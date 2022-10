Seis mitos sobre la memoria RAM que tenemos que superar

Es uno de los componentes más importantes de cualquier PC. La memoria RAM no solo afecta al rendimiento general nuestro equipo, también actúa como un factor limitante a la hora de realizar determinadas tareas, de mover ciertas aplicaciones y de ejecutar juegos y herramientas pesadas. Al mismo tiempo su correcta instalación y configuración son indispensables para garantizar la estabilidad del PC y su buen funcionamiento.

Una memoria RAM lenta, una cantidad insuficiente o una configuración errónea puede acabar dándonos muchos quebraderos de cabeza, de esto no hay ninguna duda. Sin embargo, estas verdades todavía se siguen aprovechando para dar pie a numerosos mitos que, lamentablemente, seguimos sin superar a pesar del paso de los años.

Muchos de esos mitos son viejos conocidos que los usuarios con más experiencia ya tenemos totalmente claros, aunque también ha surgido alguno más nuevo como consecuencia de las nuevas tendencias del sector, y de los esfuerzos de marketing que que se han venido produciendo en los últimos años para hacernos creer que siempre es mejor «un poco más».

En este artículo vamos a repasar con vosotros seis mitos sobre la memoria RAM que todavía siguen de plena actualidad, y que se siguen considerando como ciertos por muchos usuarios. Os los explicaremos al detalle, y también veremos por qué no tienen ningún sentido. Como siempre, si tras leer el artículo os queda cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

1-.Tener mucha memoria RAM siempre mejora el rendimiento

Esto no es cierto, no de la manera en que se viene enfocando actualmente. De hecho este es un mito tan problemático que se ha extendido incluso al sector smartphone, donde ya hemos visto terminales con 12 GB y 16 GB de memoria RAM, cifras totalmente innecesarias que solo sirven para llamar la atención como parte de una campaña de márketing poco afortunada.

En el mundo del PC también es habitual ver configuraciones de equipos con cantidades de memoria RAM que no tienen sentido, y que generan una descompensación clara si comparamos con el resto de sus especificaciones. Por ejemplo, montar un procesador Intel Celeron o una APU AMD Athlon con 16 GB de memoria RAM tiene poco sentido, y acompañarlos de 32 GB es ya un disparate.

Tener mucha memoria RAM puede mejorar el rendimiento en ciertas situaciones, eso es verdad, pero al final esto dependerá totalmente de las aplicaciones y herramientas que utilicemos, y siempre llegaremos a un nivel en el que más memoria RAM no supondrá mayor rendimiento. Así, por ejemplo, un usuario que solo quiera un PC para ofimática, contenidos multimedia y navegación web no necesitará más de 8 GB de memoria RAM, y contar con 16 GB o con 32 GB no mejorará su experiencia de uso ni el rendimiento del sistema.

Por contra, un usuario que quiera jugar a títulos actuales tendrá más que suficiente con 16 GB de memoria RAM, y contar con 32 GB de memoria RAM tampoco le proporcionará una mejora de rendimiento. Sin embargo, siguiendo el ejemplo anterior, una persona que vaya a utilizar herramientas de edición fotográfica y de vídeo sí que podría disfrutar de una mejora de rendimiento con esos 32 GB de memoria RAM.

Al final, lo que debéis tener claro de este mito es que cada tarea, y cada perfil de uso, tienen sus propios techos de cristal, y cuando llegamos a ellos tener más memoria RAM no mejorará el rendimiento.

2.-Da igual instalar dos o cuatro módulos de memoria RAM

Es algo que se ha mantenido como una creencia universal desde hace tiempo, pero la realidad es totalmente distinta, y con la reciente generación de procesadores Ryzen 7000 no ha hecho más que reafirmarse. La propia AMD recomienda utilizar configuraciones de dos módulos de memoria para poder mantener valores de 5.200 MHz en dichos módulos, e indica que utilizar cuatro módulos reduce la velocidad a 3.600 MHz.

En ambos casos estamos hablando de frecuencias sin utilizar perfiles AMD EXPO, que aplican overclock. No he podido probar todavía a utilizar cuatro módulos con el perfil AMD EXPO a 6 GHz, pero por lo que he podido ver es probable que esas frecuencias no se puedan mantener de forma estable con dicho tipo de configuración, y que al final estas se acaben reduciendo a niveles ligeramente inferiores.

