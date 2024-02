Qué fuente de alimentación necesito para mover una GeForce RTX 4080 SUPER

El lanzamiento de la GeForce RTX 4080 SUPER tuvo lugar justo ayer, y en nuestro análisis pudimos confirmar que ofrece un rendimiento ligeramente superior al de la GeForce RTX 4080. También es más barata que aquella, tiene un consumo muy contenido para el rendimiento que ofrece y sus temperaturas de trabajo son excelentes, al menos en la versión Founders Edition, que fue la que pudimos probar.

La GeForce RTX 4080 SUPER tiene un TGP de 320 vatios en su versión de referencia, que es el mismo con el que llegó al mercado la GeForce RTX 4080. Sin embargo, en pruebas reales su consumo medio queda por debajo de esa cifra, y en realidad suele moverse casi siempre por debajo de los 300 vatios. Esto quiere decir que, en líneas generales, el consumo real de este modelo es muy parecido al que tenía la GeForce RTX 4080, y que no necesitaremos una fuente más potente para poder moverla.

Sé que más de uno de nuestros lectores tenía esta tarjeta gráfica en el punto de mira, y que también tenéis algunas dudas sobre qué fuente en concreto sería necesaria para poder alimentarla con todas las garantías. Por ello he decidido compartir con vosotros este artículo, donde os voy a contar todo lo que debéis saber no solo sobre el tema de la fuente de alimentación, sino también sobre el espacio y el procesador ideal para acompañar a una GeForce RTX 4080 SUPER.

Necesitas una fuente de alimentación de 650 vatios para mover la GeForce RTX 4080 SUPER

Este sería el nivel mínimo partiendo de configuraciones concretas en las que el resto de componentes no tienen un consumo muy elevado. Ya sabéis que este tema es muy importante, porque obviamente no tiene el mismo consumo un Ryzen 5 7600 que un Intel Core i9-13900K, y por tanto no necesitaremos la misma fuente para mover una u otra configuración.

Para entender mejor esto, y que no os quede ninguna duda, os pongo dos ejemplos concretos de configuraciones tipo. Un PC equipado con un Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5, un SSD M.2 PCIe, seis ventiladores en el chasis, un kit de refrigeración líquida AIO de 360 mm y la GeForce RTX 4080 SUPER tendría un consumo medio en carga de unos 513 vatios, aproximadamente.

Con una fuente de 650 vatios que disponga de un buen amperaje tendríamos margen suficiente para que esa configuración funcione sin ningún tipo de problema, porque incluso en caso de que se produjeran picos superiores a los consumos medios la fuente tendría capacidad suficiente para aguantar el tipo, ya que quedan libres 117 vatios.

Sin embargo, si utilizamos esa misma configuración con un procesador Intel Core i9-13900K el consumo puede subir hasta los 705 vatios, y en este caso sí que sería necesario montar una fuente de alimentación de 800 vatios como mínimo para tener margen. Tened en cuenta que siempre hablamos de fuentes de alimentación con un mínimo de calidad, y que en este caso los modelos baratos serían un peligro.

Es necesario que la fuente de alimentación que compremos tenga al menos tres conectores de alimentación adicional de 8 pines, o que cuente con un conector de alimentación de 16 pines. La mayoría de las fuentes de alimentación de 800 vatios cumplen es requisito sin problema, pero con las fuentes de alimentación de 650 vatios no suele ocurrir lo mismo, así que tened cuidado.

La MSI MAG A650GL de 650 vatios con certificación 80 Plus Oro es una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo en el mercado. Puede sin problemas con la GeForce RTX 4080 SUPER, ya que tiene una potencia de salida de 648 vatios, 54 amperios en el carril de 12V y viene con cuatro conectores PCIe de 6+2 pines. Su precio es de 103,99 euros.

Procesador, espacio en chasis y otras consideraciones

La GeForce RTX 4080 SUPER es una tarjeta gráfica muy potente, y por tanto necesita una CPU acorde que sea capaz de trabajar al ritmo que esta le exija, de lo contrario nos acabaremos encontrando con un cuello de botella que hará que sea incapaz de desarrollar todo su potencial. En este caso es un modelo con un rendimiento tan alto que incluso en 4K nos podemos encontrar con pequeños cuellos de botella utilizando procesadores relativamente antiguos.

Es importante que tengáis en cuenta que al utilizar NVIDIA DLSS súper resolución el conteo de píxeles baja, y que como consecuencia se incrementa la dependencia de la CPU. Si estamos moviendo un juego en 4K y activamos dicha tecnología en modo rendimiento la resolución base pasará a ser 1080p, y sobre ella se aplicará un proceso de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen. Podemos compensarlo con DLSS 3, pero al final el procesador seguirá teniendo mucho peso.

Por ello, en este caso lo recomendable es no bajar de un procesador Ryzen 5 7600X, que tiene 6 núcleos y 12 hilos y ofrece un alto IPC. Teniendo en cuenta que la GeForce RTX 4080 SUPER cuesta 1.119 euros en su versión más económica es totalmente razonable acompañarla de una CPU que, ahora mismo, se puede comprar por 239,90 euros. Como equivalencias directas más cercanas tenemos al Ryzen 7 5800X3D y al Intel Core i5-12600K.

En cuanto al espacio necesario en el chasis, la GeForce RTX 4080 SUPER es una tarjeta gráfica grande que mide, en su versión Founders Edition, 30,4 x 13,7 cm y ocupa tres ranuras de expansión, así que necesitaréis bastante espacio. No entrará en cajas pequeñas, y algunos modelos con diseños personalizados ocuparán todavía más espacio, así que mucho cuidado y tened claras las medidas antes de comprar.