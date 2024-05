Cuánta memoria tendrán PS6 y Xbox Next, ¿doblarán a PS5 y Xbox Series X?

La memoria será una de las especificaciones más importantes de PS6 y Xbox Next, las consolas de próxima generación de Sony y Microsoft. PS5 y Xbox Series X tienen 16 GB cada una, aunque con una configuración y distribución diferentes, ya que la consola de Microsoft utiliza dos grupos de memoria con diferentes anchos de banda, lo que hace que su rendimiento no sea uniforme.

Si las consolas de la generación actual tienen 16 GB de memoria unificada, ¿cuánta memoria deberían tener PS6 y Xbox Next? Es una pregunta muy interesante. Si partimos del precedente que vimos con la generación anterior lo lógico sería pensar que esa nueva generación debería doblar la capacidad total de la actual, pero la verdad es que esto es algo que todavía no podemos dar por sentado.

Xbox One y PS4 tenían 8 GB de memoria unificada, y PS5 y Xbox Series X tienen 16 GB de memoria, también de tipo unificada. Sin embargo PS3 y Xbox 360 contaban con solo 512 MB de memoria unificada. Si hacemos cuentas veremos que con el paso a PS4 y Xbox One la cantidad total de memoria se multiplicó por 16, y con PS5 y Xbox Series X esta solo se multiplicó por dos.

Este simple análisis nos dice que no debemos dar por hecho que con la siguiente generación se vaya a doblar necesariamente la cantidad de memoria integrada. Puede que PS6 y Xbox Series X vengan configuradas con 32 GB de memoria unificada, pero también cabe la posibilidad de que ambas cuenten con 24 GB de memoria unificada.

Digital Foundry ha analizado este tema de una manera bastante acertada, ya que ha tenido en cuenta tanto el tema del coste que supone integrar una mayor cantidad de memoria en una consola y del impacto real que esto podría tener en el rendimiento en juegos, algo que todavía sigue generando algunas dudas.

En este sentido, una de las cuestiones más importantes es que tener más memoria unificada no mejora el rendimiento si esta no se utiliza realmente, cosa que también ocurre en PC, donde tener 64 GB de RAM no sirve de nada si no ejecutamos aplicaciones o juegos que puedan aprovechar esas cantidades, de hecho este es uno de los mitos más importantes cuando hablamos de memoria RAM.

Por tanto, no tendría ningún sentido una PS6 o una Xbox Next configuradas con 48 GB o con 64 GB de memoria unificada, porque estas cantidades tan enormes no serían utilizadas, y no harían más que encarecer el precio final de ambas consolas. Lo más probable es que ambas estén equipadas con entre 24 GB y 32 GB de memoria unificada. Yo personalmente me inclino más a pensar que tendrán 32 GB.