Debemos tener también en cuenta que el impacto en el rendimiento de utilizar cuatro módulos de memoria RAM no siempre ha sido negativo, es algo que ha dependido de cada generación de procesadores. Así, por ejemplo, con los Ryzen 5000 se confirmó que montar cuatro módulos single rank de memoria DDR4 suponía una mejora de rendimiento considerable frente a una configuración de dos módulos single rank.

No es un tema que debamos tomarnos a la ligera, ya que al final la diferencia de rendimiento que puede marcar es considerable, y teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay entre kits de memoria RAM de dos y de cuatro módulos es probable que nos acabe compensando invertir en uno u otro dependiendo dependiendo del equipo que vayamos a montar, incluso aunque tengamos que reducir un poco las frecuencias para conseguir un kit de 4 módulos más económico.

3.-El modo de doble canal no afecta al rendimiento

Es un tema sobre el que se ha hablado mucho, y la verdad es que su impacto en el rendimiento en general no ha sido siempre igual de importante. A día de hoy debemos distinguir dos grandes niveles en los que el doble canal puede marcar una diferencia sustancial, aunque antes de profundizar en ello vamos a explicaros qué es exactamente este modo y cómo se activa.

El doble canal es una configuración de la memoria que permite crear un bus de 128 bits, el doble del que tendríamos en modo de un único canal. Esto nos permite doblar el ancho de banda, y para activarlo necesitamos al menos dos módulos de memoria RAM, que deberán estar instalados en espacios alternos en la placa base. Si no están en espacios alternos, trabajaran en modo de canal único. Podemos activarlo también instalando cuatro módulos de memoria.

Cuando activamos el modo de doble canal el ancho de banda de las comunicaciones entre CPU y RAM se dobla, y esto puede mejorar significativamente el rendimiento, sobre todo en escenarios donde exista una dependencia más o menos profunda de la CPU. Por otro lado, el doble canal también afectará en gran medida al rendimiento de aquellos componentes que la utilicen para almacenar y acceder a datos, instrucciones y otros elementos, como la GPU integrada.

Cualquier GPU integrada utilizará la memoria RAM como memoria gráfica o VRAM, y esta delimitará en gran medida el rendimiento que será capaz de ofrecer. Si su ancho de banda es muy pequeño, la GPU integrada se verá profundamente limitada, y algo tan simple como activar el doble canal le permitirá mejorar exponencialmente su rendimiento. Dependiendo del juego y de la GPU integrada que estemos utilizando, la mejora de rendimiento al pasar de un bus de 64 bits (canal único) a uno de 128 bits (doble canal) puede ser de entre un 10% y casi un 100%.

4.-La velocidad no importa, solo importa la cantidad

Este mito tiene una parte de verdad, porque al final debemos empezar dando prioridad a la cantidad sobre la velocidad, pero sin embargo no debemos caer en el error de pensar que esta no importa.La cantidad de memoria RAM que tengamos instalada será el factor principal, y delimitador, de las aplicaciones, juegos y herramientas que podremos utilizar.

Así, por ejemplo, si tenemos la intención de jugar a juegos actuales y solo tenemos 4 GB de memoria RAM a 3.600 MHz lo vamos a tener muy difícil, ya que ni siquiera llegamos al mínimo de 8 GB que exigen prácticamente todos los juegos de la presente generación. Sin embargo, si contásemos con 16 GB de memoria RAM a 2.666 MHz sí que podríamos jugarlos sin ningún tipo de problema.

He querido poner un ejemplo tan extremista para ilustrar mejor esa parte de verdad que tiene este mito. No obstante, es imprescindible tener en cuenta que una vez que hemos llegado al nivel óptimo en lo que a cantidad se refiere, la velocidad se convierte en una prioridad, y debe ir acompañada de una latencia ajustada para que el resultado final sea verdaderamente óptimo.

Con esto claro, sí, si tienes un presupuesto muy limitado es mejor más RAM lenta que comprar RAM más rápida y quedarte por debajo de la cantidad necesaria para ejecutar aplicaciones o juegos. No obstante, la velocidad de la memoria afecta notablemente al rendimiento del equipo, y es clave para que la CPU pueda desarrollar todo su potencial.

