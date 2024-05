Intel confirma detalles clave de Lunar Lake

Salvo sorpresas, esperamos la llegada de Lunar Lake con la «vuelta al cole», es decir, pasado el pico del verano. Y, como ya sabes, hablamos de una arquitectura llamada a marcar un antes y un después, principalmente en lo referido a su capacidad de cómputo de tareas propias de la inteligencia artificial. No es el primer paso dado por el gigante de los procesadores, pues éste ya fue dado por Intel con Meteor Lake e Intel Core Ultra, que marcaron la llegada de las NPU integradas a la arquitectura x86-64, pero sí el que marcará un crecimiento exponencial en este sentido.

Como anticipo a lo que nos contarán en Computex 2024, que dará inicio el próximo 4 de junio, Intel ha querido adelantar algunos detalles clave de Lunar Lake, datos que nos permiten confirmar informaciones que ya os habíamos dado previamente, y que apuntan a una generación de integrados de lo más prometedora.

El primer punto es, como ya he mencionado, el relacionado con su capacidad de cómputo de IA. Seguramente recordarás que, a finales de marzo, Intel detalló los mínimos que debe cumplir un equipo para poder encuadrarlo en la plataforma IA PC, y el punto clave de dichas especificaciones es que su NPU debe tener una capacidad de cómputo de no menos de 40 TOPs. Sería sorprendente, por lo tanto, que Lunar Lake se quedara por debajo de la misma y, evidentemente, esto no ha ocurrido.

Como puedes comprobar en la imagen superior, la NPU de los integrados Lunar Lake alcanzará los 45 TOPs, mientras que la GPU, otro elemento importante de esta generación, será capaz de alcanzar los 60 TOPs. El conjunto total de CPU+GPU+NPU, Intel lo cifra por encima de los 100 TOPs, de modo que a medida que el software diseñado para llevar a cabo las tareas de IA en local se actualice para poder emplear esta nueva generación de integrados, veremos un salto exponencial en este campo.

Otra novedad importante ya esperada, es el cambio a nuevos núcleos para la CPU, tanto de rendimiento como de eficiencia. Hablamos, como ya te habíamos adelantado previamente, de mantener el modelo de arquitectura híbrida que ya debutó en la duodécima generación Intel Core, con núcleos Lion Cove (rendimiento) y Skymont (eficiencia). Esperamos un salto en el rendimiento con respecto a Meteor Lake, si bien todo apunta a que, en este caso, Intel ha puesto el foco en la eficiencia energética, gracias a un nuevo diseño que promete ofrecer una sustancial reducción en el consumo sin que ésta incida en el rendimiento. Durante estos meses se ha rumoreado que, gracias a esta mejora, algunos modelos podrían funcionar de manera adecuada sin necesidad de disipación activa, lo que los convertirá en los chips ideales para portátiles ultraligeros.

El apartado gráfico también marcará un antes y un después con el debut de Intel Arc Xe-2, es decir, la esperada arquitectura Battlemage, que desde hace tiempo esperamos que venga a enmendar los problemas experimentados por Alchemist, una generación que, por ser la primera, tuvo que afrontar no pocas complicaciones. Así, con esta importante evolución, veremos mejoras no solo en el rendimiento, sino también en la eficiencia, además de la ya mencionada capacidad de cómputo de 65 TOPs.

Esperamos, claro, tanto más información como que Intel lleve las primeras muestras de Lunar Lake al Computex 2024, momento en el que tendremos una imagen, ya oficial, bastante más completa de la generación de integrados que llega para dar respuesta a la demanda de sistemas capaces de ejecutar tareas de inteligencia artificial en local. Mientras tanto, puedes encontrar todo lo que hemos publicado sobre Lunar Lake en este enlace.

