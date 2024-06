Google compra Cameyo para ejecutar aplicaciones de Windows en ChromeOS

Google ha tomado la decisión de adquirir Cameyo, una compañía especializada en el desarrollo de herramientas de virtualización que permiten ejecutar aplicaciones compiladas para Windows en ChromeOS, el sistema operativo del gigante del buscador dirigido al sector del escritorio.

La operación ha sido anunciada por Andrew Miller, CEO de Cameyo, y Naveen Viswanatha, jefe de producto en Google. La compañía detrás del buscador ha mencionado que este movimiento beneficiará a ChromeOS, sobre todo en lo que respecta a facilitar la ejecución de aplicaciones compiladas para Windows.

La compra de Cameyo por parte de Google no debería sorprender si vemos que Windows, a pesar de las críticas cada vez más feroces que recibe por las incidencias que provocan las actualizaciones, la privacidad y el rendimiento, sigue reinando en el escritorio de manera contundente, por lo que soportar las aplicaciones compiladas para él puede ser de gran interés para los desarrolladores de otros sistemas operativos.

Como es de esperar, Naveen Viswanatha ha dicho que la expectativa con la compra de Cameyo por parte de Google es ejecutar aplicaciones de Windows sobre ChromeOS “sin la molestia de instalaciones o actualizaciones complejas”. Por otro lado, Andrew Miller ha comentado que, “mediante la combinación del poder de ChromeOS con la innovadora tecnología de entrega de aplicaciones virtuales de Cameyo, estamos capacitando a las empresas para que modernicen su infraestructura de TI y al mismo tiempo preserven sus inversiones en software existente”.

Por lo que vemos, el objetivo parece ser similar al que pretende lograr Valve con el desarrollo de Proton, la capa de compatibilidad basada en Wine que facilita la ejecución de videojuegos compilados para Windows en Linux y la Steam Deck. Sin embargo, Cameyo, que fue fundada en el año 2018, es una empresa de software como servicio que emplea virtualización para la ejecución de aplicaciones de Windows sobre otras máquinas o navegadores web que soportan HTML5, mientras que Wine y Proton lo que realizan básicamente es una traducción de las llamadas de sistema de Windows a otras que sean entendidas por el sistema anfitrión, el cual puede ser Linux, macOS, BSD u otro sistema Unix o tipo Unix.

El enfoque de Cameyo permite, por ejemplo, virtualizar una aplicación de Windows para luego servirla a través de una nube pública como AWS o una nube privada, un centro de datos local o un entorno de nube híbrida. Esto deja entrever que Google no solo podría haber comprado Cameyo con la intención de ejecutar aplicaciones en local sobre ChromeOS, sino que posiblemente también exprima las posibilidades que puede ofrecer a través de la nube.

El claro dominio de Windows en el sector del escritorio, a pesar de haber perdido algo de peso en los últimos años, sigue siendo tan potente que termina ejerciendo un efecto centrifugador que obliga a otros sistemas operativos a tener que soportar las aplicaciones compiladas para él.

Hace poco mencionamos que Linux superó de manera clara el 2% de cuota en Steam gracias a la Steam Deck, pero la consola sería mucho menos sin Proton, que permite ejecutar videojuegos compilados para Windows (y otros tipos de aplicaciones, pero no es su objetivo) sobre Linux de manera fácil, ofreciendo una experiencia out of the box en no pocos casos. Otro caso que se puede mencionar es el de Winlator, que si bien es un proyecto comunitario, es un intento de facilitar la ejecución de aplicaciones de Windows en Android.

Dicho con otras palabras, Linux ha tenido que amoldarse a Windows para poder crecer como sistema operativo para gaming, y posiblemente la compra de Cameyo por parte de Google apunte a una dirección similar, pero aparentemente más centrada en las aplicaciones para escritorio.