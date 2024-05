Recall ya está en el ojo de la tormenta

De lo presentado ayer por Microsoft con respecto a Copilot+ PC, la función que más nos llamó la atención fue Recall, esa especie de diario de nuestras actividades en el PC. Esta mañana te hemos explicado en detalle en qué consiste, y también hemos abierto una primera (y necesaria) reflexión sobre cuál debería ser el punto máximo al que consideramos que debería llegar la inteligencia artificial en relación con nuestra privacidad, un punto que ya esperábamos que entrara rápidamente en la conversación sobre esta interesante novedad.

De manera resumida, Recall va guardando un registro muy detallado de todas las operaciones que llevas a cabo en tu día a día con el PC y, gracias a la integración de la inteligencia artificial, permite realizar búsquedas en dicho historial. Aquí la clave es, claro, que no hablamos de búsquedas de nombres y formatos de archivo y URLs, sino del contenido de los mismos. De esta manera, podremos «navegar» por nuestros recuerdos de una manera mucho más natural.

En este punto es importante recordar que Recall es una de las funciones que se integran en Copilot+ PC, evolución del paradigma IA PC, y que por lo tanto estamos hablando de una función diseñada para funcionar, exclusivamente, en el ámbito local, es decir, que los datos se procesan y almacenan en el propio PC, sin pasar por la nube de Microsoft. Los de Redmond han puesto el foco en este punto, pues seguramente esperaban una reacción bastante virulenta tanto por los más defensores de la privacidad como por los detractores de Microsoft.

Esto, sin embargo, ha servido de poco, y es que en las primeras horas tras el anuncio de Recall ya hemos visto afirmaciones que lo acusan de ser spyware. VentureBeat ha recopilado algunos mensajes al respecto en redes sociales, aunque basta con hacer una búsqueda en Twitter para encontrar multitud de mensajes especialmente críticos con esta función, si bien es cierto que también podemos encontrar algunos que la valoran positivamente.

La documentación de los de Redmond enfatiza la localidad de la información, al punto de que ésta se circunscribe exclusivamente al perfil propio de cada usuario, de modo que ni siquiera otra persona que emplee el mismo ordenador (con otra cuenta de usuario, claro),podrá acceder a la misma. Para garantizar dicha privacidad, la información se almacena cifrada mediante BitLocker. Así, según lo planteado por Microsoft, parece que nos encontramos ante una propuesta bastante segura.

Ahora bien, desgraciadamente ya tenemos bastante aprendido que la seguridad total no existe, y basta con pararnos a pensar un momento en lo peligroso que puede llegar a resultar que un atacante pueda acceder a toda nuestra «memoria» de los últimos meses, especialmente si tenemos en cuenta que, tal y como podemos leer en su FAQ «Note that Recall does not perform content moderation. It will not hide information such as passwords or financial account numbers. That data may be in snapshots that are stored on your device, especially when sites do not follow standard internet protocols like cloaking password entry«.

Si tenemos en cuenta este punto, y volvemos a recordar que la seguridad total no existe, todo apunta a que los archivos locales de Recall se convertirán, en poco tiempo, en un objetivo prioritario de los ciberdelincuentes. Cabe esperar, claro, que Microsoft se entregue por completo para garantizar su seguridad pero, incluso en ese punto, y confiando en que realmente estos datos no subirán a la nube de Microsoft (y sería una locura que no cumplieran en este sentido), la relación entre riesgo y beneficio no parece demasiado clara.

¿Qué opinas tú? ¿Te animarías a utilizar Recall o, por el contrario, desactivarías esta función desde el primer momento?