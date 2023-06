Apple Vision Pro, reinvención de la realidad mixta

Tal y como esperábamos, Apple ha aprovechado el evento inaugural de la WWDC 2023 para presentar Apple Vision Pro (un nombre que no estaba en las quinielas), su más que esperado visor de realidad mixta, aumentada o como prefieras llamar a ese planteamiento, que superpone elementos propios del software que se esté ejecutando en el visor a la imagen real del entorno que rodea al usuario. Y claro, como ya podíamos imaginarnos, una vez más Apple ha demostrad0 que cuando no es la primera en llegar a un mercado, sí que sabe diferenciarse mucho de la que podría ser su competencia.

Apple Vision Pro no llega solo, claro, sino acompañado de un sistema operativo a medida denominado visionOS, y sí, por si lo estabas pensando, finalmente no ha sido ni xrOS, nombre que había ganado mucha fuerza durante los últimos meses (y que ahora nos deja la duda sobre quién, y con qué intención, lo registró como marca comercial y como nombre hace tan solo un mes), y tampoco realityOS, otro nombre que sonó con mucha fuerza durante el año pasado. Así pues, un cero a los filtradores en lo referido a nombres, tanto del dispositivo como del OS.

Ahora bien, los nombres son, al final, aspectos menores, la clave es qué ofrece el dispositivo y, a este respecto, como ya adelantaba anteriormente, parece que en Cupertino han hecho los deberes, y no con la intención de aprobar, no, sino con el objetivo de hacerse acreedores de una matrícula de honor. Obviamente habrá a quienes la propuesta de Apple Vision Pro les parezca fascinante, mientras que otros pensarán que no es para tanto. Personalmente, reconozco que me encuentro en el primer grupo, pese a que mi escepticismo inicial era más que considerable.

Ojo, con esto no quiero decir que este visor vaya a ser un éxito de ventas, pues su precio es bastante elevado, y además todavía está por ver su rendimiento real en el mundo real, algo para lo que todavía será necesario esperar unos meses. Pero bueno, luego hablaremos de precios y fechas, ahora lo primero es ver, en profundidad, qué es lo que ha hecho Apple, cómo ha sabido diferenciarse de todo lo existente hasta ahora y, claro, en qué se traduce esto para los potenciales usuarios del Apple Vision Pro.

Lo primero que hay que destacar es que hablamos de un dispositivo totalmente independiente, es decir, que no será necesario conectarlo a un ordenador para utilizarlo. Para tal fin, Apple Vision Pro se motoriza con dos integrados. Por una parte tenemos un Apple Silicon M1, un chip que se encargará de comandar el visor, pero que se apoyará en un nuevo integrado, el Apple R1, que se responsabilizará de recibir y procesar las señales de todos los sensores integrados en el visor, que ya te adelanto que no son pocos.

¿Quieres un dato más concreto al respecto? Bien, en tal caso hablamos de 12 cámaras, cinco sensores y seis micrófonos, que son los responsables de proporcionar la integración con el entorno real, el sistema de control del visor, el reconocimiento del usuario y otras funciones que veremos más adelante. Y sí, he mencionado identificación del usuario, para lo que Apple Vision Pro emplea un nuevo sistema, denominado Optic ID. Con el visor puesto, la combinación de LEDs cuya luz no es perceptible por el ojo humano y la captura de imagen en alta definición del iris del usuario, permiten identificarlo de manera segura.

Apple no ha proporcionado información exacta sobre el tamaño de las pantallas integradas en el dispositivo, pero sí que ha contado que están construidas con paneles Micro-OLED, que tienen el tamaño aproximado de un sello de correos y que, entre ambas, representan 23 millones de píxeles. Para que nos podamos hacer una idea de la densidad de estas minúsculas pantallas, han indicado que el espacio que ocupa un píxel en la pantalla de un iPhone, integra 64 píxeles en estas pantallas.

Una experiencia visual de este tipo debería tener una contraparte a la altura en lo referido al sonido, y esto es algo que también han tenido en cuenta para su diseño. Así, Apple Vision Pro incorpora sendos auriculares con sonido espacial, la implementación de Apple de Dolby Atmos, por lo que el conjunto de calidad de imagen y sonido, junto con la inmersión que puede proporcionar un dispositivo de estas características, ya nos indica que la experiencia de consumo de contenidos puede ser más que destacable.

Un aspecto clave, dado que hablamos de un dispositivo independiente, es decir, que no necesita de un PC y que, por lo tanto, se hace cargo de todas las tareas, es la autonomía que puede proporcionar. A este respecto, Apple Vision Pro cuenta con una batería, pero para hacer que el visor sea más liviano no está integrada en la misma. La propuesta de Apple es una batería externa (que puede caber en el bolsillo, según Apple) y que, conectada al visor, proporciona una autonomía de hasta dos horas. Claro que, para usos más prolongados, también puede utilizarse conectado a la red eléctrica.