Cada generación de procesadores tiene su propio nivel recomendado, pero en líneas generales a partir de los 3.600 MHz en el caso de la DDR4 y de los 5.200 MHz en la DDR5 ya nos movemos en niveles óptimos, siempre que las latencias estén a la altura (CL16 y CL36, respectivamente, a las frecuencias indicadas).

5.-Es mejor ir sobrado de memoria RAM, resulta más rentable

Otro mito con una parte de verdad que pierde todo su sentido cuando se lleva al extremo de aumentar enormemente la cantidad de memoria RAM. Esto puede tener sentido en ciertos casos, como por ejemplo a día de hoy, que es recomendable montar 16 GB en vez de 8 GB si vamos a utilizar el equipo para jugar a títulos exigentes, pero no tendría sentido montar 32 GB pensando que vamos a disfrutar con ello de una mayor vida útil.

En este caso es imprescindible tener en cuenta que cuando hablamos de vida útil este concepto , aunque se extiende en el tiempo y puede abarcar varios años, siempre debe tener una duración razonable, y para que realmente hayamos amortizado la inversión que hicimos tenemos que llegar al punto en el que realmente utilicemos esa cantidad de memoria RAM. Si montamos 32 GB de RAM en un equipo para juegos lo más probable es que cambiemos el PC antes de que lleguemos a utilizar dicha cantidad de memoria.

Sí, ir sobrado está bien, pero solo cuando se trata de llegar a un nivel que realmente vamos a acabar aprovechando. Por contra, si gastamos dinero en algo que nunca vamos a llegar a utilizar, o que nunca nos va a aportar un rendimiento o una mejora sustancial, habremos gastado dinero para nada. Ahí es precisamente donde cae este mito, y es que he perdido la cuenta de configuraciones y de PCs «gamer» que vienen con 32 GB o incluso con 64 GB de memoria RAM, y que sin embargo montan CPUs de gama media económica o tarjetas gráficas que no llegan a la gama alta.

En todos esos casos, habría sido preferible invertir el gasto extra que suponen esas configuraciones de memoria RAM en montar una CPU o una GPU más potentes, y dejar un máximo de 16 GB de memoria RAM. Antes de terminar quiero recordaros que ahora mismo nos encontramos en una etapa de transición generacional, y que aunque seguimos «atascados» en los 8 GB de RAM como requisito mínimo en juegos, es seguro que cuando se produzca la transición a la nueva generación será imprescindible contar al menos con 12 GB de RAM, y sí, los 16 GB seguirán siendo el nivel óptimo.

6.-Puedes descargar más memoria RAM

Este es uno de los mitos más graciosos y divertidos que se mantienen a día de hoy, y por increíble que parezca se ha convertido en una creencia arraigada entre ciertos perfiles de usuario. Su origen se remonta a los foros de soporte de Apple, donde un usuario preguntó si podía descargar más memoria RAM porque su Mac iba cada vez más lento.

Parece que a alguien le acabó gustando la idea de descargar memoria RAM, porque al final hemos ido viendo «soluciones» que han intentado cumplir ese sueño, pero obviamente el resultado no ha sido bueno, y no ha hecho más que contribuir al sostenimiento de este mito. Una de las compañías que más recientemente ha intentado sacar partido de este mito ha sido Xiaomi, y es que la compañía china liberó una herramienta que permite «ampliar» la memoria RAM de un smartphone.

Como habréis podido imaginar no se amplía de verdad la memoria RAM, lo que se hace es recurrir al truco que está presente en muchos sistemas operativos, Windows incluido, y que consiste en reservar una parte del espacio de la unidad de almacenamiento para utilizarlo como memoria virtual. Ese espacio es mucho más lento que la memoria RAM, y al final la mejora real de rendimiento que consigue acaba siendo «simbólica».

No, no es posible descargar más memoria RAM. Si no tienes cantidad suficiente para disfrutar de una experiencia óptima la solución ideal pasa por comprar un nuevo kit de memoria e instalarla en tu equipo. Hoy en día los precios son bastante económicos, tanto que no es complicado encontrar kits de DDR4 de 16 GB (2 x 8 GB) a 3.200-3.600 MHz por menos de 70 euros.