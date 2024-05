De las herramientas «de siempre» incluidas en Windows, el Explorador de Archivos ha jugado siempre un papel muy importante a la hora de poder buscar y gestionar nuestros ficheros, algo que puede parecer «menor», pero que en realidad resulta poco menos que imprescindible en muchos casos de uso. No en vano, hace décadas que existen alternativas al mismo, por no hablar de algunos precedentes de los tiempos de MS-DOS (¿te acuerdas de Norton Commander?). Hoy en día no son tan habituales, pero siguen existiendo y cuentan con algunos usuarios bastante fieles.

Sin embargo, y debido a ese carácter de «secundario», Microsoft ha pasado grandes temporadas sin llevar actualización alguna al Explorador de Archivos, más allá de los cambios cosméticos destinados a adaptarlo a los diversos paradigmas de diseño que se han ido empleando en las sucesivas versiones de Windows. El ejemplo más reciente de ello lo vimos en la principal actualización de Windows 11 del año pasado, es decir, en 23H2.

Distinto fue, sin embargo, en 2022, cuando después de muchos años demandándolo, y bastantes meses desde que se confirmó oficialmente, finalmente llegaron las esperadísimas pestañas. Una función tan básica y práctica a la vez que, en verdad, muchos todavía nos estamos preguntando la razón por la que tardó tanto en convertirse en una realidad. Caray, si incluso Norton Commander, el explorador para MS-DOS que recordaba un poco más arriba, ofrecía la función de pantalla partida para mostrar el contenido de dos carpetas/unidades, lo más equiparable a las pestañas en aquel contexto.

La buena noticia es que en Redmond parece que le han cogido el gusto a mejorar esta herramienta y, como leemos en The Verge, Microsoft ha anunciado que el Explorador de Archivos de Windows ofrecerá compatibilidad nativa con control de versiones. Este anuncio se ha producido, claro, en Microsoft Build 2024, por lo que es evidente que los primeros que podrán disfrutar de esta nueva función serán los desarrolladores, pero una vez implementada esta tecnología, nada impide que se amplíe para dar soporte al control de versiones en otros contextos.

Aunque el control de versiones es un concepto desconocido para una gran mayoría, en realidad son muchas las personas que lo llevan a cabo con técnicas tan comunes como el uso de números incrementales en los nombres de los archivos cuyas distintas revisiones quieren guardar. Ahora bien, salvo que se establezca un estricto protocolo para nombrar y almacenar los mismos, este método es bastante poco fiable. Así, si Microsoft (que, recordemos, también es la propietaria de GitHub) es capaz de implementar algún sistema de control de versiones de propósito general, esto podría suponer un enorme avance para muchos, muchísimos usuarios.