Siempre que se habla de visores de este tipo, hay un aspecto importante y que no siempre es tenido en cuenta por los fabricantes, o quizá sí que se plantea, pero que por su complejidad termina quedando en el aire. Me refiero, claro, a su uso por parte de personas con necesidades de corrección de la visión, es decir, que normalmente emplean gafas, pero que no pueden usarlas con este tipo de dispositivos. En el diseño del Apple Vision Pro sí que se ha tenido en cuenta, de modo que las personas que lo necesiten podrán emplear insertos ópticos de ZEISS para garantizar la fidelidad visual y la precisión del seguimiento ocular. La parte mala es que, eso sí, estos elementos ópticos tendrán que ser adquiridos por separado.

En lo referido a su diseño, todo su frontal es de de cristal laminado, de una sola pieza, y la elección de este material no es casual ni mucho menos, y esto es algo que entenderás perfectamente un poco más adelante, pero ya te adelanto que tiene mucho que ver con la integración orgánica de contenido y usuario en el entorno. Este frontal se integra en un cuerpo de aluminio al que se engancha su correa, de material textil, y que por los ajustes mostrados por Apple parece que se ajustará bastante bien a anatomías de lo más diversas.

Profundizaré más en el manejo del visor un poco más adelante, cuando hablemos de visionOS, un elemento clave en la experiencia de uso de Apple Vision Pro, pero ya que estamos revisando su diseño y aspecto, no podemos pasar por alto que tan solo integra un control físico para interactuar con el dispositivo, una corona (al estilo de la del Apple Watch), que emplearemos para ajustar el grado de inmersividad que deseamos emplear en cada momento.

Como indicaba anteriormente, Apple no ha facilitado demasiada información técnica sobre el dispositivo, aunque esto es perdonable si tenemos en cuenta que aún tardará unos cuantos meses en llegar al mercado. Cabe esperar, eso sí, que antes de iniciar su comercialización sí que le ponga números concretos a sus especificaciones técnicas.

visionOS, la verdadera clave de Apple Vision Pro

Cuando hablamos de un PC, un smartphone, una tablet, etcétera, las especificaciones técnicas son un aspecto clave, ya que nos permiten establecer comparaciones con otros dispositivos de su mismo tipo y segmento, además de realizar, en base a nuestra experiencia y necesidades, una valoración sobre el rendimiento que nos puede ofrecer y, claro, si se ajusta o no a lo que necesitamos. Sin embargo, Apple Vision Pro inaugura un nuevo mercado (quizá pienses que afirmar eso es excesivo, pero a continuación lo explicaré), por lo que carecemos de todo ese contexto y, por lo tanto, podemos (y debemos) valorar la propuesta en función de la experiencia que nos ofrece, algo en lo que el sistema operativo juega un papel clave.

A este respecto es importante aclarar que Apple se muestra más ambiciosa que nunca, y es que no califica a este dispositivo como visor de realidad mixta, no, van mucho más allá al definirlo como «spatial computer«, y que en este caso en concreto podemos traducir e interpretar como un ordenador wearable. Así, y para demostrarlo, Apple ha mostrado usos relacionados con el trabajo, el ocio, la comunicación… sí, los mismos que le dan la mayoría de los usuarios al PC.

La interacción del usuario con Apple Vision Pro no emplea elementos externos (teclados, ratones, dispositivos señaladores, empuñaduras, etcétera), en su lugar, los micrófonos recogen nuestra voz, las cámaras externas monitorizan el movimiento de nuestras manos (sin que sea necesario ubicarlas en una posición en concreto) y los sensores internos realizarán un seguimiento constante de nuestros movimientos oculares. Esos son los controles del dispositivo.

En la imagen superior, puedes ver la interfaz inicial de visionOS, Ahora bien, en este punto es importante aclarar que, de momento, lo único que corresponde dicha interfaz son los más que reconocibles iconos de las apps del dispositivo, así como la pequeña barra de herramientas que se muestra a la izquierda de los mismos. La imagen de la sala de estar, perro incluido, es la del entorno en el que se encuentra el usuario y, claro, se actualiza en tiempo real. Es decir, que siempre que lo deseemos podremos mantener nuestro entorno a la vista.

Ahora bien, ¿recuerdas que anteriormente te conté que el dispositivo sí que cuenta con un control, una corona como la del Apple Watch? Pues bien, el objetivo de dicho elemento es, precisamente, el controlar el grado de integración del entorno en la imagen que vemos en el visor. Así, si lo deseamos, podremos sustituir la imagen de nuestro entorno por un fondo más adecuado al uso que estemos haciendo del dispositivo en cada momento. Por ejemplo, si estamos viendo una película o una serie, podremos atenuar el entorno para que no nos distraiga de lo que estamos viendo, o podremos sustituirlo completamente por un fondo que reproduzca una sala de cine, que se relacione con aquello que estamos viendo, etcétera.

Ahora bien, esa integración es bidireccional, lo que personalmente me ha parecido un enorme acierto. Al hablar del diseño del visor, recordarás que te contaba que su frontal es de cristal pulido. Esto se debe a que su aspecto varía si hay alguien cerca o no. Esta función del Apple Vision Pro se denomina EyeSight y, como puedes ver en la imagen superior, oculta por completo nuestros ojos cuando no hay nadie, pero los muestra para que esas personas puedan interactuar con nosotros de una manera más natural.

