disponible, y para conectarnos a ella solo tendremos que elegirla e introducir la contraseña correspondiente. Esto hace que la experiencia de conectarnos al Wi-Fi sea más sencilla, y que compartir dicha conexión con nuestras visitas sea mucho más cómodo, ya que estos solo tendrán que escribir la contraseña.

Podemos configurar el SSID como oculto para evitar que el nombre de red aparezca. De esta forma, cualquier persona que quiera conectarse a nuestro Wi-Fi deberá conocer tanto la contraseña como el nombre de la red. Esto añade una importante capa de seguridad, y sigue siendo muy efectivo para mantener lejos a posibles intrusos. Sin embargo, hace que compartir el Wi-Fi con familiares y amigos sea un poco más complicado, porque estos tendrán que escribir el nombre de la red.

Para estos casos siempre tenemos la posibilidad de crear una red de invitados, o de utilizar códigos QR para compartir nuestra conexión Wi-Fi al instante, siempre que nuestro router soporte ambas funciones. Si no es así, y si no queremos ocultar el nombre de red por una cuestión de comodidad, no te preocupes, no pasa nada, podrás mejorar la seguridad de tu red aplicado estos sencillos pasos al SSID:

Utiliza un SSID con un nombre discreto, que no llame la atención.

No pongas ningún dato en el SSID que permita identificarte.

Tampoco pongas nada que pueda dar información personal de ningún tipo.

Por ejemplo, un error común es utilizar un SSID que incluya nuestro nombre, nuestra ciudad, el nombre de alguna mascota o información sobre cosas personales, como objetos de nuestra propiedad. Si alguien identifica que una red Wi-Fi es nuestra puede localizarnos en redes sociales y sacarnos información que en algunos casos podría ser útil para romper la contraseña.

Ya sabes qué es el SSID, por qué importa y cómo deberías configurarlo, pero no te hemos dicho todavía donde hacerlo. Es muy fácil, solo tienes que entrar en la interfaz de tu router y buscar la sección correspondiente. Para ello introduce «http://192.168.0.1/» en el navegador y accede a al menú de configuración con tu usuario y contraseña.

