Ha llegado el día de poder disfrutar en PC de unos de los grandes exclusivos de PS5, el Ratchet & Clank: Una dimensión Aparte, no sin ciertas polémicas respecto a las especificaciones y rendimiento final, aunque podríamos decir que es neblina respecto al resultado final.

El juego de acción y plataformas, protagonizado por el lombax Ratchet y su robótico compañero Clank, nos transporta a un impresionante universo quebrado en varios multiversos. Todo ello lleno de detalles donde nos deslumbraremos con sus increíbles escenarios. Y es que si algo podemos destacar de esta nueva entrega de la saga desarrollada por Insomniac Games es cómo explota la capacidad gráfica. Lo pudimos ver en la PS5 y ahora lo confirmamos en PC.

Empezando con la narrativa, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte nos sitúa un tiempo después de las heroicidades realizadas por ambos personajes derrotando a Nefarius. Así, en una gran celebración, veremos cómo Clank decide regalarle a Ratchet un poderoso artefacto, el Dimensionador. Pero cómo suele ocurrir, el propio Nefarius vuelve con sus secuaces y consigue hacerse con el Dimensionador. Y aunque nuestro primer objetivo es recuperarlo, acabamos produciendo un accidente sin igual generando distorsiones dimensionales que dan acceso a otra dimensión paralela así como a otros espacios alterados.

Así será como descubriremos que en la dimensión paralela existe un universo muy similar al original y, además, en el cuál habita otra lombax, Ribet. Pero lejos de ser tan reconocida como Ratchet por su gente, ella lucha desde la resistencia contra nada menos que el Emperador Nefarius. Y como no podía ser menos, Ribet es un personaje jugable que además, al ser en cierta medida el espejo dimensional de Ratchet, disfrutará de las mismas habilidades y mejoras que consigamos con el lombax original.

De PS5 a PC, bajo la batuta de Nixxes

En este punto lo primero es mencionar que el equipo de Nixxes se establece una vez más como un estudio de confianza haciendo ports. Y en este caso, lo ha hecho de una forma superior. A pesar de que ya vimos su excelente trabajo en juegos como Marvel’s Spider-Man y Miles Morales en PC y Rise of the Tomb Raider, sin ser este último un IP de Sony, tenemos ante nosotros una versión muy por encima a nivel técnico respecto a la versión de PS5 con unos resultados excelentes, aunque no apto para todos los equipos.

Incluso con el buen trabajo y acabado gráfico en PC, parece que ha tenido una acogida más bien tímida revisando los picos de este lanzamiento respecto a otras grandes joyas de Sony. No sabemos si puede ser por la distancia respecto al lanzamiento original, falta de publicidad o requerimientos técnicos. Aun así revisando en Steam, podemos ver que las opiniones en general son muy buenas.

God of War ― 73,529 usuarios concurrentes

Marvel’s Spider-Man Remastered ― 66,436 usuarios concurrentes

Horizon Zero Dawn ― 56,557 usuarios concurrentes

The Last of Us: Part I ― 36,496 usuarios concurrentes

Days Gone ― 27,450 usuarios concurrentes

Ratchet & Clank: Rift Apart ― 8757 usuarios concurrentes

Returnal ― 6691 usuarios concurrentes

Sackboy: A Big Adventure ― 610 usuarios concurrentes

Particularmente, indistinto a estos números, sigue siendo un acierto el movimiento de seguir portando exclusivos de PS5 a PC. Así, se le da a una parte del público la opción de disfrutar de grandes juegos como el Ratchet & Clank: Una dimensión Aparte, siempre y cuando, no les importe la espera de 1 o 2 años respecto al estreno original.

Entrando en el apartado técnico, vamos a hacer un pequeño y breve análisis con nuestras impresiones y rendimiento con nuestro equipo de pruebas. Nuestro equipo era un:

Intel Core i9-13900K

Asus Rog Maximus Z790

Corsair DDR5 DRAM VENGEANCE 64 GB a 6600 MHz C32

Zotac Gaming GeForce RTX 4080 TRINITY OC 16GB GDDR6X DLSS3

WD Blue SN570 NVMe 3500MB/S

Corsair iCUE H150i Elite Capellix Liquid Cooler

Windows 11 Pro

Tal como comentábamos en los requisitos técnicos en un filtración, que al final fueron los requisitos finales, en principio íbamos a poder disfrutar de nuestros amigos peluchosos en equipos más humildes y de bajas prestaciones, incluso contando con una disco duro mecánico de toda la vida.

