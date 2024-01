Novedades de GeForce Now: 10 nuevos juegos y una oferta interesante

NVIDIA ha compartido con nosotros un resumen con las novedades más importantes de la semana en GeForce Now, y tenemos buenas noticias, ya que además de una ampliación del catálogo de juegos disponibles en este servicio de juego en la nube también os puedo confirmar una oferta interesante que os permitirá haceros con uno de esos nuevos juegos a mitad de precio.

Esta semana llegan a GeForce Now los siguientes juegos:

Those Who Remain (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Ene. 16).

Prince of Persia: The Lost Crown (Nuevo lanzamiento en Ubisoft and Ubisoft+, Ene. 18).

Turnip Boy Robs a Bank (Nuevo lanzamiento en Steam and Xbox, disponible en PC Game Pass, Ene. 18).

New Cycle (Nuevo lanzamiento en Steam, Ene. 18).

Beacon Pines (Xbox, disponible en Microsoft Store).

Exoprimal (Steam).

FAR: Changing Tides (Xbox, disponible en Microsoft Store).

Going Under (Xbox, disponible en Microsoft Store).

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam).

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox, disponible en Microsoft Store).

Si ya has comprado estos juegos podrás disfrutarlos sin problemas en GeForce Now, porque este servicio de juego en la nube no te obliga a volver a comprar títulos por los que ya has pagado. Esta es, a mi juicio, una de las ventajas más importantes que ofrece el servicio de NVIDIA, y además te permite beneficiarte de las ofertas que surjan en Steam, Good old Games y Epic Games Store, entre otras, y también de las promociones para conseguir juegos gratuitos en dichas tiendas. No se puede pedir más.

Junto a estas novedades que llegan a GeForce Now os puedo confirmar que el juego Exoprimal está disponible por tiempo limitado con un 50% de descuento en Steam. He podido probarlo y la verdad es que es un título con una buena historia, un acabado gráfico resultón y un multijugador muy divertido. Esto último es sin duda su punto fuerte, así que si puedes jugarlo con amigos le vas a sacar muchísimo partido.

GeForce Now ha tenido tanto éxito que su modalidad gratuita está ahora mismo saturada, es decir, no hay recursos libres para acceder a esta opción. Si quieres probarlo tienes dos opciones en GeForce Now, la suscripción prioritaria por seis meses, que te dará acceso a una plataforma premium con resolución 1080p, hasta 60 FPS y RTX activado por 54,99 euros, y la modalidad Ultimate, que te permitirá jugar en 4K con RTX activado y hasta 120 FPS accediendo a servidores con una RTX 4080. El precio de seis meses de suscripción es de 109 euros.