¿Eres de los que disfrutan viendo un fondo de escritorio bonito, renovado constantemente con imágenes de la mejor calidad? Entonces es probable que te dejes llevar por Windows Spotlight, un servicio de Microsoft que proporciona wallpapers de primera y que el gigante del software integra en diversos productos suyos. En Windows lo encuentras en las preferencias de personalización. El problema es… que falla, te deja colgado y solucionarlo no parece estar al alcance del común de los mortales.

La opción está en el apartado de «Personalización > Fondo > Personalizar el fondo > Contenido destacado de Windows» (en «Configuración» o directamente a través del menú contextual del escritorio) y lo que hace es eso, poner el «contenido destacado de Windows, Windows Spotlight, al cargo del fondo del escritorio, del wallpaper que lucirá el mismo y que se va renovando diariamente. Una vea activada esta opción, aparecerá en pantalla el icono «Más información sobre esta imagen»… Y no, no conviene quitarlo, porque permite cambiar rápidamente de imagen y aporta información interesante.

Muy chulo el invento, pero… ¿qué pasa si falla? A mí me ha sucedido. De un día para otro, el wallpaper dejó de actualizarse y por más que miraba entre las opciones disponibles, cambiaba de una a otra y le daba margen al asunto… Hasta que hice lo que todos hacemos -o deberíamos hacer- cuando me harté: buscar una solución por Internet. Pero lo que encontré, tengo que confesarlo, me ha espantado. Aprovecho, pues, para decir que quizás exista una solución sencilla y efectiva, pero…

Pero lo que yo me he encontrado por ahí, no es precisamente lo que uno espera de un sistema como Windows. A modo de muestra, este tutorial de How To Geek, publicado este mismo año (de lo más reciente que he visto, por eso lo pongo) y un relato de puro terror. Hay remedios más sencillos, pero todos implican en algún momento tocar el registro o hacer cosas similares… ¿para cambiar de wallpaper? El chiste, desde luego, es muy malo.

En un artículo algo más viejo de Make Use Of llegan más lejos si cabe: «Una nueva instalación de Windows puede solucionar muchos problemas. Las funciones de Windows fallan con frecuencia y, a menudo, sin ningún motivo aparente. Además, las soluciones destinadas a resolver problemas no parecen funcionar. En esos casos es necesaria una nueva instalación de Windows. Por lo tanto, si probaste todas las correcciones enumeradas anteriormente y Windows Spotlight aún no funciona, instala una nueva copia de Windows». Este chiste es aún peor.»

Total, que como no estoy para perder el tiempo con estas historias tan raras, lo que he hecho y te recomiendo hacer, de pasarte lo mismo y llegar aquí esperando tal vez encontrar una solución (aunque soy honesto y ya te digo que mejor no complicarse, desde el mismo titular), es… instalar Dynamic Theme, una aplicación gratuita que tienes disponible en la Microsoft Store para Windows 10 y Windows 11 de la que ya hablé por estos lares, así que me lo ahorro ahora.

Si acaso, diré que no solo funciona mejor que la función nativa de Windows, sino que ofrece más opciones de personalización, permitiendo por ejemplo sincronizar las imágenes utilizadas, entre otras. Además, solo con su instalación y uso se refrescarán automáticamente los fondos de Windows Spotlight en la función nativa, de volver a esta. Cuánto dura el milagro eso ya no lo sé… ni quiero saberlo, pero aunque sea momentáneamente, obra el milagro.

Por otro lado, este método tiene la obvia pega de cargar en memoria con una aplicación adicional que no debería hacer falta, pero Windows es tan cutre que esto es lo que hay para quienes no desean liarse la manta a la cabeza con semejantes tonterías (¡ni en Linux, oiga!), de toparse con el problema descrito.