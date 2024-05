Apple la lía con la promo del nuevo iPad Pro en redes sociales

Apple es, lo sabemos desde siempre, una de esas compañías que ponen un especial cuidado en todo lo referido a su imagen. Lo es, además, prácticamente desde sus inicios, y la senda quedó cristalinamente marcada con la campaña promocional del primer Macintosh, cuyo debut en la Superbowl de 1984 ha quedado grabado en la historia. Hablo, por supuesto, del spot dirigido por Ridley Scott, que establecía un paralelismo entre el IBM PC y el mundo descrito por Orwell en su novela 1984, un mundo distópico que veía el inicio de una rebelión, evidentemente iniciada por Apple. Siempre es buen momento para recordarlo, así que puedes volver a verlo (o disfrutarlo por primera vez, si es el caso), a continuación, en una versión restaurada y escalada a resolución 4K:

Lo que no recuerdan tantas personas es que, justo un año después, los de Cupertino quisieron repetir la fórmula, pero en esta ocasión no les salió tan bien. Repitieron en la Superbowl, en esta ocasión para anunciar Macintosh Office. El problema fue que, si 1984 era una crítica a la plataforma, IBM-PC, Lemmings fue interpretado por muchos como un ataque directo a los usuarios de otras soluciones de productividad y ofimática, al compararlos… pues eso, con los lemmings. Tal fue el escarmiento que, tras las críticas recibidas, Apple no repitió en la Superbowl hasta 1999. ¿Lemmings era tan horrible? Juzga tú mismo:

Damos, ahora, un salto hasta el presente, para recordar que los de Cupertino presentaron, hace solo dos días, sus nuevos iPad Pro y iPad Air, así como la nueva generación de Apple Silicon, los chips M4, y alguna novedad más que recopilamos aquí. Fue un evento interesante, no especialmente destacable pero sí con las suficientes novedades en relación con los iPad para justificar su celebración. Y además, eso sí, fue el momento elegido por la compañía para anunciar la bajada de precio de los iPad «estándar», lo que por sí mismo ya supone una excelente noticia.

Cuando estuve siguiendo el evento, en directo, reconozco que hubo un momento que me llamó un tanto la atención, que me pareció un tanto más «violento» de lo que es habitual para la marca (que es entre cero y nada en absoluto). Hablo de un vídeo que pretendía representar, al tiempo, lo fino que es el nuevo iPad Pro (y desde luego que lo es), y la cantidad de cosas que se pueden hacer con él. Y para quienes se lo perdieron, para quienes no han visto Let Loose ni en directo ni en diferido, Tim Cook lo ha subido a su cuenta de Twitter, celebrando las virtudes de esta nueva generación:

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024