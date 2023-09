Horizon Forbidden West llegará a PC muy pronto, según una filtración

Sony seguirá apostando por llevar sus franquicias exclusivas más importantes a PC, y según una nueva filtración parece que Horizon Forbidden West será el próximo gran lanzamiento de la compañía que llegará a compatibles. La fuente de esta información es bastante fiable porque acumula aciertos importantes con filtraciones anteriores, pero al no estar confirmada hay que tomarla con cautela, como siempre.

Esta fuente no ha dado detalles más allá del tema de su lanzamiento en PC y de la llegada de Horizon Forbidden West a Steam y a Epic Games Store, pero en cualquier caso es una buena noticia para los fans de la franquicia. Debemos recordar que el lanzamiento de la primera entrega, Horizon Zero Dawn, fue un tanto accidentada en PC porque el juego no llegó debidamente optimizado y presentaba bastantes carencias. Por suerte, los parches hicieron «magia» y lo dejaron en un estado más que aceptable.

He querido comentar esto porque espero que Guerrilla Games haya aprendido una lección de lo ocurrido con Horizon Zero Dawn, y que tenga más cuidado a la hora de elegir a quién encarga el desarrollo de la versión de Horizon Forbidden West para PC. Este último no es un título exclusivo para PS5, fue un lanzamiento de transición intergeneracional que estuvo disponible tanto para PS4 como para PS5, así que sus requisitos no deberían ser para nada exagerados.

Al final es un tema muy sencillo, y es que la base técnica del juego ha estado limitada por la potencia y la capacidad de PS4, una consola que como sabrán nuestros lectores habituales utiliza hardware de 2013, y cuyas especificaciones quedaron obsoletas hace tiempo. Con esto en mente, lo normal sería que cualquier PC gaming de gama media montado en los últimos años fuese perfectamente capaz de mover este juego.

Con todo, hay que tener en cuenta que por alguna razón los últimos exclusivos de PlayStation que han llegado a PC han tenido unos requisitos exagerados y carentes de sentido, y que The Last of Us Part I sigue estando muy mal optimizado. A pesar de todo, creo que viendo el buen trabajo que se ha hecho con otros ports, como Days Gone y las dos entregas de Spider-Man en sus versiones para PC, tenemos razones para ser optimistas con Horizon Forbidden West.

Horizon Zero Dawn soporta tanto AMD FSR como NVIDIA DLSS, así que lo lógico sería que Horizon Forbidden West también contase con soporte de ambas tecnologías, y lo ideal sería que implementara el Intel XeSS para cubrir a todo el espectro de usuarios de tarjetas gráficas en PC. Ya conocéis mi postura en este sentido, las exclusividades cuando hablamos de tecnologías que nos permiten mejorar el rendimiento en juegos no son buenas para nadie, más bien todo lo contrario.