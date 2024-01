¿Qué nos cuentan las primeras reviews de Apple Vision Pro?

Ya solo faltan dos días para la salida a la venta de Apple Vision Pro, el revolucionario dispositivo salido de Cupertino y que es denominado de una u otra manera en función de a quién le preguntes. Como recordarás, desde su presentación en la WWDC 2023 Apple se ha referido a este dispositivo como un ordenador espacial, y personalmente reconozco que es un concepto que me gusta y me parece adecuado, pero también es cierto que estamos hablando de un visor de realidad aumentada/mixta/virtual, en el que la capacidad de proceso y un software extremadamente pulido marcan la diferencia con respecto al resto de dispositivos de este tipo.

Aunque todavía no está a la venta (pero sí que puede ser reservado), algunos medios estadounidenses (recordemos que, de momento, solo sale a la venta en Estados Unidos) ya han podido probar Apple Vision Pro en profundidad (parte de ellos ya tuvieron una primera toma de contacto con el dispositivo durante la WWDC 2023 o en la semanas posteriores), por lo que ya empezamos a tener algo de feedback sobre un dispositivo que, guste más o guste menos, sin duda pretende ser realmente innovador.

Antes incluso de que empezaran a publicarse estos primeros análisis del ordenador espacial/visor, ya quedó bastante claro que el interés real (es decir, el que termina en la compra del dispositivo) suscitado por Apple Vision Pro es verdaderamente destacable, pues ayer MacRumors informaba de que ya se rondaban las 200.000 unidades vendidas desde que se habilitó la posibilidad de reservarlo, lo que ocurrió el 19 de enero. De primeras podría no parecer un número espectacular, pero recordemos que hablamos de un dispositivo cuyo precio parte de los 3.499 dólares, y que puede escalar hasta los 5.000 dólares, y que por lo tanto parece bastante probable que muchos más usuarios estén esperando a poder probarlo antes de adquirirlo.

No seré yo quien recomiende actuar de ese modo tan impulsivo, pero tampoco quién lo censure, pues a fuerza de ser sincero reconozco que, de haber tenido la posibilidad (con todo lo que ello implica, claro), es posible que me hubiera dejado llevar por las expectativas. Y es que si hay algo que Apple hizo excepcionalmente bien en la presentación del dispositivo, sin duda fue seducirnos con todas sus posibilidades. Esto es algo en lo que los de Cupertino siempre han tenido en especial talento, y desde luego en este caso contaban con mucha materia prima de primera calidad.

Digo que, de haberme resultado posible, quizá yo ahora mismo estaría en esa lista de 200.000 precompradores, pero insisto, es algo que no recomendaría en modo alguno. No, al menos, hasta la publicación de los primeros análisis o, mejor aún, hasta poder combinar la información de los mismos con una prueba personal de Apple Vision Pro. Y, claro, hasta saber qué apps se han adaptado para poder sacarle el máximo partido a la experiencia espacial propuestas por Apple, algo a lo que algunas empresas, como Netflix, ya han dicho que no. Claro, que unas por otras, pues si recordamos lo que mostró Disney en la presentación del dispositivo, y aunque todavía se tarde un tiempo en llegar a ese punto, los planes de futuro son de lo más prometedores.

Así pues, hasta hace unas horas tan solo contábamos con lo que Apple nos había contado, junto con las primeras impresiones de los pocos afortunados que tuvieron la posibilidad de tener un primer contacto con Apple Vision Pro hace unos meses. Ahora, sin embargo, ya son algunos los medios que han empezado a compartir sus primeras reviews, unos análisis que aún llegando a conclusiones muy distintas entre sí, coinciden en bastantes puntos (en lo que difieren, principalmente, es en la importancia que le conceden a los mismos).

