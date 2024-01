Horizon Forbidden West llegará a PC el 21 de marzo

Son muchos los usuarios que esperan, desde hace ya tiempo, la llegada de Horizon Forbidden West a PC, y personalmente puedo afirmar que me encuentro entre ellos. Es cierto, sí, que cuando su predecesor, Horizon Zero Down, debutó en PC, lo hizo en un estado francamente lamentable, pero hay que reconocer que tras varias actualizaciones, finalmente lograron que su rendimiento fuera el adecuado y, por lo tanto, que fuera de lo más disfrutable, algo de lo que doy fe tras unas cuantas horas de juego (menos de las que me gustaría, pero la falta de tiempo es uno de los males endémicos de la época que nos ha tocado vivir).

Como digo, este es un lanzamiento esperado, y de hecho ya en septiembre del año pasado se empezó a filtrar información sobre su salto a PC, lo que aún sin saber entonces la fecha concreta, ya nos indicaba que sería más pronto que tarde. Y ahora ya sabemos la fecha exacta y no por una filtración, sino porque Sony la ha confirmado oficialmente. Así, según podemos leer en el blog oficial de PlayStation, Horizon Forbidden West Complete Edition llegará a PC el 21 de marzo, dentro de algo menos de dos meses.

Sí, has leído bien, Horizon Forbidden West Complete Edition, ¿y qué significa eso de «Complete Edition»?, pues que nos encontramos ante una edición que, además del juego base, también incluirá unos cuantos complementos, que Sony también ha detallado:

Atuendo Marea negra y arco Marea negra (disponibles solo con la reserva)

Atuendo de legado Nora y lanza Nora clásica (disponibles solo al vincular la cuenta de Steam a PlayStation Network)

2 atuendos especiales (Bégimo Carja de élite y trueno Nora de élite)

2 armas especiales (arco corto de Bégimo Carja y honda de trueno Nora)

Paquete de recursos del juego que incluye munición, pociones y paquetes de viaje

Pieza de Garriraptor alfa para Asalto Mecánico

Pose y pintura facial solo para el modo Foto

Sí, de nuevo has leído bien, los complementos «Atuendo Marea negra y arco Marea negra» solo se podrán obtener si el juego se adquiere de manera previa a su lanzamiento, y es que Horizon Forbidden West Complete Edition ya se puede precomprar en Steam, por un precio de 59,99 euros. Curiosamente, al momento de publicar esta noticia, se muestran dos entradas con el mismo nombre y el mismo precio, pero parece bastante probable que se trate de un error, y que próximamente una de ellas se sustituya por otra edición, más o menos completa que la Complete, valga la redundancia.

Todavía no se han hecho públicos los requisitos técnicos, un dato bastante importante, especialmente siempre que hablamos de títulos de Sony que saltan desde PlayStation hasta PC. En este caso, debemos tener en cuenta que si bien Horizon Forbidden West era intergeneracional (PS4 y PS5), Sony ha confirmado que esta Complete Edition también incluirá contenido de la expansión Burning Shores, que como ya te contamos en su momento es exclusiva para la generación actual.

Lo que sí que sabemos, y es una excelente noticia, es que Guerrilla y Nixxes Software han tenido en cuenta las actuales tecnologías de mejora en PC y, en consecuencia, Horizon Forbidden West será compatible, desde su lanzamiento, con NVDIA DLSS 3 y DLAA, AMD FSR e Intel XeSS, además de serlo también con DirectStorage, algo que ya vimos previamente en otro salto de PlayStation a PC, Ratchet & Clank: Rift Apart. Sony también ha confirmado que será compatible con pantallas ultrapanorámicas, con relación de aspecto 21:9, 32:9 e incluso 48:9.

Vivimos tiempos en los que hacerse ilusiones con un lanzamiento es de lo más arriesgado, pero en este caso debo sumar el tiempo que llevo esperando el salto de Horizon Forbidden West a PC a que, viendo el trabajo que se han tomado para implementar todas las tecnologías mencionadas anteriormente, parece que se han tomado la parte técnica en serio. Ahora bien, un momento clave será cuando se publiquen las especificaciones técnicas, algo que te contaremos y analizaremos tan pronto como llegue el momento. A continuación puedes ver el tráiler con la fecha de lanzamiento, pero ten cuidado, yo lo he visto y ahora me estoy peleando con mis expectativas para que ellas no tomen el control, porque sin duda lo que nos muestran es muy prometedor.