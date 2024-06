AMD confirma: los Ryzen AI 300 no soportarán Windows 10

AMD ha confirmado que sus nuevos procesadores Ryzen AI 300 no serán compatibles con Windows 10. Los clientes que quieran usar sistemas de Microsoft con este tipo de APUs y sus siguientes generaciones, tendrán que saltar a Windows 11.

El paso de AMD por el Computex 2024 ha sido tan relevante como esperábamos. Ha anunciado la arquitectura Zen 5, junto a las líneas de procesadores de escritorio y portátiles que funcionarán con ella. Aunque en las presentaciones ha resonado con fuerza las mejoras principales de las nuevas plataformas como el aumento del 16% del IPC y el gran salto en el rendimiento de la IA, con hasta 50 TOPS en el lado de NPU, se ha hablado menos de alguno de sus inconvenientes.

Y es que las especificaciones oficiales de los dos SKU Ryzen AI presentados en el Computex no incluyen Windows 10 en la lista de sistemas operativos compatibles:

S.O soportados: Windows 11 – Edición de 64 bits, RHEL x86 de 64 bits, Ubuntu x86 de 64 bits.

Sin embargo, la nueva plataforma para sobremesas, Ryzen 9000, que también usa la arquitectura Zen 5, sí será soportada para Windows 10, como dice la hoja de especificaciones:

S.O soportados: Windows 11 – Edición de 64 bits, Windows 10 – Edición de 64 bits, RHEL x86 de 64 bits, Ubuntu x86 de 64 bits.

Básicamente, esto significa que los controladores para el chipset de las APUs de AMD serán los que no estén soportados en Windows 10. Se confirma así (aunque solo en una parte) una información surgida en Lenovo y que señalaba el fin del soporte de AMD para sus nuevos procesadores en Windows 10.

Los argumentos a favor y en contra son igual de contundentes. Por un lado, aunque Copilot también se ha desplegado en Windows 10, ciertamente Windows 11 es la versión que está recibiendo la mayor parte de las capacidades de funciones de inteligencia artificial. Además, Windows 10 está a 15 meses del final de su ciclo de vida.

Frente a ello, tenemos a un Windows 10 como rey del escritorio con una cuota de mercado que multiplica por más de dos la de Windows 11, una versión que sigue sin enamorar. Técnicamente, tampoco vislumbramos ningún motivo para los Ryzen AI 300 no sean soportados en Windows 10. Todo ello oficialmente, porque no quiere decir que en la práctica no funcionen.