Estos eran los requisitos:

Hay que tener en cuenta que, según Insoniac Games, al salir el juego en PS5 se vendía como un título que sí o sí necesitaba SSD de alto rendimiento. Sin embargo, para el port de PC lo han adaptado para equipos que no cuentan con esos discos duros, pero sin un gran éxito, ya que el requerimiento técnico es muy alto.

La realidad ha sido que, a pesar que en apartado gráfico nos aguanta extraordinariamente bien incluso con la configuración al mínimo, el principal escollo que tenemos es la carga dinámica y streaming de niveles por el diseño del juego.

Si tienes una NVMe SSD vais a disfrutar lo que no está escrito, ya que es una maravilla técnica, sobre todo, los 10 primeros minutos del juego, en el que vamos a ir saltando de mundo en mundo de forma instantánea sin enterarnos de lo más mínimo de los tiempos de carga. Eso sí, si saltamos a un SATA SSD e incluso a un disco duro mecánico, posiblemente la experiencia se enturbie, y nos frustremos respecto al cómo se diseñó inicialmente.

Un vídeo muy interesante del usuario Alex Grant nos muestra una comparativa con distintos discos duros e incluso micro SSD. Por cerrar este punto, posiblemente se quede muy lejos de poder disfrutarlo en la portatil de Valve, Steam Deck, sobre todo por los tiempos de carga.



Rendimiento gráfico

Dejando aparte el tema de las cargas, que no siendo poco importante, saltamos a un breve resumen a nivel de rendimiento gráfico y frame rate.

Una vez más, queremos remarcar el equipo de pruebas que tenemos, que evidentemente es un equipo de altas prestaciones, pero no por ello no dejamos de ser conscientes que no todo el mundo podrá disfrutar de esta forma.

Como comentábamos en otros artículos, este port es compatible con las tecnologías NVIDIA DLSS 3 (generación de fotogramas) y AMD FSR2 e Intel XeSS. Gracias a esto muchas personas podrán aprovechar sacar bastantes frames de más para poder mejorar la experiencia de gameplay.

Partiendo de las opciones gráficas al máximo, RT y 4K, es importante decir que, en nuestras pruebas, hemos visto que era necesario reiniciar al hacer ciertos cambios de DLSS, ya que veíamos un aumento de fotogramas. Así, al hacer estos cambio in game, veíamos cierta mejora, pero realmente al reiniciar el juego es cuando hemos visto el rendimiento final que teníamos con estas opciones aplicadas.

La media de frames que hemos tenido teniendo con todas las opciones al máximo sin DLSS activado ni generación de fotogramas rondaban los 50-60 frames con caídas a 30-40 en determinadas ocasiones. La mayor parte de fotogramas se lo llevan las opciones de Ray Tracing.

Cuando ya damos el salto a utilizar el DLSS en modo calidad y generación de fotogramas, el frame rate se nos dispara fácilmente a 100-120 frames de media con caídas a 80-90 frames, y alguna caída considerable a 60. Una muy buena implementación de este sistema en el que se puede sacar mucho jugo de fotogramas sin apenas perder calidad apreciable para cualquier gamer medio.

En nuestro caso, no hemos tenido problema alguno, pero sí hemos podido leer reseñas de algunas personas que el juego se les cierra cada cierto tiempo o incluso crasheos. También hemos visto que el equipo de desarrollo ya ha ido añadiendo varios parches para ir corrigiendo estos problemas, pero nada más lejos de la realidad que tuvimos con lanzamientos como Last of Us Part 1 para pc o Jedi Survivor.

A nivel gráfico, tenemos una muestra excelente acabado de nueva generación, ya lo teníamos en PS5, pero lo podemos corroborar con este port en PC, dentro de su grandioso estilo artístico.

Esperamos poder tener más futuros port de esta calidad y con esta estabilidad al nivel de otras grandes joyas de Sony.

Valoración final 8.8 NOTA NOS GUSTA Nivel gráfico

Integración del dual sense

Port cuidado

Implementación del DLSS

A MEJORAR Tiempos de espera

RESUMEN Este port lo podemos considerar un trabajo muy bueno pero también con requerimientos muy altos a nivel técnico, sobre todo, a nivel de disco duro, en el que más de una persona pueda hacerse pensar dar el salto a una SSD nvme o hacer alguna actualización en un futuro, siempre y cuando la economía lo permita. Podríamos decir que tenemos una optimización impecable, pero la realidad es que el pequeño bache de tener un SSD puede que sea un problema para más de una persona. Gráficos y sonido 10 Jugabilidad 9 Rendimiento 7.5 Duración 8.5