No he encontrado, al menos entre los medios a los que concedo credibilidad, ni un cero ni un diez, lo que sin duda me resulta positivo, y en general la sensación que transmiten muchos de los textos que he leído es que Apple Vision Pro tiene los mimbres para ser un dispositivo tan revolucionario como Apple pretende. Pero, y también la inmensa mayoría de las pruebas coinciden en este punto, todavía queda camino por recorrer para alcanzar su pleno potencial.

En realidad esto es algo que tampoco nos debería sorprender demasiado. En su momento, el iPhone de primera generación nos pareció un dispositivo increíble, pero lo cierto es que tenía algunas limitaciones más que destacables (recordemos que ni siquiera tenía tienda de apps, estaba diseñado para emplear webapps). Es cierto que supuso una revolución, pero no es menos cierto que necesitó de una cierta evolución hasta convertirse en lo que es hoy en día.

Entre los puntos más positivos, hay un consenso prácticamente absoluto en lo referido a la excepcional calidad de las pantallas Micro-OLED integradas, y en general también se ha recogido de manera bastante positiva que la autonomía real de Apple Vision Pro parece superar, en algunos casos incluso por encima de un 20%, lo indicado inicialmente por Apple en las especificaciones técnicas. Como contrapartida, eso sí, la batería externa, que pese a ser imprescindible no solo desmerece la propuesta estética del visor, sino que también reduce un tanto la comodidad de su uso.

También hay cierto consenso en la valoración de EyeSight, la función que muestra los ojos del usuario en la parte frontal exterior del dispositivo, y no es demasiado positiva. Según afirman medios como The Verge, el aspecto de dicha imagen resulta bastante irreal, al punto de poder llegar a resultar incluso un tanto perturbador. Y lo mismo podemos decir de los avatares creados por visionOS, algo en lo que todavía queda, también, mucho margen de mejora.

Me ha sorprendido más encontrar ciertas divergencias en la valoración de cómo Apple Vision Pro captura el movimiento de manos y ojos. Así, mientras que algunos afirman que funciona a la perfección, en otros análisis se afirma que éste es un punto en el que hay bastante margen de mejora (aunque también se reconoce que es mejor que lo que se ha visto hasta ahora), al punto de llegar incluso a afirmar que en su estado actual puede llegar a resultar un tanto frustrante. Y, claro, dado que no contamos con otros elementos para interactuar con el dispositivo, este es un punto clave, de modo que habrá que esperar por más valoraciones en este sentido.

También hay, en general, consenso en valorar que Apple Vision Pro es un dispositivo pesado, que se nota la cantidad de elementos que lo integran. Ahora bien, no creo que esto pueda ser interpretado como una crítica, pues ya desde el mismo momento en el que nos lo mostraron por primera vez quedó claro que no hablábamos de una visera de plástico con dos chips y un par de cables. ¿Es pesado? Sí. ¿Sería deseable que pesara menos? Claro. ¿Se podría haber hecho menos pesado, pero que mantuviera todo lo que ofrece? Extremadamente improbable.

Y claro, eso sí, como cabía esperar algo en lo que el consenso es prácticamente total es en la valoración del precio. ¿está justificado que parta de los 3.499 dólares? Ha quedado claro que, como mínimo, solo en Estados Unidos hay 200.000 personas dispuestas a pagarlo aún sin haberlo probado, por lo que parece que hay bastantes personas que piensan que sí. No obstante, habrá que comprobar su evolución en el mercado una vez pasado este furor inicial.

Entonces, ¿Apple Vision Pro bien o Apple Vision Pro mal? Pues parece que más de lo primero que de lo segundo. Ahora bien, con el aprendizaje que nos da el haber vivido la evolución de otros dispositivos, pienso que tiene bastante más sentido esperar a una segunda, tercera o incluso cuarta generación. Claro, que si te lo puedes permitir, tienes acceso a poder comprarlo y, por lo que has visto y leído, realmente te tienta la experiencia, pues tampoco seré yo quién te diga que no lo hagas. Al contrario, pues seguramente lo disfrutarás, que al final es lo más importante. Eso sí, pruébalo antes de comprarlo.