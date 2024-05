¿Te gusta la propuesta tan de moda de los chatbots basados en inteligencia artificial, pero te disgusta dejar tu huella en servicios tan ampliamente utilizados como ChatGPT, Copilot, Gemini y compañía…?

Así comenzaba hace unos meses un artículo sobre AnonChatGPT, un derivado directo de la solución original con un par de ventajas en materia de privacidad: se puede usar sin crear una cuenta y dice respetar la privacidad del usuario no almacenando datos, aunque siempre se pueden poner medidas para mejorar este aspecto, por ejemplo, accediendo al sitio con la navegación privada, con una VPN, con Tor…

Pues bien, resulta que hay remedios más amigables y confiables, ya que no hablamos solo de disponibilidad -cualquiera puede usar ChatGPT, Copilot, Gemini…- sino de un respeto por la privacidad del usuario que ninguno de los servicios mencionados proporciona. Pero para eso está DuckDuckGo, el más popular de los buscadores alternativos enfocados, precisamente, en el respeto por la privacidad del usuario.

Cómo usar el chat de DuckDuckGo

Lo cierto es que el «chat» de DuckDuckGo no tiene pérdida y si eres usuario habitual del buscador del pato, es probable que ya hayas reparado en él. Para encontrarlo solo tienes que realizar una búsqueda y, en el menú de resultados bajo el mismo campo de búsqueda, elegir la opción correspondiente.

La primera vez que lo utilices tendrás que pasar por un trámite previo: primero, una escueta presentación en la que ya te adelantan que los chats son privados, que no hay «entrenamiento» y los dos modelos de IA en los que se basa el servicio; segundo, la elección del modelo de IA a utilizar (se pueden ir alternando sobre la marcha); y tercero, aceptar la política de privacidad y condiciones de uso, donde se especifican todos los pormenores a este respecto.

A partir de ese momento, cuando elijas la opción del chat al realizar una búsqueda en DuckDuckGo, los términos empleados se trasladarán al chatbot, con la posibilidad de modificar el prompt como se desee. Por supuesto, todo funciona de igual modo tanto en el PC como en el móvil a través de un navegador web. Ten en cuenta, eso sí, que está en fase beta, pese a que no influye edn su uso.

En relación a la política de privacidad y condiciones de uso, no hay mucho más que añadir: no se guardan los prompts ni las respuestas, de ahí que no haya un «entrenamiento» de la IA basado en la actividad del usuario -lo cual tiene la ventaja de ofrece una mejor privacidad, pero también el inconveniente de que la calidad de los resultados no mejorará con el uso, como sí sucede con ChatGPT u otros servicios.

Otras limitaciones del chat de DuckDuckGo incluyen el estar basado en ChatGPT v3.5 Turbo, con las -valga la redundancia- limitaciones de resultados que ello conlleva; y tres cuartos de lo mismo pasa con Claude 3 Haiku, el otro modelo disponible, menos recomendable el términos generales si cabe. Asimismo, el cambio de modelo o dispositivo borra automáticamente la sesión del chat actual.

En resumen, el chat de DuckDuckGo no es la mejor solución de IA a tu alcance, pero es un recurso interesante. Y si no te interesa, puedes desactivarlo desde las opciones de IA de DuckDuckGo, aunque tampoco es que moleste. En ese mismo apartado verás la configuración de DuckAssist, un asistente más similar a chat de Bing que el buscador anunció el año pasado, pero que sigue solo disponible en inglés.