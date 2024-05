The Division 3, todo lo que sabemos de lo nuevo de Ubisoft

Ubisoft ha confirmado que The Division Heartland ha sido cancelado, una mala noticia que deja paso a una buena, y es que esto podría acelerar el lanzamiento de The Division 3, una entrega que traerá cambios muy importantes y que será una verdadera continuación de los acontecimientos que vimos en The Division 2.

The Division me gustó mucho. A pesar del recorte que le dio Ubisoft a nivel gráfico para poder moverlo en PS4 y Xbox One el juego tenía una ambientación excelente, era muy divertido y adictivo, y el concepto de la Zona Oscura no solo era original y estaba bien planteado, sino que además alargaba la vida útil del juego.

Con The Division 2 tuve sensaciones enfrentadas, y la verdad es que me gustó mucho menos que el original. También me cansó mucho antes, y me dio la impresión de que Ubisoft no terminó de acertar ni con la puesta en escena ni con el nuevo sistema de clases. A pesar de todo, no me pareció un mal juego, y me dio algunos momentos bastante memorables.

The Division 3 será exclusivo de la generación actual

Mis expectativas con The Division 3 están muy altas, sobre todo a nivel técnico. Este juego no llegará a PS4 ni a Xbox One, es decir, será exclusivo de PS5, Xbox Series S y Series X, lo que permitirá a Ubisoft introducir mejoras gráficas notables y darle una factura técnica muy superior comparado con las dos entregas anteriores.

El planteamiento debería ser el mismo, un sandbox que nos permitirá explorar con cierta libertad diferentes escenarios y ubicaciones. Gracias al abandono de la generación anterior, The Division 3 podrá ofrecer una geometría más compleja, un mayor nivel de detalle, físicas e IA de mayor calidad, escenarios más amplios, más enemigos en pantalla de forma simultánea y unos efectos de luces y sombras más cuidados.

No sé si Ubisoft será capaz de introducir trazado de rayos en The Division 3, pero la verdad es que por su propio concepto lo veo poco probable. Lo que no debería falta es la adopción de las tecnologías AMD FSR, NVIDIA DLSS e Intel XeSS, ya que estas nos ayudarán a mejorar el rendimiento y la fluidez, y pueden marcar una diferencia importante.

Chicago es la ciudad elegida para esta nueva entrega

Eso es lo que apuntan los rumores más recientes, que aseguran que el escenario posapocalíptico se trasladará a la «Ciudad de los Vientos». Francamente me parece todo un acierto, y en cierta forma se perfila como un acercamiento al juego original, que se desarrollaba en la ciudad de Nueva York, concretamente en el distrito de Manhattan.

Gracias al salto a la generación actual en The Division 3 nos encontraremos con un enfoque más centrado en el mundo abierto, lo que se traducirá en escenarios mucho más amplios que se dividirán en zonas diferenciadas, las cuales estarán controladas por distintas facciones. Entre dichas facciones se encuentran algunas ya conocidas, como los hienas, los cleaners y los rikers, y también se introducirán nuevas facciones a las que tendremos que hacer frente.

No debemos esperar grandes cambios a nivel jugable. La cámara en tercera persona sobre el hombro y la acción basada en coberturas y uso de habilidades especiales volverán a ser el pilar central en esta entrega, aunque estaría bien que Ubisoft aprovechase para revisar el sistema de clases que utilizó en The Division 2 y que opte por un modelo mejor perfilado y pulido.

Fecha de presentación y lanzamiento

Se ha especulado mucho con una posible presentación en junio de este mismo año y con un lanzamiento en algún momento de 2025, pero la verdad es que esto solo son rumores, y ahora mismo no hay nada seguro en este sentido. Nos toca esperar a junio a ver si Ubisoft decide mover ficha y ofrece aunque sea un primer contacto con The Division 3.

Si esto ocurre, y si el desarrollo se encuentra en una fase avanzada y no se complica, puede que al final esas informaciones que apuntaban a un lanzamiento en algún momento de 2025 se acaben cumpliendo. Espero que Ubisoft no haga lo mismo que con las dos entregas anteriores, es decir, que muestre un acabado gráfico de primer nivel y que luego se marque un «downgrade» importante.

Imágenes generadas con IA.