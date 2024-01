El lanzamiento del Apple Vision Pro está a la vuelta de la esquina, pero a los de Cupertino no les están saliendo bien las cosas. Los primeros «análisis» de este kit no han ofrecido una valoración realmente positiva, de hecho The Verge dijo que no terminan de entender dónde encaja este kit, y que incluso llegaron a sentir un mareo por utilizarlo. Ahora es Netflix la que ha dado una mala noticia, ya que no piensa lanzar una aplicación dedicada para el Apple Vision Pro.

La fuente de la información es el siempre fiable Mark Gurman, quien ha comentado también que además de no planear una aplicación dedicada para el Apple Vision Pro en Netflix tampoco permitirán que su aplicación dedicada para iPad funcione en dicho kit de realidad mixta. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Pues es muy sencillo, en un escenario sin aplicación dedicada la única opción que tendremos será recurrir al navegador si queremos acceder a Netflix desde este nuevo dispositivo de Apple.

Que un dispositivo tan potente y caro como el Apple Vision Pro (llegará al mercado con un precio de salida de 3.499 dólares) no vaya a contar con una cosa tan básica y simple como una aplicación dedicada de Netflix es, sin ningún tipo de duda, una mala noticia para Apple. La compañía de la manzana necesita rodear a este kit de realidad mixta de un buen conjunto de aplicaciones para generar valor, y para demostrar a los consumidores que su producto no solo es especial por diseño y potencia, sino también porque cuenta con el apoyo de los grandes del sector.

No sabemos qué razón tendrá Netflix para haber adoptado esta postura, pero imagino que el gigante del streaming habrá preferido esperar a ver cómo evoluciona este nuevo proyecto de Apple, y qué acogida tiene en el mercado, antes de mover ficha e invertir en el desarrollo de una aplicación dedicada. Como cabía esperar no han tardado en aparecer mensajes de odio hacia Netflix por haber tomado esta decisión, en los que se califica a la compañía de formas que no son más que un reflejo de la pataleta que se han cogido algunos fans de la manzana.

NEW: Netflix snubs the Vision Pro and is not planning a visionOS app, nor will it allow its iPad app to run on the headset. Instead, it’ll tell users to watch Netflix from the web browser. Apple has many other entertainment apps signing on however. https://t.co/jTmYmVzqq9

— Mark Gurman (@markgurman) January 17, 2024