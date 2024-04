Microsoft reduce el tamaño de las actualizaciones de Windows 10

Las actualizaciones de Windows 10 serán más eficientes que nunca, según promete Microsoft al anunciar una importante reducción de tamaño de las mismas. La técnica, parece ser similar a la utilizada en Windows 11.

Las actualizaciones de Windows se han convertido en un ejercicio de alto riesgo. El ecosistema de Microsoft es monstruoso en tamaño de código interno y externo, y en número de componentes de hardware y software distinto a soportar. No extraña que los errores se acumulen. Otra cuestión paralela es el gran tamaño de las actualizaciones y la lentitud de su instalación.

Desde el blog de Microsoft nos llegan buenas noticias y es que la compañía de Redmond ha conseguido reducir el tamaño de las actualizaciones de Windows 10 lo que ofrece beneficios para los usuarios de a pie y las organizaciones con muchos equipos actualizables. Además de lo obvio, las actualizaciones se descargan más rápido, reducen el uso de ancho de banda y el tráfico de red y ofrecen un rendimiento mejorado en conexiones lentas, explica Microsoft.

La compañía ha usado las técnicas estrenadas para Windows 11 «trayendo las mismas funcionalidades». Suponemos, porque no se ha explicitado, que se han usado las actualizaciones ‘delta’, ampliamente utilizadas en sistemas Linux, incluyendo Android. A diferencias de las actualizaciones ‘normales’, en las que se descargaría el paquete de software al completo, reemplazando así al presente en el sistema, las actualizaciones delta permiten descargar solo aquellas partes del paquete que han sido modificadas, reduciendo por lo tanto el tamaño de la descarga.

El estreno se ha producido en Windows 10 22H2 esta misma semana y en concreto, en la actualización acumulativa de calidad (LCU) del 23 de abril que ha rebajado su tamaño aproximadamente un 20%, desde 830 MB a 650 Mbytes.

La diferencia de tamaño no se acerca al 40% prometido para Windows 11, pero no hay duda que se trata de un avance. Además, estas actualizaciones son de calidad y no incluyen las de seguridad que bajo estas técnicas (sin uso de los diferenciales inversos) serán publicadas el segundo martes del mes de mayo. Veremos entonces si las mejoras se acercan a las de Windows 11.

Queda mucho por hacer, especialmente en estabilidad de las entregas, pero la mayor rapidez en las descargas e instalaciones de las actualizaciones deben mejorar la experiencia del usuario en computadoras cliente y no digamos nada en las organizaciones que tienen que actualizar decenas o centenares de equipos.