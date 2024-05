Microsoft presenta Copilot+ PC, con la IA en el centro

Hasta ahora no lo habías escuchado, pero prepárate para que PC Copilot Plus, Copilot+ PC y combinaciones similares de ambos elementos empiecen a repetirse con una enorme frecuencia en las próximas horas, días, e incluso meses. La razón de que no lo hubieras escuchado hasta ahora es que ha sido presentado hoy por Microsoft, en el evento que te adelantamos ayer, y la razón por la que vas a empezar a escucharlo mucho, es que resulta evidente que Microsoft ha estado trabajando con gran parte de la industria para que se convierta en un nuevo estándar.

La inteligencia artificial empezó a cobrar una enorme relevancia entre el gran público entre mitades y finales de 2022, primero con los modelos especializados en la creación de imágenes, y posteriormente con el bombazo que supuso ChatGPT. Así, 2023 fue el año de los servicios basados en IA, si bien ya desde mitades del año pasado, ya vimos claras señales que apuntaban al traslado de bastantes operaciones basadas en inteligencia artificial al cliente, es decir, al dispositivo del usuario, rompiendo de este modo la dependencia de la nube y proporcionando, de este modo, independencia y privacidad.

El eje central de lo que hasta ahora conocíamos como IA PC, y que ahora ha pasado a ser Copilot+ PC, es la integración de una NPU en el chip responsable del PC, y que ésta ofrezca una capacidad de cómputo mínima de 40 TOPs, algo ya presente en los Snapdragon X, que finalmente hemos podido ver hoy en diversos sistemas de manera oficial, y que también nos ha confirmado Intel hace algo más de una hora para la plataforma Lunar Lake. De momento, eso sí, los primeros PC Copilot Plus tendrán exclusivamente «corazón» ARM.

Esto, claro, tiene una derivada importante, y es que esperamos, esperamos mucho, que Microsoft haya logrado mejorar el funcionamiento de Windows en ARM, y esto se extiende tanto al sistema operativo y a las aplicaciones nativas que puedan ir llegando al tiempo, como sobre todo a la emulación x86-64, algo que ha sido una asignatura pendiente durante mucho tiempo para los de Redmond. La llegada de los primeros sistemas basados en Snapdragon X nos permitirán despejar esa incógnita, que resultará clave para el éxito (o fracaso) de esta apuesta.

La otra clave, claro, es que el software sea capaz de sacar partido a esa capacidad de cómputo especializada en inteligencia artificial, y ahí es donde Microsoft, como responsable del principal sistema de escritorio para PC, debe jugar su papel, algo que ya empezó a hacer el año pasado con el anuncio de la integración de Copilot en Windows 11, y posteriormente también en Windows 10, y que con los anuncios que han tenido lugar hoy apunta a crecer sustancialmente.

Hasta ahora, además de no haber llegado todavía a muchos países (España entre ellos), la integración de Copilot y la IA en Windows ha sido, bueno, digamos que bastante descafeinada. Esto es en parte comprensible, pues nos encontrábamos ante el debut de una tecnología que ha obligado a Microsoft a tener que darse mucha prisa. Sin embargo, aunque tiene sentido concederle a los de Redmond un cierto margen temporal para que mejoraran su propuesta en este sentido, cabía esperar una sustancial mejora en esta primera evolución. Y aunque tendremos que esperar para poder probarlo de primera mano, parece que sí que han hecho los deberes.

De todo lo anunciado hoy, sin duda lo más destacable es Recall, una función que actuará de recordatorio de todo lo que hayamos hecho en el PC con anterioridad, tal y como era posible anteriormente con la línea de tiempo del historial de actividad de Windows, pero con el extra que proporciona el poder realizar búsquedas basadas en inteligencia artificial en dicho histórico. Y, al hablar de búsquedas, no me refiero a fechas, nombres de archivos y demás, sino al contenido de aquello a lo que hemos accedido en el tiempo, tal y como se muestra en el vídeo que puedes encontrar más arriba.

Es evidente, eso sí, que esta función puede llegar a dar bastante miedo a los más preocupados por la privacidad, razón por la que solo estará disponible, junto con el resto de las funciones que se han anunciado hoy, en equipos que cumplan la especificación Copilot+ PC, para que se pueda ejecutar en local con el rendimiento adecuado. No obstante, y al igual que ocurría con el historial de actividad, entendemos que también será posible configurar el sistema para que ni guarde ni indexe nuestras actividades.

Otra función bastante importante que llega de la mano de la especificación Copilot+ PC es Cocreator, la implementación a escala local de las funciones basadas en DALL-E de Image Creator. En lo mostrado hoy por Microsoft, y que se incluirá en herramientas como Paint y Fotos, nos encontramos con un modelo generativo con múltiples funciones tanto de creación como de edición. En el ejemplo que ha mostrado Microsoft de esta función, hemos podido ver como, partiendo de un borrador muy básico, podemos crear imágenes con diversos estilos.

Una de las áreas en las que hemos visto un enorme avance de la inteligencia artificial estos últimos tiempos es el de la traducción en tiempo real, con implementaciones tan interesantes como la llevada por Google a los Pixel 8. Los Copilot+ PC también se suman a esta ola, aunque inicialmente solo lo hacen con el inglés. Así, Windows 11 permitirá convertir cualquier señal de audio, con soporte de más de 40 idiomas, en subtítulos en inglés, de manera inmediata y sin necesidad de conexión a Internet.

Copilot también se va a beneficiar de esta gran actualización, y lo hará sumando nuevos modelos, entre ellos GPT-4o, que como recordarás fue presentado la semana pasada. Y sí, según han confirmado, las funciones de conversación mediante voz que tan sorprendidos nos dejaron, apuntan a estar también presentes en los Copilot+ PC, extendiendo de este modo el nuevo paradigma de asistente digital basado en inteligencia artificial también al escritorio.

Más información