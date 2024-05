Apple Vision Pro llegará pronto a más países

Cuando Apple presentó sus Apple Vision Pro, en junio del año pasado, uno de los puntos que quedaron muy claros es que inicialmente solo estarían disponibles en Estados Unidos, y que tendría que pasar bastante tiempo hasta que dieran el salto a algún otro mercado. Así, se dijo que el primer movimiento en este sentido no se produciría hasta finales de 2024, con destino a uno o dos países más. Eran tiempos, recordemos, en los que Cupertino se preguntaba si sería capaz de producir las unidades necesarias para satisfacer la demanda en su mercado local.

El debut inicial de Apple Vision Pro fue, en general, positivo, el dispositivo había generado mucho «ruido» y, por lo tanto, bastante curiosidad. Así, la ventas durante las primeras semanas, en conjunto con las reservas previas a su salida a la venta, hicieron que los números fueran una buena noticia para la tecnológica, y entiendo que especialmente para Tim Cook pues, como se ha filtrado en varias ocasiones, parece que éste era un proyecto personal, que además apunta a ser el de mayor calado desde que asumió la dirección de la compañía.

Sin embargo, con el paso de los meses, el interés parece haber decaído de manera bastante acusada, al punto de que la compañía ha optado por reducir la producción prevista de Apple Vision Pro para este año, que inicialmente se estimaba entre las 700.000 y 800.000 unidades, y que se habría revisado para que finalmente se encuentre entre 400.000 y 450.000 unidades. Hablamos, por lo tanto, de un reajuste a la baja que, en el peor de los casos para Apple, se cifraría en un 50%. Un dato verdaderamente malo, sin paliativos.

